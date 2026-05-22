T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, કોચ અમોલ મુઝુમદારે ભારતીય મહિલા ટીમને આપ્યો જીતનો 'મંત્ર'
અમોલ મુઝુમદારે જણાવ્યું છે કે, ભારતીય મહિલા ટીમનો સફળતાનો મંત્ર એ જ છે: દરરોજ સખત મહેનત કરવી અને પ્રક્રિયા પર નિષ્ઠાપૂર્વક વિશ્વાસ રાખવો.
Published : May 22, 2026 at 7:09 PM IST
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે કોચ અમોલ મુઝુમદારે મોટું નિવેદન નિવેદન આપ્યું છે. અમોલ મુઝુમદારે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય મહિલા ટીમ આગામી T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભૂતકાળમાં સફળતા અપાવનારી મહેનત અને નિષ્ઠાવાન પ્રક્રિયા સાથે તૈયારી કરી રહી છે. તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે મહિલા પ્રીમિયર લીગે મહિલા ક્રિકેટ અને ખેલાડીઓના આત્મવિશ્વાસને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.
મજુમદારે શું કહ્યું?
ગયા વર્ષે ઘરઆંગણે ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ, ભારતીય ટીમની હવે T20 વર્લ્ડ કપ પર નજર છે. મજુમદારે જણાવ્યું હતું કે ટીમે શ્રીલંકા સામેની T20 શ્રેણીથી જ આ આગામી મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય માટે તૈયારી શરૂ કરી દીધી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમારી પ્રક્રિયા એ જ રહે છે, અને સફળતા માટેનો અમારો મંત્ર પણ એ જ રહે છે. અમે દરરોજ પ્રામાણિકતા અને અત્યંત ખંત સાથે કામ કરીએ છીએ. અમારું એકમાત્ર ધ્યાન એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે દરેક ખેલાડી મેદાન પર પોતાનું 100 ટકા આપે."
🗣️🗣️ You are on the right track if you cultivate good habits #TeamIndia Head Coach Amol Muzumdar decodes the elite standards, preparation and mindset fueling the squad ahead of the upcoming #T20WorldCup 🙌
ઇંગ્લેન્ડમાં સફળતાથી આત્મવિશ્વાસ વધ્યો
ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર પ્રતિબિંબ પાડતા, મજુમદારે જણાવ્યું કે ત્યાં મળેલી જીતથી ટીમનો આત્મવિશ્વાસ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો. ભારતે ઇંગ્લેન્ડમાં T20 અને ODI બંને શ્રેણી જીતી હતી. તેણીએ ટિપ્પણી કરી, "જ્યારે તમે મજબૂત ટીમો સામે સતત સારું પ્રદર્શન કરો છો, ત્યારે તમારો આત્મવિશ્વાસ વધે છે. ઇંગ્લેન્ડને તેની ધરતી પર હરાવવું એ અમારા માટે એક યાદગાર સિદ્ધિ હતી. તે જ આત્મવિશ્વાસથી અમને વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ મદદ મળી." જોકે, તેણીએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મળેલી હારથી ટીમને શીખવાની તક મળી.
🎥 #TeamIndia Head Coach Amol Muzumdar on importance of series wins on 2025 England tour and gaining confidence from past results ahead of the #T20WorldCup 👏
'જીતવું એ એક આદત છે'
ભારતીય મહિલા ટીમના મુખ્ય કોચે જણાવ્યું હતું કે સતત જીતવાની માનસિકતા કેળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "કોઈ પણ શ્રેણીને હળવાશથી ન લેવી જોઈએ, કારણ કે જીતવું એ એક આદત છે. જો તમે સારી આદતો કેળવો છો, તો તમે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધો છો." મઝુમદારે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ટીમ અને સપોર્ટ સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવેલી મહેનતની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફની પ્રામાણિકતા અને જુસ્સો ટીમની સૌથી મોટી તાકાત છે.
'WPL એ મહિલા ક્રિકેટના લેન્ડસ્કેપને બદલી નાખ્યું છે'
અમોલ મઝુમદારે મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે WPL એ માત્ર T20 ક્રિકેટમાં જ નહીં પરંતુ ભારતમાં મહિલા રમતગમતના એકંદર વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે કહ્યું, "છેલ્લા ત્રણ સીઝનમાં મેં જે WPL નો વિકાસ જોયો છે તે શાનદાર છે. ખીચોખીચ ભરેલા સ્ટેડિયમની સામે રમવાથી કોઈપણ ખેલાડીનો આત્મવિશ્વાસ અનેકગણો વધી જાય છે." મઝુમદારના મતે, ભવ્ય મંચ પર મેચ વિજેતા પ્રદર્શન યુવા ખેલાડીઓના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરે છે, અને ભારતીય ક્રિકેટને આવનારા લાંબા સમય સુધી આનો ફાયદો મળશે.
કોચિંગ અને રમવા વચ્ચે શું તફાવત છે?
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મઝુમદારે પણ ખેલાડી અને કોચની ભૂમિકાઓ વચ્ચે સરખામણી કરી. તેમણે નોંધ્યું કે એક ખેલાડી તરીકે, વસ્તુઓ તેમના નિયંત્રણમાં રહેતી હતી, પરંતુ કોચ તરીકે, હવે એવું નથી. તેમણે આગળ સમજાવ્યું, "જ્યારે હું બેટિંગ કરવા માટે બહાર નીકળતો હતો, ત્યારે વસ્તુઓ મારા નિયંત્રણમાં હતી. પરંતુ હવે, ડગઆઉટમાં બેસીને, હું ફક્ત તૈયારી, યોજના અને પ્રાર્થના કરી શકું છું."
