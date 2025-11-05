દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, રિષભ પંતને મળી મોટી જવાબદારી
મેન્સ સિનિયર સિલેક્શન કમિટીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે આગામી બે મેચની IDFC ફર્સ્ટ બેંક ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 5, 2025 at 6:25 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત 14 નવેમ્બરથી કોલકાતામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં રમશે અને એક મહિના પછી રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં વાપસી કરશે. શુભમન ગિલના ભારતના રેડ-બોલ ક્રિકેટ યુગની શરૂઆત ઇંગ્લેન્ડમાં શાનદાર પ્રદર્શનથી થઈ હતી, જ્યાં તેણે યજમાન ટીમને 2-2થી ડ્રો કરાવી હતી. ઘણા મહિનાઓ સુધી બહાર રહ્યા બાદ, ઋષભ પંતે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી કરી છે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેનને ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસની ચોથી ટેસ્ટ દરમિયાન પગમાં ઈજા થઈ હતી. પંત હવે ટીમમાં પાછો ફર્યો છે અને અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા પાસેથી ઉપ-કપ્તાની સંભાળશે, જેમણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રવાસ દરમિયાન ગિલનું સ્થાન લીધું હતું.
બે ટેસ્ટ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 14-18 નવેમ્બર દરમિયાન કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે શરૂ થશે, ત્યારબાદ ટીમ ગુવાહાટી જશે, જ્યાં ACA સ્ટેડિયમ 22 થી 26 નવેમ્બર દરમિયાન બીજી ટેસ્ટ મેચ રમાશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે હજુ સુધી આ શ્રેણી માટે પોતાની ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરી નથી.
ભારતની ટેસ્ટ ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રિષભ પંત (વિકેટકીપર) (ઉપ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, આકાશ દીપ
🚨 News 🚨#TeamIndia squad for Test series against South Africa and India A squad against South Africa A announced.— BCCI (@BCCI) November 5, 2025
Details 🔽 | @IDFCFIRSTBank https://t.co/dP8C8RuwXJ
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટેસ્ટ ટીમઃ ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), કોર્બિન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ટોની ડી જોર્ઝી, ઝુબેર હમઝા, સિમોન હાર્મર, માર્કો જેન્સન, કેશવ મહારાજ, એઈડન માર્કરામ, વિઆન મુલ્ડર, સેનુરા મુથુસામી, કગીસો રબાડા, રયાન રિકેલ્ટન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કાઈલ વેરેને.
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2025
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the two-match Test series against India from 14 - 26 November in the subcontinent.
Test captain Temba Bavuma returns to the side after missing the recent Pakistan Test series… pic.twitter.com/dOGTELaXUu
પસંદગી સમિતિએ રાજકોટમાં યોજાનારી દક્ષિણ આફ્રિકા A સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારત A ટીમની પણ જાહેરાત કરી છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની 50 ઓવરની શ્રેણી માટે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને ભારત A ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. તિલક વર્મા ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, રુતુરાજ ગાયકવાડ ઉપ-કેપ્ટન રહેશે, જ્યારે ઇશાન કિશન અને પ્રભસિમરન સિંહને વિકેટકીપિંગ વિકલ્પો તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
ODI ટીમ માટે ઈન્ડિયા A ટીમઃ તિલક વર્મા (કેપ્ટન), રુતુરાજ ગાયકવાડ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, રિયાન પરાગ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, વિપરાજ નિગમ, માનવ સુથાર, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ સિંહ, પ્રસિદ્ધ સિંહ, ક્રિષ્નાબેન સિંહ. (વિકેટકીપર)
આ પણ વાંચો: