દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, ત્રણેય ફોર્મેટમાં એક જ કેપ્ટન
IND W VS SA W: BCCI એ ડિસેમ્બરમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસ માટે ભારતીય મહિલા ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 9, 2026 at 7:25 PM IST
IND W VS SA W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને ડિસેમ્બરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણેય ફોર્મેટમાં પોતાની તાકાત દર્શાવવાની તક મળશે. BCCI એ આ પ્રવાસ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, અનુભવી ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાને ત્રણેય ફોર્મેટ: ટેસ્ટ, ODI અને T20I ની કમાન સોંપવામાં આવી છે. ભારતીય ટીમ આ પ્રવાસમાં એક ટેસ્ટ, ત્રણ ODI અને ત્રણ T20I મેચની શ્રેણી રમશે. તમને જણાવી દઈએ કે, ટીમ ઈન્ડિયા સ્મૃતિ મંધાનાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પહેલીવાર ટેસ્ટ મેચ રમશે.
બીસીસીઆઈ મહિલા પસંદગી સમિતિએ ત્રણેય ફોર્મેટ માટે અલગ-અલગ ટીમો પસંદ કરી છે. કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના ઉપરાંત, શેફાલી વર્મા, પ્રતિકા રાવલ, હરમનપ્રીત કૌર, જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને હરલીન દેઓલ જેવી મુખ્ય ખેલાડીઓને ટેસ્ટ અને વનડે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. રિચા ઘોષ અને યાસ્તિકા ભાટિયા વિકેટકીપિંગની જવાબદારી સંભાળશે, જ્યારે દીપ્તિ શર્માને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવી છે. સ્નેહ રાણા, શ્રી ચરાણી, ક્રાંતિ ગૌડ, નંદની શર્મા, જિન્તીમણિ કલિતા અને સયાલી સતઘરેને પણ ટેસ્ટ અને વનડે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
🚨 News 🚨 #TeamIndia squads announced for all-format tour of South Africa 📝 👉 Smriti Mandhana takes charge as full-time Test captain 🙌 Details ▶️ https://t.co/L5jiMKSphi #SAvIND https://t.co/67NvBjQGiH— BCCI Women (@BCCIWomen) November 9, 2026
શેફાલી વર્માની વાઇસ-કેપ્ટન તરીકે નિમણૂક
સ્મૃતિ મંધાના T20I ટીમનું નેતૃત્વ (કેપ્ટનપદ) સંભાળશે, જ્યારે શેફાલી વર્માને વાઇસ-કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. નિક્કી પ્રસાદ, જી. કમલિની અને અનુષ્કા શર્મા જેવી ખેલાડીઓને પણ ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર, રિચા ઘોષ અને દીપ્તિ શર્મા પણ T20I ટીમનો ભાગ છે. બોલિંગ આક્રમણમાં શ્રી ચરાની, પ્રેમા રાવત, ક્રાંતિ ગૌડ, નંદની શર્મા, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, અરુંધતી રેડ્ડી અને સયાલી સતઘરેનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે જ, અમનજોત કૌરે પણ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન મેળવી લીધું છે.
ભારતીય મહિલા ટીમનો દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસનો શેડ્યૂલ
- પ્રથમ ટેસ્ટ: 9 ડિસેમ્બર, ગકેબેરહા
- પ્રથમ વનડે: 16 ડિસેમ્બર, પાર્લ
- બીજી વનડે: 19 ડિસેમ્બર, કેપ ટાઉન
- ત્રીજી વનડે: 22 ડિસેમ્બર, બ્લૂમફોન્ટેન
- પ્રથમ T20I: 26 ડિસેમ્બર, બેનોની
- બીજી T20I: 29 ડિસેમ્બર, પોચેફસ્ટ્રોમ
- ત્રીજી T20I: 30 ડિસેમ્બર, પોચેફસ્ટ્રોમ
ભારતની ટેસ્ટ ટીમઃ સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, પ્રતિકા રાવલ, હરમનપ્રીત કૌર, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, હરલીન દેઓલ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), યાસ્તિકા ભાટિયા (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શ્રી ચરણી, સ્નેહ રાણા, ક્રાંતિ ગૌડ, નંદની શર્મા, જિન્તિમની કલીતા, સયાલી સતઘરે.
ભારતની વનડે ટીમઃ સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, પ્રતિકા રાવલ, હરમનપ્રીત કૌર, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, હરલીન દેઓલ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), યાસ્તિકા ભાટિયા (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શ્રી ચરણી, વૈષ્ણવી શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ, નંદની શર્મા, જિન્તિમની કલીતા, સયાલી સતઘરે.
ભારતની T20I ટીમઃ સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર, નિકી પ્રસાદ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની (કેપ્ટન), અનુષ્કા શર્મા, દીપ્તિ શર્મા, શ્રી ચરણી, પ્રેમા રાવત, અમનજોત કૌર, ક્રાંતિ ગૌડ, નંદની શર્મા,રેણુકા સિંહ ઠાકુર, અરુંધતિ રેડ્ડી, સયાલી સતઘરે.
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