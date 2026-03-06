નાની ઉંમર, મોટા સપના: અમદાવાદની 6 વર્ષની તક્ષવી, લીંબો સ્કેટિંગમાં બનાવી રહી છે રેકોર્ડ્સ
March 6, 2026
અમદાવાદ: વિશ્વ મહિલા દિવસ દર વર્ષે 8 માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ મહિલાઓની સિદ્ધિઓ અને શક્તિને ઉજાગર કરવાનો દિવસ છે. મહિલા દિવસ પહેલાં આજે વાત કરીએ એવી નાની દીકરીની, જેણે ખૂબ જ નાની ઉંમરે પોતાના ટેલેન્ટથી સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરે તક્ષવી વાઘાણીએ લીંબો સ્કેટિંગમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ મેળવી દેશભરમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વસ્તરે પણ ચર્ચા જગાવી છે.
અમદાવાદની રહેવાસી તક્ષવી વાઘાણી આજે એવી પ્રતિભા બની ગઈ છે કે જેના પર સમગ્ર શહેરને ગર્વ છે. નાની ઉંમરે જ તેણે એવી સિદ્ધિઓ મેળવી છે કે જેના કારણે વિશ્વ પણ તેની નોંધ લઈ રહ્યું છે. તક્ષવીના માતા-પિતા બંને ડોક્ટર છે. તેની માતા ડૉ. દેવાંશી વાઘાણી અને પિતા ડૉ. હરનીલ વાઘાણી બંને ડેન્ટિસ્ટ સર્જન તરીકે કાર્યરત છે. પોતાના વ્યસ્ત વ્યવસાય વચ્ચે પણ તેમણે પોતાની દીકરીના ટેલેન્ટને ઓળખી તેને યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.
તક્ષવીની સ્કેટિંગ સફર કોરોના કાળ દરમિયાન શરૂ થઈ હતી. લોકડાઉન દરમિયાન ઘણા બાળકો જ્યાં ઘરમાં સમય પસાર કરતા હતા, ત્યાં તક્ષવીએ સ્કેટિંગની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. શરૂઆતમાં શોખ તરીકે શરૂ થયેલી આ રમત થોડા જ સમયમાં તેની ઓળખ બની ગઈ. સતત મહેનત અને નિયમિત પ્રેક્ટિસના કારણે તેણે લીંબો સ્કેટિંગમાં પોતાની આગવી છાપ ઉભી કરી.
લીંબો સ્કેટિંગ ખૂબ જ મુશ્કેલ રમત ગણાય છે. તેમાં ખેલાડીએ સ્કેટિંગ કરતા કરતા જમીનથી ખૂબ નીચી ઊંચાઈ પર રાખેલી બાર નીચે ઝૂકીને પસાર થવું પડે છે. ખેલાડીએ શરીરને પાછળ વાળીને સંતુલન જાળવી આગળ વધવું પડે છે. આ રમત માટે શરીરની લવચીકતા, ઝડપ અને સંતુલન ત્રણેય બાબતો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે.
તક્ષવીની આ સફળતા પાછળ ભારે મહેનત અને સંઘર્ષ છુપાયેલો છે. પ્રેક્ટિસ દરમિયાન તેને અનેક વખત ઇજાઓ પણ થઈ છે, પરંતુ તેણે ક્યારેય હાર માનવી નથી. ઈજાઓ છતાં તેણે પોતાની પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખી અને સતત આગળ વધતી રહી. તેની આ દૃઢતા અને મહેનતના કારણે આજે તે લીંબો સ્કેટિંગમાં અનેક રેકોર્ડ પોતાના નામે નોંધાવી ચૂકી છે. તક્ષવી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને અનેક એવોર્ડ અને સન્માન પણ મેળવી ચૂકી છે. તેની આ સિદ્ધિ માત્ર તેના પરિવાર માટે જ નહીં પરંતુ અમદાવાદ શહેર અને સમગ્ર ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત બની છે.
જોકે લીંબો સ્કેટિંગ માટે શહેરમાં હાલ યોગ્ય માળખાની અછત હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ રમત માટે સમતોલ અને સરખી જમીન ખૂબ જરૂરી હોય છે અથવા તો એવી જગ્યાએ ટાઇલ્સ લગાવેલી હોવી જોઈએ જેથી ખેલાડી સરળતાથી સ્કેટિંગ કરી શકે. છતાં પણ મર્યાદિત સુવિધાઓ વચ્ચે તક્ષવીએ સતત મહેનત કરીને આ સફળતા મેળવી છે.
તક્ષવીની માતા ડૉ. દેવાંશી વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, તક્ષવીને બાળપણથી જ નવી નવી વસ્તુઓ શીખવાનો ખૂબ શોખ છે. કોરોના સમય દરમિયાન જ્યારે સ્કૂલ બંધ હતી ત્યારે તેણે સ્કેટિંગ શરૂ કર્યું અને થોડા સમયમાં જ તેમાં ખૂબ રસ બતાવ્યો. માતા-પિતા તરીકે અમે માત્ર તેને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેની મહેનત અને લગનના કારણે આજે તે આ સ્થાન સુધી પહોંચી છે અને આગળ પણ તે દેશ માટે મોટી સિદ્ધિઓ મેળવશે તેવી આશા છે.
તક્ષવી વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, મને સ્કેટિંગ કરવું ખૂબ ગમે છે અને દરરોજ પ્રેક્ટિસ કરવી તેનો મને આનંદ મળે છે. ભવિષ્યમાં તે વધુ મહેનત કરીને દેશ માટે ગોલ્ડ મેડલ જીતવા માંગે છે અને ભારતનું નામ સમગ્ર વિશ્વમાં રોશન કરવા માંગે છે.વિશ્વ મહિલા દિવસ પહેલાં તક્ષવી જેવી દીકરીઓની કહાની આપણને યાદ અપાવે છે કે ભારતની દીકરીઓ કોઈથી ઓછી નથી. યોગ્ય માર્ગદર્શન, પ્રોત્સાહન અને સંકલ્પ હોય તો નાની ઉંમર પણ મોટી સિદ્ધિઓ માટે અવરોધ બની શકતી નથી. આજે તક્ષવી વાઘાણી માત્ર એક નાની સ્કેટર નથી, પરંતુ અનેક બાળકો માટે પ્રેરણાનું પ્રતિક બની ગઈ છે.
