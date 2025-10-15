ETV Bharat / sports

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ મહાકાલના શરણે, ભસ્મ આરતીમાં ભાગ લીધો

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વિશાખાપટ્ટનમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારી ગઈ હતી અને હવે તેણે ભગવાનનું શરણ લીધું છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 15, 2025 at 4:03 PM IST

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું પ્રદર્શન છેલ્લી બે મેચમાં સામાન્ય રહ્યું છે. તેઓ વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાયેલી બંને મેચ હારી ગયા હતા. ટીમનો પ્રથમ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પરાજય થયો હતો અને બીજી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હાર થઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાનો કાફલો હવે મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોર પહોંચી ગયો છે, જ્યાં તેઓ 19 ઓક્ટોબરે ઈંગ્લેન્ડ સામે રમશે. તે પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં દર્શન માટે મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓએ ભસ્મ આરતીમાં ભાગ લીધો હતો.

ટીમ ઈન્ડિયા ભગવાનના શરણે

વર્લ્ડ કપમાં સતત બે હાર બાદ, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે બુધવારે ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં આશીર્વાદ માંગ્યા હતા. ખેલાડીઓએ સવારે ભસ્મ આરતીમાં ભાગ લીધો હતો અને નંદી હોલમાં પ્રાર્થના કરી હતી. મહાકાલેશ્વર ખાતે ભસ્મ આરતીને સવારે કરવામાં આવતી આધ્યાત્મિક રીતે શક્તિશાળી વિધિ માનવામાં આવે છે.

મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં, હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમ હાલમાં ચાર મેચમાં ચાર પોઈન્ટ અને 0.682 ના નેટ રન રેટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા ક્રમે છે, જ્યારે ત્રણ લીગ મેચ બાકી છે. ભારતીય ટીમની આગામી મેચ ઈંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ સામે છે.

હવે, ભારતીય ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં સફળ સફર માટે ભગવાન તરફ વળ્યા છે. જો ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માંગે છે, તો તેણે કોઈપણ કિંમતે મેચ જીતવી પડશે. સ્મૃતિ મંધાના, પ્રતીક રાવલ, હરલીન દેઓલ અને રિચા ઘોષે બેટિંગમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે, જ્યારે દીપ્તિ શર્મા, સ્નેહ રાણા અને ક્રાંતિ ગૌડ બધા અસરકારક વિકેટ લેનારા સાબિત થયા છે.

ભારતીય ટીમ 23 ઓક્ટોબરે ન્યુઝીલેન્ડ અને 26 ઓક્ટોબરે બાંગ્લાદેશ સામે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે ટકરાશે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે, ભારતને લીગ સ્ટેજ 10 પોઈન્ટ સાથે પૂર્ણ કરવા માટે તેની બાકીની ત્રણ મેચ જીતવાની જરૂર પડશે. જે ખૂબ મુશ્કેલ લાગે છે.

