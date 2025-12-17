ETV Bharat / sports

પિતાના દૃઢ નિશ્ચય, સંઘર્ષ અને સપનાએ પુત્રને IPLનો સૌથી મોંઘો અનકેપ્ડ ખેલાડી બનાવ્યો

કાર્તિક શર્માને IPL 2026 ની મીની હરાજીમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.

ક્રિકેટર કાર્તિક શર્મા સાથે ખાસ વાતચીત
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 8:07 PM IST

ભરતપુર: કેટલાક સપના મેદાન પર પૂરા ન થાય, પણ તે પેઢી દર પેઢી જીવંત રહે છે અને એક દિવસ ખૂબ ઊંચાઈઓ પર ઉડાન ભરે છે. રાજસ્થાનના નાના શહેર ભરતપુરના દારાપુર ગામની આ વાર્તા પણ આવી જ છે. અહીં, એક પિતાનું ક્રિકેટર બનવાનું અધૂરું સ્વપ્ન તેના પુત્રની નોંધપાત્ર સફળતામાં પરિણમ્યું છે. 19 વર્ષીય કાર્તિક શર્માને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે IPL 2026 ના મિનિ-ઓક્શનમાં રેકોર્ડ ₹14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. આ રકમ માત્ર કાર્તિકની પ્રતિભાનું મૂલ્ય જ નહીં, પરંતુ તેના પિતા, મનોજ શર્માના વર્ષોના બલિદાન, સંઘર્ષ અને દ્રઢતાની જીતનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ઈજાએ તેના પિતાની ક્રિકેટ કારકિર્દી ટૂંકી કરી: મનોજ શર્મા, એક સમયે મધ્યમ ગતિનો બોલર, મેદાન પર પોતાની છાપ છોડવા જઈ રહ્યો હતો, પરંતુ ખભાની ગંભીર ઈજાએ તેની કારકિર્દીનો અકાળે અંત લાવી દીધો. તેના તૂટેલા સપનાઓની પીડાએ તેને તોડી ન હતી. તેના બદલે, તેણે સંકલ્પ કર્યો કે તેના બાળકો, પછી ભલે તે પુત્ર હોય કે પુત્રી, તે પ્રાપ્ત કરશે જે તેણે પ્રાપ્ત કર્યું ન હતું. મનોજ કહે છે, "મેં ક્યારેય હાર માની નહીં. મને લાગ્યું કે મારું બાળક મારા અધૂરા સ્વપ્નને પૂર્ણ કરશે." તેણે આ સંકલ્પને ફક્ત શબ્દોમાં નહીં, પણ વ્યવહારમાં પણ ઉતાર્યો.

કાર્તિક શર્મા અને તેના માતા-પિતાનું ભરતપુરમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું
અઢી વર્ષની ઉંમરે હાથમાં બેટ પકડ્યું: ETV ભારતના સંવાદદાતા શ્યામવીર સિંહે કાર્તિક શર્મા અને તેના પિતા મનોજ શર્મા સાથે એક ખાસ મુલાકાત કરી હતી, જેમાં મનોજે ખુલાસો કર્યો હતો કે કાર્તિક માત્ર અઢી વર્ષનો હતો જ્યારે તેને બેટ આપવામાં આવ્યું હતું. તેના ઘરનું આંગણું તેનું પહેલું ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ બન્યું. લગભગ પાંચ વર્ષ સુધી, કાર્તિકે તેના પિતા પાસેથી ઘરે જ મૂળભૂત તાલીમ મેળવી. મનોજ શર્મા કહે છે કે નાની ઉંમરે પણ કાર્તિકની સમજ અને ટેકનિક એટલી અદ્ભુત હતી કે બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. મનોજ પોતે કલાકો સુધી બોલિંગ કરતો અને તેના પુત્રને ક્રિકેટની ઝીણવટ શીખવતો.

ભરતપુરથી આગ્રા સુધીની લાંબી સફર: તેમણે સમજાવ્યું કે પ્રારંભિક તાલીમ પછી, કાર્તિકને ભરતપુર જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશનના સચિવ શત્રુઘ્ન તિવારી પાસે મોકલવામાં આવ્યો હતો. ઘણા વર્ષોની તાલીમ પછી, તિવારીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું, "આ બાળકનું સ્તર ભરતપુરથી ઉપર છે." વધુ સારા કોચિંગ માટે, પરિવારે બોલ્ડ નિર્ણય લીધો અને કાર્તિકને આગ્રા ખસેડ્યો. ત્યાં, તેને દીપક ચહરના પિતા લોકેન્દ્ર સિંહ ચહર દ્વારા સંચાલિત એકેડેમીમાં વધુ સારું વાતાવરણ અને કોચિંગ મળ્યું.

