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તન્મયનો તરખાટ, એક મેચમાં 14 વિકેટ લઈને ઓસ્ટ્રેલિયા હરાવ્યું

ભારતના પ્રવાસ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમને બીજી યુથ ટેસ્ટ મેચમાં માત્ર ત્રણ દિવસમાં જ 10 વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

બીજી યુથ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 10 વિકેટથી હરાવ્યું
બીજી યુથ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 10 વિકેટથી હરાવ્યું (SCA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2026 at 7:29 PM IST

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અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 5 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલી બીજી યુથ ટેસ્ટમાં ભારતીય અંડર-19 ટીમે માત્ર ત્રણ દિવસમાં 10 વિકેટથી જીત મેળવી. ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમનો ભારત પ્રવાસ કોઈ દુઃસ્વપ્નથી ઓછો નહોતો, તેઓ ત્રણ મેચની યુથ વન-ડે (ODI) શ્રેણી એકતરફી રીતે હારી ગયા અને ત્યારબાદ બે મેચની યુથ ટેસ્ટ શ્રેણી પણ ગુમાવી બેઠા. ટીમ ઈન્ડિયાની આ જીતમાં ડાબા હાથના સ્પિનર ​​તન્મય બલૌદાએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. મેચમાં તેણે કુલ 14 વિકેટ લઈને તેણે યુથ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 19 વર્ષ જૂનો વિશ્વ વિક્રમ તોડ્યો પણ પોતાના નામે કર્યો.

તન્મયે યુથ ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો

18 વર્ષીય તન્મય બલૌદાએ એક જ યુથ ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. અગાઉ આ રેકોર્ડ ન્યુઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલર ટિમ સાઉથીના નામે હતો, જેમણે 2007માં ભારતીય અંડર-19 ટીમ સામેની યુથ ટેસ્ટ મેચમાં 92 રન આપીને 12 વિકેટ ઝડપી હતી. તન્મયે હવે તે રેકોર્ડ તોડીને તેને પોતાના નામે કરી લીધો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ટીમ સામેની બીજી યુથ ટેસ્ટ મેચમાં, તન્મયે પ્રથમ દાવમાં 32 રન આપીને 6 વિકેટ અને ત્યારબાદ બીજા દાવમાં 41 રન આપીને 8 વિકેટ ઝડપી હતી.

યુથ ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરો

  • તન્મય બલૌદા (ભારત) - 73 રનમાં 14 વિકેટ (2026, વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19)
  • ટિમ સાઉથી (ન્યુઝીલેન્ડ) - 92 રનમાં 12 વિકેટ (2007, વિરુદ્ધ ભારત અંડર-19)
  • ફઝલ-એ-અકબર (પાકિસ્તાન) - 99 રનમાં 12 વિકેટ (1997, વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા અંડર-19)
  • વિદ્યુત શિવરામકૃષ્ણન (ભારત) - 122 રનમાં 12 વિકેટ (2001, વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ અંડર-19)
  • આશિષ ઝૈદી (ભારત) - 147 રનમાં 12 વિકેટ (1997, વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન અંડર-19)
  • મુશ્તાક અહેમદ (પાકિસ્તાન) - 150 રનમાં 12 વિકેટ (1989, વિરુદ્ધ ભારત અંડર-19)
  • પોલ સ્ટેપ્ટો (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 169 રનમાં 12 વિકેટ (1986, વિરુદ્ધ ભારત અંડર-19)

તન્મય બલૌદા કોણ છે?

તન્મય બલૌદા 18 વર્ષનો છે. તેનો જન્મ 2008માં હરિયાણાના પલવલમાં થયો હતો. તે અંડર-16 કેટેગરીમાં તે હરિયાણા માટે પણ રમ્યો હતો. તે ડાબોડી સ્પિનર ​​છે. તેની પ્રભાવશાળી બોલિંગને ઓળખીને, હરિયાણા પસંદગીકારોએ તેને રણજી ટ્રોફીમાં રમવાની તક આપી. જાન્યુઆરી 2026માં, તેણે આસામ સામે હરિયાણા માટે રણજી ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂ કર્યું.

ટીમ ઈન્ડિયાને 11 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો

ભારતીય અંડર-19 ટીમે પ્રથમ યુથ ટેસ્ટ મેચ એક ઇનિંગ અને 48 રનથી જીતી લીધી હતી, જ્યારે બીજી યુથ ટેસ્ટની ચોથી ઇનિંગમાં જીત મેળવવા માટે તેમને માત્ર 11 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો; લક્ષ્ય અને સાગરની ઓપનિંગ જોડીએ માત્ર પાંચ બોલમાં આ લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો અને એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 10 વિકેટથી શાનદાર જીત મેળવી.

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INDI U19 BEAT AUS U19
ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા યુથ ટેસ્ટ મેચ
અંડર19 બીજી યુથ ટેસ્ટ મેચ
તન્મય બલૌદા
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