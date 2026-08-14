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જેમીમા રોડ્રિગ્સ એશિયા કપ 2026 માંથી બહાર, જાણો કઈ ખેલાડીને ટીમમાં મળી જગ્યા

એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જ્યારે પ્રતિકા રાવલને એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ ની જગ્યાએ પસંદગી કરી છે.

જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ
જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 7:31 PM IST

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એશિયા કપ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સ્ટાર બેટ્સમેન જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ ટીમમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે તેના સ્થાને પ્રતિકા રાવલને લેવામાં આવી છે. હરમનપ્રીત કૌરને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે સ્મૃતિ મંધાનાને વાઈસ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવી છે. જી. કમલિનીનો પણ ભારતીય ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

જેમીમા રોડ્રિગ્સ બહાર

ભારતીય બેટ્સમેન જેમિમાહ રોડ્રિગ્સને 3 ઓગસ્ટના રોજ ઈંગ્લેન્ડમાં 'ધ હંડ્રેડ'માં સધર્ન બ્રેવ માટે રમતી વખતે હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી; હવે તે યુએઈમાં મહિલા એશિયા કપ અને જાપાનમાં એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતની આગામી મેચોમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. મહિલા એશિયા કપ 28 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, ભારત 30 ઓગસ્ટના રોજ થાઈલેન્ડ સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે.

BCCI મેડિકલ ટીમે બેંગલુરુના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે તેમનું મૂલ્યાંકન કર્યું, જેમાં ઈજાની ગંભીરતાનો ખુલાસો થયો. રોડ્રિગ્સ જેણે સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં 131 મેચ રમી છે તેની ગેરહાજરી આગામી ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતની તૈયારીઓ માટે એક આંચકો છે, ખાસ કરીને UAEમાં એશિયા કપ માત્ર બે અઠવાડિયા દૂર છે. મહિલા પસંદગી સમિતિએ એશિયા કપ માટે રોડ્રિગ્સના સ્થાને પ્રતિકા રાવલનું નામ આપ્યું છે; તાજેતરમાં ઈન્ડિયા A સેટઅપમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવ્યા બાદ રાવલ ભારતીય ટીમમાં પરત ફરી છે.

એશિયા કપ ક્યારે શરૂ થશે?

આ ટુર્નામેન્ટ 28 ઓગસ્ટથી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દુબઈમાં રમાશે. સૌથી સફળ ટીમ, ભારત, 30 ઓગસ્ટના રોજ થાઇલેન્ડ સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જ્યારે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામેની ખૂબ જ અપેક્ષિત ટક્કર 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે. ભારતીય ટીમને પાકિસ્તાન, થાઇલેન્ડ અને હોંગકોંગ, ચીન સાથે ગ્રુપ A માં મૂકવામાં આવી છે. દરમિયાન, ગ્રુપ B માં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, ઇન્ડોનેશિયા અને યજમાન સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)નો સમાવેશ થાય છે.

ભારતનો શેડ્યુલ

  • 30 ઓગસ્ટ: ભારત વિરુદ્ધ થાઇલેન્ડ
  • 3 સપ્ટેમ્બર: ભારત વિરુદ્ધ હોંગકોંગ
  • 5 સપ્ટેમ્બર: ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન

એશિયા કપ 2026 માટે ભારતની ટીમ:

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શફાલી વર્મા, ભારતી ફુલમાલી, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની (વિકેટકીપર), અરુંધતિ રેડ્ડી, પ્રેમા રાવત, રાધા યાદવ, શ્રી ચરાણી, રેણુકા ઠાકર, નંદની શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ, પ્રતિકા રાવલ.

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