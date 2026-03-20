સચિન-યુવરાજના ચાહકો માટે સારા સમાચાર, આ જોડી ફરી મેદાનમાં ધમાલ મચાવશે
સચિન તેંડુલકર, બ્રાયન લારા, ક્રિસ ગેલ અને યુવરાજ સિંહ જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.
Published : March 20, 2026 at 6:00 PM IST
IML 2026: IPL ની 2026 આવૃત્તિ 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે, એક એવી ટુર્નામેન્ટ જેમાં વિશ્વભરના સ્ટાર ક્રિકેટરો ફરી એકવાર પોતાની પ્રતિભા દર્શાવતા જોવા મળશે. જોકે, તે પહેલાં, એક નવી ટુર્નામેન્ટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર્સ લીગ (IML) ની સીઝન 2 ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની છે, જેમાં સચિન તેંડુલકર, બ્રાયન લારા, ક્રિસ ગેલ અને યુવરાજ સિંહ જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો ફરી એકવાર એક્શનમાં આવશે. IML ની બીજી સીઝનની તારીખો અને સ્થળો અંગેની વિગતો હવે જાહેર કરવામાં આવી છે.
મુંબઈ, વડોદરા અને વિશાખાપટ્ટનમમાં મેચો યોજાશે
તેની શરૂઆતની સીઝનની જબરદસ્ત સફળતા બાદ, ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટર્સ લીગ (IML) ની બીજી સીઝન 24 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે. IML 2026 ની ફાઇનલ મેચ 14 નવેમ્બરના રોજ રમાશે. આ વખતે, મુંબઈ, વડોદરા અને વિશાખાપટ્ટનમ જેવા શહેરોમાં મેચો યોજાશે, જે ચાહકોને ફરી એકવાર રોમાંચક T20 ક્રિકેટ એક્શન અને યાદોની લહેરનો અનુભવ કરવાની તક આપશે. પાછલી સીઝનની જેમ, ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી છ ટીમો આ લીગમાં ભાગ લેશે.
🚨 INTERNATIONAL MASTERS LEAGUE IS BACK 🚨
🥁 Date: October 24 to November 14
🏟️ Venue: Mumbai, Vizag, Vadodara
✅ Teams: India, Australia, South Africa, West Indies, England, Sri Lanka.
The Greatest Cricket Icons will be back.
ઈન્ડિયા માસ્ટર્સે પહેલી સિઝનમાં ટાઇટલ જીત્યું
ઈન્ટરનેશનલ માસ્ટર્સ લીગની પહેલી સિઝનમાં, ઈન્ડિયા માસ્ટર્સે ટાઇટલ જીત્યું હતું, અને ટુર્નામેન્ટમાં સચિન તેંડુલકર, બ્રાયન લારા, શેન વોટસન, યુવરાજ સિંહ, ક્રિસ ગેલ અને કુમાર સંગાકારા જેવા ક્રિકેટના દિગ્ગજોએ ભાગ લીધો હતો. હવે, સીઝન 2 માં, આ જ દિગ્ગજો ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરશે, ચાહકોને તેમના મનપસંદ સ્ટાર્સને નજીકથી જોવાની તક આપશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, IML ની શરૂઆતની સીઝન ખૂબ જ સફળ રહી હતી, તે ભારતમાં બીજા ક્રમની સૌથી વધુ જોવાયેલી પુરુષોની T20 લીગ તરીકે ઉભરી આવી હતી, જેણે ટેલિવિઝન અને OTT પ્લેટફોર્મ પર કુલ 246 મિલિયન દર્શકો મેળવ્યા હતા.
સુનિલ ગાવસ્કરનું મોટું નિવેદન
ટુર્નામેન્ટની વાપસી અંગે, લીગ કમિશનર સુનિલ ગાવસ્કરે જણાવ્યું હતું કે, "IML ની શરૂઆતની સીઝનથી સાબિત થયું કે આ ક્રિકેટ દિગ્ગજોનો જાદુ આજે પણ ચાહકોના હૃદયમાં જીવંત છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ વખતે ધ્યાન લીગને વધુ વધારવા પર રહેશે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે મેચો વધુ રોમાંચક બને અને ચાહકોને વધુ યાદગાર ક્ષણો મળે.
