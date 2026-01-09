ETV Bharat / sports

અમદાવાદમાં યોજાઈ AGMની વાર્ષિક સામાન્ય સભા, IOA પ્રમુખ પી.ટી. ઉષા રહ્યા હાજર

અમદાવાદમાં વર્ષ 2030 માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થશે, જેને લઈને IOA ની બેઠક યોજાઈ.

IOA પ્રમુખ પી.ટી. ઉષા
IOA પ્રમુખ પી.ટી. ઉષા (IANS)
Published : January 9, 2026 at 8:39 PM IST

અમદાવાદ (ANI): ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) એ શુક્રવારે અમદાવાદમાં તેની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) યોજાઈ. IOA ના એક પ્રકાશન મુજબ, રાષ્ટ્રીય રમતગમત ફેડરેશનના પ્રતિનિધિઓ, રમતવીરો અને IOA અધિકારીઓ ભૂતકાળમાં થયેલા કાર્યની સમીક્ષા કરવા અને ભારતમાં ઓલિમ્પિક ચળવળ માટે આગળનો માર્ગ નક્કી કરવા માટે ભેગા થયા હતા.

AGM ની શરૂઆતમાં, ગૃહે IOA ના બે ભૂતપૂર્વ પ્રમુખો અને IOA પરિવારના અન્ય મૃત સભ્યોની સ્મૃતિને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. સભ્યોએ તેમના માનમાં મૌન પાળ્યું, ભારતીય રમતમાં તેમના કાયમી યોગદાનને સ્વીકાર્યું અને તેમના પરિવારો અને પ્રિયજનો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરી.

કાર્યવાહી દરમિયાન, AGM એ તાજેતરના મહિનાઓમાં IOA દ્વારા કરવામાં આવેલી નોંધપાત્ર પ્રગતિની નોંધ લીધી. વધુ સશક્ત એથ્લેટ્સ કમિશન દ્વારા રમતવીરોના પ્રતિનિધિત્વને મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો, ખાતરી કરવામાં આવી કે રમતવીરોનો અવાજ નીતિનિર્માણ અને નિર્ણય લેવામાં કેન્દ્રિય રહે.

ગૃહે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ અનુસાર પારદર્શિતા, પાલન અને નૈતિક ધોરણોને વધારવા માટે શરૂ કરાયેલા મહત્વપૂર્ણ શાસન સુધારાઓની પણ નોંધ લીધી.

AGMમાં રમતવીરો અને સહાયક કર્મચારીઓ માટે રમતવીરો કલ્યાણ અને શિક્ષણ કાર્યક્રમો પર કેન્દ્રિત પહેલો પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો. રાષ્ટ્રીય રમતગમત ફેડરેશન અને રમતગમત સંચાલકો માટે ક્ષમતા નિર્માણના પ્રયાસો તેમજ વૈશ્વિક શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓના પ્રદર્શન, સહયોગ અને અપનાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણ વધારવાની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી.

સભ્યોએ IOA ઇકોસિસ્ટમમાં કાર્યક્ષમતા, જવાબદારી અને સંદેશાવ્યવહાર સુધારવા માટે ડિજિટલ અને ઓપરેશનલ આધુનિકીકરણ તરફ લેવામાં આવેલા પગલાંની નોંધ લીધી.

AGMને સંબોધતા, IOA પ્રમુખ પી.ટી. ઉષાએ કહ્યું, "આ AGM સુધારા, પારદર્શિતા અને સૌથી ઉપર, અમારા રમતવીરો પ્રત્યેની અમારી સામૂહિક પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, અમે IOA ને આધુનિક બનાવવા અને દરેક પહેલના કેન્દ્રમાં રમતવીર કલ્યાણને મૂકવા માટે નિર્ણાયક પગલાં લીધાં છે. અમારી યાત્રા ભારત માટે એક મજબૂત, નૈતિક અને વૈશ્વિક સ્તરે આદરણીય ઓલિમ્પિક ચળવળ બનાવવા પર કેન્દ્રિત છે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "જેમ જેમ આપણે ભારતીય રમતનું માર્ગદર્શન કરનારાઓના વારસાનું સન્માન કરીએ છીએ, તેમ તેમ અમે એ પણ પુનરાવર્તન કરીએ છીએ કે અમે, ફેડરેશન, રમતવીરો અને વહીવટકર્તાઓ, ભારતીય રમત પ્રામાણિકતા, સમાવેશીતા અને શ્રેષ્ઠતા સાથે વિકાસ પામતી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરીશું." AGM એકતા અને ઉદ્દેશ્યની નવી ભાવના સાથે પૂર્ણ થયું, જેમાં IOA એ દેશમાં રમતગમતના લાંબા ગાળાના વિકાસ માટે સુશાસન, તમામ હિસ્સેદારો સાથે સહયોગ અને સતત પ્રયાસો પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, જે શ્રેષ્ઠતા, મિત્રતા અને આદરના મુખ્ય ઓલિમ્પિક મૂલ્યો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. (ANI)

સંપાદકની પસંદ

