ભારતને વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવનાર તમામ મહિલા ક્રિકેટરોની પ્રેરણાદાયી કહાની જાણો

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સોળ ખેલાડીઓએ સંયુક્ત રીતે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો. કમનસીબે, 16મી ખેલાડી ઈજાને કારણે વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવાનું ચૂકી ગઈ, જેના કારણે તેણીને વિશ્વ ચેમ્પિયનનો ખિતાબ કે મેડલ મળ્યો નહીં. તેમ છતાં, આ 16 ખેલાડીઓએ એક યાદગાર સફળતાની વાર્તા લખી.

આજે, આપણે ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓની પ્રેરણાદાયી વાર્તાઓ શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમણે 2025નો મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. તેમણે ભારતીય મહિલાઓના ભવિષ્ય માટે એક માર્ગ મોકળો કર્યો છે, જેને દરેક ભારતીય મહિલા અનુસરવા માંગશે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

શ્રી ચારણી: આંધ્રપ્રદેશની શ્રી ચારણી, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે એક પ્રબળ સ્પિનર ​​છે. આ વર્લ્ડ કપમાં તેનો સ્પિન જાદુ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ માટે એક દુઃસ્વપ્ન બની ગયો છે. શ્રી ચારણી રામચરણ એક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરે છે. તેની માતા, લક્ષ્મી દેવી, ગૃહિણી છે. તેણીને શાળાના દિવસોથી જ ક્રિકેટમાં રસ હતો. જ્યારે તેના બધા સહપાઠીઓ એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે શ્રી ચારણીએ સ્થાનિક ક્રિકેટ એકેડેમીમાં તાલીમ લીધી. તેણીએ તડકામાં અથાક મહેનત કરી. તેણીના સમર્પણને જોઈને, તેના માતાપિતાનો તેના પર વિશ્વાસ વધ્યો, અને શ્રી ચારણીએ તે વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

અરુંધતી રેડ્ડી - તેલંગાણાની અરુંધતી રેડ્ડીને શરૂઆતમાં અસ્વીકારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. શરૂઆતમાં તેણીને ODI ટીમમાં સ્થાન આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. આખરે ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યા પછી, અરુંધતીએ ઓલરાઉન્ડર તરીકે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. તેની માતા, ભાગ્ય રેડ્ડી, ભૂતપૂર્વ વોલીબોલ ખેલાડી છે. અરુંધતીએ તેના ભાઈ રોહિત રેડ્ડી પાસેથી પ્રેરણા લીધી અને ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

હરલીન દેઓલ - હરલીન દેઓલનો જન્મ ચંદીગઢમાં થયો હતો. હરલીને પોતાની ક્રિકેટ કારકિર્દીની શરૂઆત પંજાબ અને પછી હિમાચલ પ્રદેશ માટે રમીને કરી હતી. તે વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ સાબિત થઈ. તેણીએ ભારત માટે ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરી હતી, જોકે તેણી સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચ ચૂકી ગઈ હતી.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

ક્રાંતિ ગૌડ - ક્રાંતિ ગૌડ મધ્યપ્રદેશના એક નાના ગામમાં રહેતા ભૂતપૂર્વ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પુત્રી છે. છોકરાઓને ટેનિસ-બોલ ક્રિકેટ રમતા જોયા પછી તેણીને ક્રિકેટમાં રસ જાગ્યો. શરૂઆતના દિવસોમાં, તેણી ટેનિસ-બોલ ક્રિકેટ રમતી હતી. સમય જતાં, ક્રાંતિ એક ઉત્તમ ઝડપી બોલર બની ગઈ.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

શેફાલી વર્મા - શેફાલી વર્મા હરિયાણાના રોહતકની વતની છે. સ્થાનિક સ્તરે, ફક્ત છોકરાઓને જ ક્રિકેટ કોચિંગ આપવામાં આવતું હતું. પરિણામે, તે ક્રિકેટ કોચિંગ ગ્રાઉન્ડમાં છોકરાઓના કપડાં પહેરીને જતી. શેફાલી વર્મા T20 વર્લ્ડ કપમાં રમનારી સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી હોવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને સચિન તેંડુલકરની બેટિંગની ચાહક શેફાલી વર્મા એક જ શૈલીમાં બેટિંગ કરે છે. પ્રતીક રાવલ ઘાયલ થયા પછી છેલ્લી ઘડીએ શેફાલી વર્માને ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ કરવામાં આવી હતી. તે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ટોપ સ્કોરર રહી હતી અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

