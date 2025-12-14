ભારતમાં મેસ્સી ઇવેન્ટ પર થયેલા હોબાળા વિશે આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાએ શું લખ્યું?
કોલકાતામાં મેસ્સી ઇવેન્ટ દરમિયાન થયેલી અરાજકતાની ઘટનાએ વિશ્વભરના મુખ્ય અખબારોમાં હેડલાઇન્સ બની.
Published : December 14, 2025 at 3:41 PM IST
Messi event in Kolkata: કોલકાતાના સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાં લિયોનેલ મેસ્સીના ઇવેન્ટ દરમિયાન થયેલી અંધાધૂંધીએ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને અખબારોમાં હેડલાઇન્સ બનાવી, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કોલકાતાની છબી ખરાબ થઈ.
અમેરિકાના "ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ" થી લઈને બ્રિટનના "ધ ગાર્ડિયન" અને બીબીસી સુધી, અંધાધૂંધી અને તોડફોડને વ્યાપકપણે આવરી લેવામાં આવી. આ ઘટનાના અહેવાલો સ્પેનિશ અને ફ્રેન્ચ મીડિયામાં પણ પ્રકાશિત થયા.
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સે લખ્યું...
ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સે હેડલાઇન કર્યું, "લિયોનેલ મેસ્સીના ભારત પ્રવાસના આયોજકની અટકાયત." તેના અહેવાલમાં, ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સે સ્ટેડિયમમાં થયેલી ઘટનાઓનું વર્ણન કર્યું અને લખ્યું કે મેસ્સી ઇવેન્ટ દરમિયાન દર્શકોને ભાગ્યે જ દેખાતો હતો. જ્યારે મેસ્સી એક કલાકથી વધુ સમય માટે સ્ટેડિયમમાં રહેવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી, ત્યારે સુરક્ષા રક્ષકોએ તેને ઝડપથી મેદાનની બહાર લઈ ગયા.
ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સે તેના અહેવાલમાં પશ્ચિમ બંગાળના પોલીસ મહાનિર્દેશક રાજીવ કુમારનું નિવેદન અને રાજ્યપાલ સી.વી. આનંદ બોઝની પ્રેસ કોન્ફરન્સનો સમાવેશ કર્યો હતો. અહેવાલમાં આ ઘટના માટે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની માફી અને તપાસ સમિતિની રચનાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. અમેરિકન અખબારે તેના અહેવાલમાં ક્રિકેટનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં નોંધ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં ફૂટબોલ ચાહકોની સંખ્યા મોટી છે. તેમ છતાં, ક્રિકેટ ભારતમાં સૌથી લોકપ્રિય રમત છે.
બીબીસીએ શું અહેવાલ આપ્યો?
બીબીસીની હેડલાઇન હતી, "કોલકાતામાં મેસ્સીના કોન્સર્ટમાં ગુસ્સે થયેલા ચાહકોએ ખુરશીઓ અને બોટલો ફેંકી." બીબીસીએ તેના અહેવાલમાં લખ્યું છે કે અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓએ મેસ્સીને એ હદ સુધી ઘેરી લીધો હતો કે તે નારાજ થઈ ગયો. મેદાનમાં માત્ર 22 મિનિટ રહ્યા પછી, સુરક્ષા કારણોસર મેસ્સીને મેદાનમાંથી બહાર લઈ જવામાં આવ્યો. આનાથી સ્ટેડિયમમાં રહેલા ચાહકો ગુસ્સે ભરાયા, જેમણે ખુરશીઓ અને બોટલો ફેંકવાનું શરૂ કર્યું.
બીબીસીએ એવો પણ અહેવાલ આપ્યો હતો કે કોલકાતામાં મેસ્સીને જોવા માટે કેટલાક લોકોએ ₹12,000 ની ટિકિટ ખરીદી હતી, પરંતુ તે સ્ટેડિયમના મોટાભાગના ભાગોમાંથી ભાગ્યે જ દેખાતો હતો. અહેવાલમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની માફીનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ આ ઘટનાથી "ખૂબ જ દુઃખી અને આઘાત પામ્યા છે".
સ્પેન અને ફ્રેન્ચ મીડિયા...
કોલકાતાની ઘટના સ્પેનિશ અને ફ્રેન્ચ મીડિયામાં પણ હેડલાઇન્સ બની હતી, બે દેશો જ્યાં મેસ્સી ક્લબ ફૂટબોલ રમ્યો છે. સ્પેનિશ રમતગમત દૈનિક માર્કાએ "સંપૂર્ણ અરાજકતા" શીર્ષક આપ્યું હતું. તેઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઇન્ટર મિયામીના ખેલાડીઓ મેદાનમાં પ્રવેશ્યા હતા પરંતુ માત્ર 22 મિનિટ પછી જ ચાલ્યા ગયા હતા, જોકે ચાહકોએ ફક્ત એક ઝલક જોવા માટે હજારો રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા.
ફ્રેન્ચ અખબાર "L'Equipe" એ આ ઘટનાને "ખલેલ પહોંચાડનારી" ગણાવી. તેઓએ લખ્યું કે મેસ્સી ભારતમાં પ્રમોશનલ ટૂર પર હતો, પરંતુ તેની આસપાસની ભીડ દર્શકોમાં નોંધપાત્ર હતાશા પેદા કરી. સ્ટેડિયમમાં ચાહકો માટે આ એક પીડાદાયક અનુભવ હતો.
કોલકાતા પછી, મેસ્સી હૈદરાબાદ જવા રવાના થયો
કોલકાતા કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા પછી, મેસ્સી 13 ડિસેમ્બરની સાંજે હૈદરાબાદ જવા રવાના થયો. ઉપ્પલ સ્ટેડિયમમાં તેમનો કાર્યક્રમ શાનદાર રહ્યો. આ દરમિયાન મેસ્સીએ મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી અને રાહુલ ગાંધી સાથે પણ મુલાકાત કરી. હૈદરાબાદ પછી, મેસ્સીની આગામી મુલાકાત મુંબઈની છે, જ્યાં તેઓ 14 ડિસેમ્બરે અનેક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. ત્યારબાદ, 15 ડિસેમ્બરે, મેસ્સી દિલ્હી જવા રવાના થશે, જ્યાં તેઓ પીએમ મોદી સાથે પણ મુલાકાત કરશે.
