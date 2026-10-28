50 ઓવરની મેચ 17 ઓવરમાં સમાપ્ત, ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને હરાવી શ્રેણી 3-0 થી જીતી
ત્રીજી ODI મેચમાં 8 વિકેટથી શાનદાર જીત નોંધાવીને, ભારતીય મહિલા ટીમે 3 મેચની આ ODI શ્રેણીમાં મહેમાન ટીમ ઝિમ્બાબ્વેને 3-0થી ક્લીન સ્વીપ કરી દીધું છે.
Published : October 28, 2026 at 7:21 PM IST
IND W vs ZIM W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ત્રીજી ODI માં ઝિમ્બાબ્વેને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ મહેમાન ટીમ ઝિમ્બાબ્વેને 3 મેચની ODI શ્રેણીમાં 3-0 થી ક્લીન સ્વીપ કર્યું. વડોદરાના કોટંબીમાં બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ત્રીજી ODI માં, ઝિમ્બાબ્વે 131 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. જવાબમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ 17મી ઓવરમાં ફક્ત 2 વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધું.
ભારત માટે પ્રતિકા રાવલ અને શેફાલી વર્માએ શાનદાર અણનમ અડધી સદી ફટકારી અને ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ. વૈષ્ણવીને તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી જ્યારે પ્રતિરા રાવલને શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી.
SERIES CLEAN SWEEP 🏆 🎥 Captain @mandhana_smriti receives the Muthoot Fincorp ODI Series Trophy as #TeamIndia completes a dominant 3-0 series victory 👏🇮🇳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/GO5A1DHZet— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
વૈષ્ણવી શર્માએ ઘાતક બોલિંગ કરી
પહેલા બોલિંગ કરતા, ભારતીય બોલરોએ શરૂઆતથી જ ઝિમ્બાબ્વે પર દબાણ જાળવી રાખ્યું. ભારત માટે વૈષ્ણવી શર્માએ ઘાતક બોલિંગ કરી, તેણીએ 10 ઓવરમાં 39 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. તેણીને ટેકો આપતી ક્રાંતિ ગૌડે 7 ઓવરમાં 23 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે શાયલી શાદઘરેએ ખૂબ જ આર્થિક બોલિંગ કરી, 6 ઓવરમાં માત્ર 11 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. ભારતીય બોલરોના આ શિસ્તબદ્ધ પ્રદર્શન સામે મુલાકાતી ટીમ પત્તાના ઢગલા જેવી પડી ભાંગી.
5⃣0⃣ up in style for Shafali Verma 🔥🔥 #TeamIndia wrap a dominating victory in the 3rd ODI by 8️⃣ wickets to seal the #INDvZIM series 3⃣-0⃣ Scorecard ▶️ https://t.co/j7kcglDDH0 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/E8YLJELJjA— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
પ્રતિકા અને શેફાલીની શાનદાર બેટીંગ
નાના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી ન હતી અને યાસ્તિકા ભાટિયા ખાતું ખોલ્યા વિના પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગઈ હતી. આ પછી પ્રતિકા રાવલ અને હરલીન દેઓલે ઇનિંગની જવાબદારી સંભાળી. પ્રતિકાએ 56 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 59 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ પછી ક્રીઝ પર આવેલી શેફાલી વર્માએ આક્રમક બેટિંગ કરી અને માત્ર 26 બોલમાં અણનમ 51 રન બનાવ્યા. આ તોફાની ઇનિંગમાં શેફાલીએ 6 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા અને ટીમને 17મી ઓવરમાં જ શાનદાર જીત અપાવી.
For her 5⃣-star performance, Vaishnavi Sharma is the Player of the Match 🌟 RELIVE her fifer ▶️ https://t.co/7ueJPltIPH #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/F4zjFFhRUg— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
2️⃣2️⃣0️⃣ Runs 💥 1️⃣ Century 💯 2️⃣ Fifties 🤝 Congratulations to Pratika Rawal on being named the Player of the Series following a dominant campaign against Zimbabwe 👏 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/PfDEl8Mfv2— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
ભારતીય મહિલા ટીમે શ્રેણી 3-0 થી જીતી
ODI શ્રેણી પહેલા, ભારતીય મહિલા ટીમે T20 શ્રેણી પણ 3-0 થી જીતી હતી. આમ, ઝિમ્બાબ્વે ત્રણ T20 અને ત્રણ ODI હારીને ભારતના તેમના પ્રવાસમાંથી ખાલી હાથે પરત ફરી રહ્યું છે. જ્યારે પરિણામો ઝિમ્બાબ્વેના પક્ષમાં ન ગયા અને પ્રવાસ એક દુઃસ્વપ્ન સાબિત થયો, ત્યારે વિશ્વ ચેમ્પિયન ભારતીય ટીમ સામે રમવાથી તેમની ટીમને મૂલ્યવાન અનુભવ મળ્યો હશે.
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