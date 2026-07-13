ભારતીય ટીમે રચ્યો ઈતિહાસ, ઈંગ્લેન્ડને 270 રનથી હરાવી લોર્ડ્સમાં ટેસ્ટ જીતનાર વિશ્વની પ્રથમ મહિલા ટીમ બની
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે લોર્ડ્સમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ મેચ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતીય ટીમ લોર્ડ્સમાં ટેસ્ટ મેચ જીતનારી પ્રથમ મહિલા ટીમ બની.
Published : July 13, 2026 at 5:44 PM IST
IND W vs ENG W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ મેદાન પર રમાયેલી પ્રથમ મહિલા ટેસ્ટ મેચમાં ઇતિહાસ રચ્યો. ટીમ ઇન્ડિયા લોર્ડ્સમાં ટેસ્ટ મેચ જીતનારી વિશ્વની પ્રથમ મહિલા ટીમ બની. ઇંગ્લેન્ડ સામેની એકમાત્ર ચાર દિવસીય ટેસ્ટ મેચમાં, ભારતીય ટીમે યજમાન ઇંગ્લેન્ડને 270 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવીને આ ઐતિહાસિક ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી. ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇંગ્લેન્ડને જીતવા માટે 457 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, જેના જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડ બીજી ઇનિંગમાં 186 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ભારત માટે, ઝડપી બોલર ક્રાંતિ ગૌડે પ્રથમ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લઈને ધમાલ મચાવી. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન યાસ્તિકા ભાટિયાએ બીજી ઇનિંગમાં શાનદાર સદી ફટકારી. સ્નેહા રાણાએ પણ બીજી ઇનિંગમાં ચાર વિકેટ સાથે તબાહી મચાવી.
ભારતે પહેલી ઇનિંગમાં 285 રન બનાવ્યા હતા
લોર્ડ્સમાં રમાયેલી આ ઐતિહાસિક ટેસ્ટ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ત્યારબાદ, પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ટીમ ઇન્ડિયા 285 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ભારત તરફથી ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ સૌથી વધુ 83 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 58 રન અને ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ 57 રન બનાવ્યા. આ ઉપરાંત, જેમીમા રોડ્રિગ્સે 35 રનનું યોગદાન આપ્યું. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ તરફથી, સોફી એક્લેસ્ટોને 3 વિકેટ લીધી. મેડી વિલિયર્સ, ઇસી વોંગ અને લોરેન ફાઇલરે 2-2 વિકેટ લીધી, જ્યારે લોરેન બેલને એક સફળતા મળી.
A day that goes down in the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚#TeamIndia WIN the first-ever women's Test match at Lord's 🥳— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n #ENGvIND pic.twitter.com/4mhcx8kKej
ક્રાંતિ ગૌડે 5 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો
ભારતના પ્રથમ દાવના કુલ સ્કોરના જવાબમાં, ઇંગ્લેન્ડ 170 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી એમી જોન્સે સૌથી વધુ 52 રન બનાવ્યા, જ્યારે નેટ સાયવર-બ્રન્ટે 44 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, ભારતીય ઝડપી બોલર ક્રાંતિ ગૌડ પાંચ વિકેટ લઈને ધમાલ મચાવી. ક્રાંતિ ગૌર લોર્ડ્સમાં ટેસ્ટ મેચમાં પાંચ વિકેટ લેનારી પ્રથમ મહિલા બની. સયાલી સતઘરે અને સ્નેહા રાણાએ પણ બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે દીપ્તિ શર્માએ એક વિકેટ લીધી.
India secure a historic win in the first-ever Women's Test at Lord's 🤩— ICC (@ICC) July 13, 2026
📝: https://t.co/smhQKBwjso pic.twitter.com/J6tCspMcJu
ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 457 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો
મેચના ત્રીજા દિવસે, ટીમ ઈન્ડિયાએ યાસ્તિકા ભાટિયાની સદીની મદદથી 7 વિકેટે 341 રન પર પોતાનો દાવ ડિકલેર કર્યો. ટીમ ઈન્ડિયાને પ્રથમ દાવમાં 115 રનની મજબૂત લીડ મળી હતી અને તેના આધારે ભારતે ઈંગ્લેન્ડને જીત માટે 457 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. યાસ્તિકા ભાટિયાએ 158 બોલમાં 113 રન બનાવ્યા. ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ પણ 70 રન બનાવ્યા. રિચા ઘોષ 50 રન બનાવી અણનમ રહી.
ભારત 270 રનથી જીત્યું
ભારતના 457 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ભારતીય બોલરોએ ઇંગ્લેન્ડની અડધી ટીમ 59 રનમાં જ આઉટ કરી દીધી હતી. ઇંગ્લેન્ડનો ટોપ ઓર્ડર ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગયો. ત્યારબાદ એમી જોન્સ અને મેડી વિલિયર્સે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 67 રનની ભાગીદારી કરી, પરંતુ સ્નેહા રાણાએ મેડી વિલિયર્સને આઉટ કરીને આ ભાગીદારી તોડી. મેડી વિલિયર્સ 26 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા. ત્યારબાદ, ચોથા દિવસે રમત શરૂ થતાં જ, સ્નેહાએ એમી જોન્સને આઉટ કરીને ઇંગ્લેન્ડને મોટો ફટકો આપ્યો. જોન્સે 54 રન બનાવ્યા, આમ ઇંગ્લેન્ડે તેમની સાતમી વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ સ્નેહા રાણાએ સોફી એક્લેસ્ટોનને આઉટ કરીને ભારતને ઐતિહાસિક જીત અપાવી. સોફી એક્લેસ્ટોને અંતિમ વિકેટ માટે લડત આપી, પરંતુ તે પૂરતું ન રહ્યું. તેણીએ 50 રન બનાવ્યા.
બીજી ઇનિંગમાં સ્નેહા રાણાએ 4 વિકેટ લીધી
સ્નેહા રાણાએ ભારતની બીજી ઇનિંગમાં 4 વિકેટ લઈને ભારે તબાહી મચાવી દીધી. સયાલી સતઘરે, ક્રાંતિ ગૌડ અને દીપ્તિ શર્માએ 2-2 વિકેટ લીધી. ટીમ ઇન્ડિયાએ અંતિમ દિવસના પહેલા સત્રમાં જ મેચ જીતી લીધી.
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