ભારતીય મહિલા હોકી ટીમનો એશિયન ગેમ્સમાં ધમાકો, થાઇલેન્ડને 20-1થી હરાવી જીતની મારી હેટ્રિક
એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય મહિલા હોકી ટીમનું શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ છે. ઉઝબેકિસ્તાન અને ઇન્ડોનેશિયાને હરાવ્યા પછી, ભારતીય ટીમે થાઇલેન્ડને 20-1થી હરાવીને સતત ત્રીજી શાનદાર જીત નોંધાવી.
Published : September 23, 2026 at 5:51 PM IST
Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતીય મહિલા હોકી ટીમનો જીતનો સિલસિલો ચાલુ છે. ઉઝબેકિસ્તાન અને ઇન્ડોનેશિયાને હરાવ્યા પછી, ભારતીય ટીમે થાઇલેન્ડને હરાવીને સતત ત્રીજી શાનદાર જીત નોંધાવી. બુધવારે પૂલ બી મેચમાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં થાઇલેન્ડને 20-1ના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. 60 મિનિટ સુધી ચાલેલી એકતરફી સ્પર્ધામાં ભારતીય ટીમે સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું. આ મેચમાં, દીપિકા સેહરાવતે ભારત માટે સૌથી વધુ નવ ગોલ કર્યા. તેના ઉપરાંત, નવનીત કૌરે 4, રુતુજા પિસાલે 3 ગોલ કર્યા, જ્યારે લાલરેમસિયામી, નેહા, સાક્ષી અને સલીમાએ 1-1 ગોલ કર્યો.
ભારતે થાઇલેન્ડ સામે ગોલનો કર્યો વરસાદ
ભારતીય ટીમે થાઇલેન્ડ સામે મેચની શરૂઆતથી જ આક્રમક રમત રમી, ગોલનો ધમાકો કર્યો. મેચની બીજી મિનિટે દીપિકા સહાવતે ભારતને લીડ અપાવી. ત્યારબાદ નવનીત કૌરે ચોથી મિનિટે લીડ બમણી કરી. ત્યારબાદ દીપિકાએ 8મી અને 9મી મિનિટે સતત ગોલ કર્યા. ભારતીય ખેલાડીઓએ ગોલ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, જેના કારણે થાઇલેન્ડ સામે ગોલનો વરસાદ કરી દિધો.
𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗧! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 23, 2026
A staggering nine goals scored by Deepika as the Indian Women’s Team seals third successive dominant victory, hammering Thailand 20-1 in their third Pool B match at the Asian Games 2026! 🏑💥
Three matches. Three wins. India… pic.twitter.com/n5gGrJ60cA
પ્રથમ ત્રણ ક્વાર્ટરમાં ભારતીય ટીમનું વર્ચસ્વ એટલું હતું કે થાઇલેન્ડ એક પણ ગોલ કરી શક્યું નહીં. જોકે, મેચના ચોથા ક્વાર્ટરમાં થાઇલેન્ડે ગોલનો પ્રારંભ કર્યો. રમતના અંત પહેલા, થાઇલેન્ડને પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યો. સુપાંસા સામનસાઓએ 57મી મિનિટે થાઇલેન્ડનો એકમાત્ર ગોલ કર્યો. ભારતીય ટીમે મેચ પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું, 20-1થી એકતરફી વિજય મેળવ્યો.
ઉઝબેકિસ્તાન અને ઇન્ડોનેશિયા સામે પણ શાનદાર જીત
થાઇલેન્ડ સામે 20-1થી શાનદાર વિજય મેળવ્યા પહેલા, ભારતીય ટીમે ઉઝબેકિસ્તાન અને ઇન્ડોનેશિયાને પણ શાનદાર પરાજય આપ્યો હતો. થાઇલેન્ડ પહેલા, ભારતે ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0 અને ઇન્ડોનેશિયાને 17-1થી હરાવ્યું હતું. સતત ત્રણ મોટી જીત સાથે, ભારતીય ટીમ હવે પૂલ B માં ટોચના સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. ભારતનો આગામી મુકાબલો શુક્રવાર, 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ યજમાન જાપાન સામે થશે. ભારત અને જાપાન વચ્ચેની આ મેચ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗜𝗡 𝗙𝗜𝗥𝗠 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 23, 2026
India take an 11-0 lead over Thailand at half-time, with the attacking momentum firmly on their side! 🏑💥
Two more quarters to go. Let’s keep the intensity high! 💪🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/e3RhtbNyDm
ભારતે 2023 એશિયન ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો
ભારતીય મહિલા હોકી ટીમે 2023 હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો, પરંતુ આ વખતે ટીમ ગોલ્ડ મેડલ મેળવવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. ભારતે 1982 માં દિલ્હીમાં યોજાયેલી પ્રથમ આવૃત્તિમાં એશિયન ગેમ્સમાં તેનો પ્રથમ મહિલા હોકી ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, અને ત્યારથી, ભારત તેના બીજા ગોલ્ડ મેડલની રાહ જોઈ રહ્યું છે. ટીમના સતત મજબૂત પ્રદર્શન સૂચવે છે કે ભારતીય મહિલા હોકી ટીમ 1982 ના ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરી શકશે.
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