હરમનપ્રીત કૌર - હરમનપ્રીત કૌર પંજાબના મોગાની વતની છે. ક્રિકેટમાં પોતાને સ્થાપિત કરવા માટે, તે બાળપણમાં છોકરાઓની ક્રિકેટ ટીમો માટે રમી હતી. તે વીરેન્દ્ર સેહવાગની બેટિંગની પ્રશંસા કરે છે. 2017 મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં, તેણીએ 171 રન બનાવ્યા અને અણનમ રહી. હરમનપ્રીત કૌરે તેના પાંચમા વર્લ્ડ કપમાં ટ્રોફી જીતી.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

દીપ્તિ શર્મા - આગ્રાની દીપ્તિ શર્માએ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં 50 રન બનાવ્યા અને 5 વિકેટ લીધી. તેણીને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ જાહેર કરવામાં આવી. દીપ્તિ શર્માના ભાઈ સુમિતને પણ ક્રિકેટનો શોખ હતો પરંતુ તેને પૂરતા પ્રોત્સાહનનો અભાવ હતો. પરિણામે, તેણે ખાનગી નોકરી અપનાવી. જોકે, તેણે નોકરી છોડી દીધી અને તેની બહેન દીપ્તિ શર્માને બે વર્ષ સુધી ક્રિકેટમાં તાલીમ આપી. તેમની મહેનતના પરિણામે દીપ્તિ શર્માની ભારતીય ટીમમાં પસંદગી થઈ.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

અમનજોત કૌર - અમનજોત કૌરનો જન્મ પંજાબના મોહાલીમાં થયો હતો. તેના પિતા ભૂપિન્દર સિંહ એક નાની સુથારીકામની દુકાન ચલાવતા હતા. તેની માતા રણજીત કૌર ગૃહિણી છે. જોકે, ભૂપિન્દર સિંહે તેની પુત્રીને ક્રિકેટ રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી હતી. તેણે પોતાની બધી જ બચત તેના પર ખર્ચી નાખી હતી. તેની ક્રિકેટ પ્રેક્ટિસમાં ખલેલ ન પહોંચે તે માટે, તેના પિતાએ અમનજોતને તેની દાદીના હાર્ટ એટેક વિશે પણ કહ્યું ન હતું. અમનજોત કૌરને તેની મહેનતનું ફળ મળ્યું. આ વર્લ્ડ કપમાં તેણે ઓલરાઉન્ડર તરીકે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ફાઇનલમાં લૌરા વોલ્વાર્ડનો મહત્વપૂર્ણ કેચ પકડ્યો.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

રાધા યાદવ - રાધા યાદવના પિતા, ઓમ પ્રકાશ યાદવ, મુંબઈના કાંદિવલીમાં શાકભાજીની દુકાન ચલાવતા હતા. એક સામાન્ય પરિવારમાંથી નીકળી રાધા યાદવ એક સ્ટાર ક્રિકેટર બની. તે એક ઉત્તમ ફિલ્ડર અને ડાબા હાથની સ્પિનર ​​છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