કાર્તિક શર્મા અને તેના માતા-પિતાનું ભરતપુરમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું
મનોજ શર્માએ સમજાવ્યું કે કાર્તિકની પાવર હિટિંગ અને લાંબા છગ્ગા અહીં સારી રીતે ચલાવવામાં આવતા હતા. તે કેવિન પીટરસન જેવા શોટ માટે પ્રખ્યાત બન્યો. કાર્તિક એક વિકેટકીપર-બેટ્સમેન છે અને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતો છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 160 થી ઉપર હતો. રાજસ્થાનની અંડર-14, અંડર-16 અને અંડર-19 ટીમો માટે રમી ચૂકેલો કાર્તિક હવે CSKમાં મહેન્દ્ર સિંહ ધોની સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કરશે.

જમીન અને દુકાન વેચી: પિતા મનોજ શર્મા સમજાવે છે કે કાર્તિકનો આ પદ સુધીનો પ્રવાસ સરળ નહોતો. તે ખાનગી ટ્યુશન ભણાવીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો, પરંતુ જ્યારે તેમના પુત્રની પ્રેક્ટિસ પર અસર થવા લાગી, ત્યારે તેમણે ટ્યુશન છોડી દીધું. ક્રિકેટ કિટ્સ, તાલીમ અને મુસાફરી ખર્ચ ચૂકવવા માટે, તેણે પોતાની જમીન અને દુકાન પણ વેચી દીધી. તેને 27-28 લાખ રૂપિયાની લોન પણ લેવી પડી. તેની માતાએ પણ પોતાના ઘરેણાં વેચીને મદદ કરી. મનોજે સમજાવ્યું કે ઘર તેના દાદાના પેન્શનથી ચાલતું હતું. મનોજને ત્રણ પુત્રો છે, જેમાંથી બે ક્રિકેટ રમે છે. તે કહે છે, "મારું સ્વપ્ન છે કે મારા પુત્રો દેશ માટે રમે અને ભારતનું ગૌરવ લાવે."

સંઘર્ષની સૌથી મોટી જીત: 16 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી હરાજીમાં કાર્તિકની બેઝ પ્રાઈસ માત્ર ₹30 લાખ હતી. જોકે, IPL ટીમો વચ્ચે જોરદાર બોલી લાગી હતી અને CSK એ આખરે તેને ₹14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો. આ રકમ એક અનકેપ્ડ ખેલાડી માટે રેકોર્ડ છે. આ ફક્ત એક ખેલાડીની કિંમત નહોતી, પરંતુ વર્ષોની મહેનત, બલિદાન અને શ્રદ્ધાનો વિજય હતો. નાના શહેરનો કાર્તિકે સાબિત કર્યું કે સંસાધનોનો અભાવ તેને મોટા સપનાઓ પ્રાપ્ત કરતા રોકી શકતો નથી.

માતાપિતાને શ્રેય, યુવાનોને પ્રેરણા: કાર્તિક તેની સફળતા પછી અત્યંત નમ્ર દેખાયો. ETV ભારત સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, તેણે કહ્યું કે તેના માતાપિતા આ સિદ્ધિના ખરા હકદાર છે. તેમનો વિશ્વાસ અને બલિદાન તેને અહીં લાવ્યો, અને હવે તેનું સ્વપ્ન IPL થી આગળ ભારતીય ટીમ સુધી પહોંચવાનું છે. યુવાનો માટે તેનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે: "સખત મહેનત અને શિસ્તથી, કોઈ પણ સ્વપ્ન અશક્ય નથી." સમાચાર મળતાં, ભરતપુરમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ. જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશન અને વિવિધ સમાજોએ કાર્તિક અને તેના પરિવારનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. ફટાકડા ફોડવામાં આવ્યા અને મીઠાઈઓ વહેંચવામાં આવી. શહેરે તેના આશાસ્પદ પુત્ર પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો, જેણે પોતાની મહેનતથી તેના પિતાના અધૂરા સ્વપ્નને પૂર્ણ કર્યું.

