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પાકિસ્તાનના બે ખેલાડીઓના ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા, સાયબર ક્રાઈમ એજન્સી કરશે પૂછપરછ

ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન અનેક વિવાદો સામે આવ્યા છે.

પાકિસ્તાનના બે ખેલાડીઓના ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા
પાકિસ્તાનના બે ખેલાડીઓના ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 9:03 PM IST

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ENG vs PAK: હાલમાં ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમાઈ રહી છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી બે મેચમાં ઈંગ્લેન્ડનો વિજય થયો છે. બીજી ટેસ્ટ લોર્ડ્સ ખાતે રમાઈ હતી, જેમાં પાકિસ્તાનનો 194 રનથી પરાજય થયો હતો. તે મેચ બાદ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ કડક પગલાં લેતા ઓપનિંગ બેટ્સમેન ઈમામ-ઉલ-હક અને મોહમ્મદ રિઝવાન સહિત સાત ખેલાડીઓને ટીમમાંથી બહાર કરી દીધા હતા. હવે, પાકિસ્તાનની સાયબર ક્રાઈમ એજન્સીએ ઈમામ અને રિઝવાન બંનેને નોટિસ પાઠવી છે.

રિપોર્ટમાં થયેલા ખુલાસા

પાકિસ્તાની મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, PCBએ રિઝવાન અને ઈમામ ઈંગ્લેન્ડમાં હતા ત્યારે જ તેમના ફોન જપ્ત કરી લીધા હતા. પાકિસ્તાનની નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NCCIA) એ પૂછપરછ માટે બંને ખેલાડીઓને સમન્સ પાઠવ્યા છે. જપ્ત કરાયેલા ફોન તપાસ એજન્સીઓને સોંપવામાં આવ્યા હતા અને ઉપકરણોમાં મળી આવેલી કથિત શંકાસ્પદ સામગ્રી તથા માહિતીના આધારે આ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

જોકે, પાકિસ્તાનની ટીમમાંથી પડતા મૂકાયા ત્યારથી બંને ખેલાડીઓએ મૌન જાળવી રાખ્યું છે અને કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી. લોર્ડ્સ ટેસ્ટ બાદ પાકિસ્તાને સાત ખેલાડીઓને ટીમમાંથી પડતા મૂક્યા હતા. આ ઉપરાંત, બોર્ડે મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી રહેલા સરફરાઝ અહેમદ અને ફાસ્ટ-બોલિંગ કોચ ઉમર ગુલને પણ ટીમમાંથી હટાવી દીધા હતા.

પાકિસ્તાનની ટીમમાંથી પડતા મૂકાયા બાદ, ઈમામ અને રિઝવાન 'પ્રેસિડેન્ટ્સ ટ્રોફી ગ્રેડ-1' ફર્સ્ટ-ક્લાસ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે. ઈમામ-ઉલ-હકને OGDCLના કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે મોહમ્મદ રિઝવાનને SNGPLના વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ત્રીજી મેચમાં પણ પાકિસ્તાનની હાલત કફોડી

ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ત્રીજી મેચ 9 સપ્ટેમ્બરથી એજબેસ્ટનમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચની શરૂઆતની ઈનિંગ્સમાં જ પાકિસ્તાનને શરમજનક સ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો હતો; ટીમ 34 ઓવર પણ બેટિંગ કરી શકી ન હતી અને માત્ર 33.5 ઓવરમાં 133 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. પાકિસ્તાનના ટોચના પાંચ બેટ્સમેનો મળીને માત્ર 24 રન જ બનાવી શક્યા હતા. બાબર આઝમ, સાઈમ અયુબ અને શાન મસૂદ જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ નિષ્ફળ રહ્યા હતા. સાઉદ શકીલ ટીમનો સર્વોચ્ચ સ્કોરર રહ્યો હતો, જેણે 47 બોલમાં 43 રનની ઈનિંગ્સ રમી હતી. તેના જવાબમાં, ઈંગ્લેન્ડે 83.4 ઓવરમાં 9 વિકેટે 412 રન બનાવ્યા છે. પાકિસ્તાન હજુ 279 રન પાછળ છે.

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IMAM UL HAQ SEIZED PHONES
ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન ટેસ્ટ
મોહમ્મદ રિઝવાનનો ફોન ઝપ્ત
ઈમામ ઉલહકનો ફોન ઝપ્ત
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