રેણુકા ઠાકુર - હિમાચલ પ્રદેશના કેહર સિંહ ઠાકુર ક્રિકેટના શોખીન છે. તેમણે પોતાની દીકરી ક્રિકેટર બને તેવું સપનું જોયું. રેણુકા ઠાકુરે પોતાના પિતાનું સ્વપ્ન પૂરું કર્યું. તેમણે હિમાચલ પ્રદેશની ધર્મશાળા એકેડેમીમાં તાલીમ લીધી અને ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવ્યું. તે અમારી ટીમમાં એક મુખ્ય ન્યૂ-બોલ બોલર બની છે. રેણુકાના બોલિંગ હાથ પર ટેટૂ છે. તેમાં પિતાને પોતાની દીકરી સાથે રમતા દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ - જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ મુંબઈના બાંદ્રામાં સ્ટ્રીટ ક્રિકેટમાંથી ઉગીને ભારત માટે મિડલ-ઓર્ડર બેટ્સમેન બની છે. તેના પિતા, ઇવાન રોડ્રિગ્સ, શાળામાં જુનિયર કોચ હતા. જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ તેના ભાઈઓને બોલિંગ કરીને ક્રિકેટ શીખ્યા. તેના પિતા પણ તેના પહેલા કોચ હતા. જેમીમાહ શરૂઆતમાં શાળામાં ગર્લ્સ ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટનના સ્તરે પહોંચી હતી. બાદમાં, તે ધીમે ધીમે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્તરે પહોંચી. ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સેમિફાઇનલ જીતી. જેમીમાહને આ મેચમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો, જેની ઘણા લોકોએ ટીકા કરી. હવે ટીમ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ ચેમ્પિયન હોવાથી, ટીકાકારો શાંત થઈ ગયા છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

રિચા ઘોષ - બંગાળના સિલિગુડીની વતની રિચા ઘોષે તેના પિતા પાસેથી ક્રિકેટ કોચિંગ મેળવ્યું હતું. તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે પસંદ થનારી પ્રથમ નિષ્ણાત વિકેટકીપર છે. તે મિડલ ઓર્ડરમાં બેટિંગ કરવામાં અને શક્તિશાળી શોટ મારવામાં પારંગત છે. તે 2020 માં ભારતીય T20 વર્લ્ડ કપ ટીમની સૌથી નાની સભ્ય હતી. તેણે વિકેટકીપિંગ કરતી વખતે ઘણા શાનદાર કેચ લીધા છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

સ્મૃતિ મંધાના - તેણીએ તેના ભાઈથી પ્રેરિત થઈને ક્રિકેટ પસંદ કર્યું. સ્મૃતિ મંધાનાના ભાઈ, શ્રવણ મંધાના, મહારાષ્ટ્રના સાંગલી માટે જિલ્લા સ્તરની ક્રિકેટ રમ્યા હતા. તે હવે બેંક મેનેજર તરીકે કામ કરે છે. સ્મૃતિએ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંના એક તરીકે નામના મેળવી છે. આ વખતે, તે વર્લ્ડ કપમાં અમારી ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતી.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

પ્રતિકા રાવલ - પ્રતિકા રાવલ દિલ્હીની વતની છે. જ્યારે શેફાલી વર્માને ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર કરવામાં આવી હતી, ત્યારે પ્રતિકા રાવલે તે તકનો પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો. ત્યારથી, તેણીએ ટીમમાં કાયમી સ્થાન મેળવ્યું છે. જોકે, આ વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશ સામેની મેચમાં તેણીને ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેણીને બહાર રહેવું પડ્યું હતું. જોકે, પ્રતિકા રાવલનો પણ આ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય ખેલાડીઓની યાદીમાં સમાવેશ થાય છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

સ્નેહ રાણા - સ્નેહ રાણાને મહિલા પ્રીમિયર લીગમાં કોઈ પણ ટીમે ખરીદ્યો ન હતો. પરંતુ તેણીએ હવે વિશ્વને પરાજિત કરતી ભારતીય ટીમમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. આમ કરીને, તેણીએ પોતાને સાબિત કરી છે. તે આ વર્લ્ડ કપની ટોચની સ્પિનર ​​જ નહીં, પરંતુ ભારતીય બેટિંગ ક્રમમાં એક મજબૂત બેટ્સમેન પણ છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી (IANS)

ઉમા છેત્રી - આસામની ઉમા છેત્રી એમએસ ધોનીની બેટિંગ શૈલીના પ્રશંસક છે. આ વર્લ્ડ કપમાં રમનારી ભારતીય ટીમમાં તે પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાંથી એકમાત્ર ખેલાડી છે. તે આ વર્લ્ડ કપ મેચમાં ફક્ત એક જ વાર રમી છે. તેના પ્રદર્શનથી સિનિયર ખેલાડીઓનો આદર થયો છે.

