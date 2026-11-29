ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો, ચીનને હરાવી ચોથી વખત એશિયન ચેમ્પિયન બની
ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2026 જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલમાં ચીનને 3-1થી હરાવીને રેકોર્ડ ચોથી વખત ટાઇટલ જીત્યું.
Published : November 29, 2026 at 1:58 PM IST
Asian Champions Trophy 2026: ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2026 જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. શનિવારે (28 નવેમ્બર) રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ચીનને 3-1થી હરાવીને રેકોર્ડ ચોથી વખત ટાઇટલ જીત્યું. આ જીત સાથે, ભારતીય ટીમ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ ટીમ બની ગઈ છે, જેણે ચાર વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. વધુમાં, આ ભારતનો સતત ત્રીજો એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ટાઇટલ છે. અગાઉ, ભારતીય ટીમે 2016, 2023 અને 2024 માં ટાઇટલ જીત્યું હતું. બે શાનદાર ગોલ કરનાર દીપિકા ભારતના ટાઇટલ વિજયની હીરો હતી. ઇશિકાએ પણ ગોલ સાથે ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું.
બીજા હાફમાં દીપિકાએ બે ગોલ કરીને બાજી પલટી
ભોપાલના ઇન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં રમાયેલી એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલમાં, ચીને આક્રમક રમત રમી અને ભારતીય ડિફેન્સ પર દબાણ બનાવ્યું. ચેન યુજુને 25મી મિનિટે ગોલ કરીને ચીનને 1-0ની લીડ અપાવી. ભારતીય ટીમને પહેલા હાફમાં ચીનના મજબૂત ડિફેન્સ સામે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. જોકે, બીજા હાફમાં, ભારતીય ટીમે આક્રમક અભિગમ અપનાવ્યો અને મજબૂત વાપસી કરી. 38મી મિનિટે, દીપિકાએ પેનલ્ટી કોર્નરથી શાનદાર ગોલ કરીને ભારતને 1-1ની બરાબરી અપાવી.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐃𝐄! 🇮🇳🏆 A stunning 3-1 victory over China seals the title as India successfully defend their crown and create history with a record-breaking FOURTH Women’s Asian Champions Trophy triumph! 😍🥳 With four titles, including a hat-trick, India become the most successful team in the history of the competition! 🙌🔥 2016, 2023, 2024, 2026 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
પછી, 42મી મિનિટે, ઇશિકાએ ઉત્તમ સંકલન દર્શાવ્યું અને ગોલ કર્યો. નેહા ગોયલ અને નવનીત કૌરના શાનદાર પાસની મદદથી, ઇશિકાએ બોલ ગોલપોસ્ટમાં નાખ્યો, જેનાથી ભારતને 2-1ની લીડ મળી. એક મિનિટ પછી, 43મી મિનિટે, દીપિકાએ ફરી એકવાર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે પેનલ્ટી કોર્નરથી સચોટ ફ્લિક કરીને પોતાનો બીજો ગોલ કર્યો, જેનાથી ભારતની લીડ 3-1 થઈ ગઈ. આ પછી, ભારતીય ખેલાડીઓએ તેમના મજબૂત ડિફેન્સ પર આધાર રાખીને, ચીનને વાપસી કરવાની કોઈ તક આપી નહીં અને શાનદાર જીત સાથે ટાઇટલ જીત્યું.
ટુર્નામેન્ટમાં અપરાજિત રહી ભારતીય ટીમ
ટુર્નામેન્ટમાં અપરાજિત ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, એક પણ મેચ હાર્યા વિના ટાઇટલ જીત્યું. ફાઇનલ પહેલા, ભારતે રાઉન્ડ-રોબિન તબક્કામાં ચીનને 6-2 થી હરાવ્યું. ત્યારબાદ, ટીમે ફાઇનલ મેચમાં ચીનને ફરીથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. અગાઉ, ભારતીય ટીમે 2023 માં રાંચીમાં અને 2024 માં રાજગીરમાં એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી હતી. હવે, 2026 માં સતત ત્રીજી વખત ટ્રોફી જીતીને, ભારતે ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે. દીપિકાએ ભારતીય ટીમના ટાઇટલ વિજયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણીએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 10 ગોલ કર્યા, જે સૌથી વધુ સ્કોરર બની. તેના 10 ગોલમાંથી, નવ પેનલ્ટી કોર્નરથી અને એક ફિલ્ડ પ્લેથી આવ્યો હતો.
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