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પ્રથમ હ્યુન્ડાઇ વર્લ્ડ આર્ચરી પેરા સિરીઝ અમદાવાદમાં યોજાશે, 20 દેશોના 100 થી વધુ રમતવીરો ભાગ લેશે

હ્યુન્ડાઇ વર્લ્ડ આર્ચરી પેરા સિરીઝ 5 થી 9 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે યોજાશે.

ભારતની પ્રથમ હ્યુન્ડાઇ વર્લ્ડ આર્ચરી પેરા સિરીઝ અમદાવાદમાં યોજાશે
ભારતની પ્રથમ હ્યુન્ડાઇ વર્લ્ડ આર્ચરી પેરા સિરીઝ અમદાવાદમાં યોજાશે (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 3:06 PM IST

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અમદાવાદ: ભારત વધુને વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી રહ્યું છે. ક્રિકેટ ઉપરાંત, દેશ અન્ય રમતોનું પણ સફળતાપૂર્વક આયોજન કરી રહ્યો છે, જેના કારણે વધુ ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવાની તકો ઉભી થઈ છે. તાજેતરમાં, ભારતે દિલ્હીમાં વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું. હવે, ભારત પહેલી વાર હ્યુન્ડાઇ વર્લ્ડ આર્ચરી પેરા સિરીઝનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે. આ શ્રેણી 5 થી 9 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે યોજાશે, જેમાં 20 દેશોના 100 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે.

ત્રીજી ઈવેન્ટ

અમદાવાદમાં યોજાનારી આ સ્પર્ધા 2026 હ્યુન્ડાઇ વર્લ્ડ આર્ચરી પેરા સિરીઝની ત્રીજી ઈવેન્ટ તબક્કો છે. પહેલો તબક્કો એપ્રિલમાં બેંગકોકમાં યોજાયો હતો, જ્યારે બીજો તબક્કો 30 જૂનથી 4 જુલાઈ દરમિયાન ચેકિયાના નોવે મેસ્ટોમાં યોજાયો હતો. ચોથો અને અંતિમ તબક્કો ઓક્ટોબરમાં ચિલીના સેન્ટિયાગોમાં યોજાવાનો છે.

ટુર્નામેન્ટ ઇવેન્ટ્સ

આર્ચરી એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) દ્વારા ગુજરાત સરકાર, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત અને સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (SAI) ના સહયોગથી આયોજિત, આ ટુર્નામેન્ટમાં રિકર્વ ઓપન, કમ્પાઉન્ડ ઓપન, W1 અને દૃષ્ટિહીન શ્રેણીઓમાં સ્પર્ધાઓ યોજાશે.

20 દેશોના ખેલાડીઓ ભાગ લેશે

ભાગ લેનારા દેશોમાં ભારત, ચીન, ગ્રેટ બ્રિટન, ફ્રાન્સ, જર્મની, હંગેરી, ઇન્ડોનેશિયા, ઈરાન, કઝાકિસ્તાન, મેક્સિકો, સ્લોવાકિયા, યુએસએ, ઉઝબેકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ભૂટાન, સાયપ્રસ, ચેકિયા, ઇરાક, રશિયા અને શ્રીલંકાનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતીય ટીમમાં 29 તીરંદાજોનો સમાવેશ થાય છે

આ ટુર્નામેન્ટમાં ઘણા પ્રખ્યાત ભારતીય પેરા-તીરંદાજો ભાગ લેશે, જેમાં પેરિસ 2024 પેરાલિમ્પિક ચેમ્પિયન હરવિંદર સિંહ, વર્લ્ડ પેરા તીરંદાજી ચેમ્પિયન અને પેરાલિમ્પિક મેડલ વિજેતા શીતલ દેવી, અર્જુન એવોર્ડી અને વર્લ્ડ પેરા તીરંદાજી મેડલ વિજેતા રાકેશ કુમાર અને પેરાલિમ્પિયન શ્યામ સુંદર સ્વામીનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય ટીમમાં 29 તીરંદાજોનો સમાવેશ થાય છે જે હાલમાં ગાંધીનગરમાં SAI નેશનલ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે તાલીમ લઈ રહ્યા છે.

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ શું કહ્યું?

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે “દરેક તીર હિંમતની વાર્તા કહે છે” થીમ સાથે યોજાનારો આ કાર્યક્રમ પેરા ખેલાડીઓની દૃઢતા, સંકલ્પ અને રમતગમતની શ્રેષ્ઠતાની ઉજવણી કરશે. તેમણે જણાવ્યું કે અમદાવાદમાં આ પ્રકારની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાનું આયોજન થવાથી ગુજરાતની ઓળખ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમતના મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર તરીકે વધુ મજબૂત બનશે.

ગુજરાત બની રહ્યું છે આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમતનું હબ

હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત ઈવેન્ટ્સ માટેનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. અમદાવાદમાં વર્લ્ડ પેરા આર્ચરી સિરીઝનું આયોજન માત્ર રાજ્ય માટે ગૌરવની બાબત નથી, પરંતુ પેરા રમતગમતને વૈશ્વિક મંચ આપવાની દિશામાં પણ મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

આર્ચરી એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાએ પણ આ ઈવેન્ટને ભારતના પેરા આર્ચરી ઇકોસિસ્ટમ માટે મહત્વપૂર્ણ માઈલસ્ટોન ગણાવ્યો છે. વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પેરા તીરંદાજોને ભારતમાં એક જ સ્થળે લાવવાથી ભારતીય ખેલાડીઓને ઉચ્ચ સ્તરની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાનો અનુભવ મળશે. સાથે જ નવી પેઢીના ખેલાડીઓને પ્રેરણા મળવાની અને પેરા આર્ચરીને વધુ લોકપ્રિયતા મળવાની અપેક્ષા છે.

2027માં પણ મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય ઈવેન્ટ્સ

ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય તીરંદાજી ક્ષેત્રે પોતાની ભૂમિકા વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. 2027માં એશિયા કપ આર્ચરી ટુર્નામેન્ટ સહિતની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓની યજમાનીની તૈયારીઓ વચ્ચે અમદાવાદમાં યોજાનારી આ સિરીઝને મહત્વપૂર્ણ કડી માનવામાં આવી રહી છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર વિશ્વના પેરા તીરંદાજો એકસાથે નિશાન સાધશે ત્યારે અમદાવાદ માત્ર રમતનું મેદાન નહીં, પરંતુ સાહસ, સંકલ્પ અને સમાવેશી રમતગમતનો વૈશ્વિક મંચ બનશે.

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