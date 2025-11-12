ETV Bharat / sports

રાધા યાદવે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી, ટીમના શાનદાર પ્રદર્શન માટે અભિનંદન પાઠવ્યા

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાધા યાદવનું સાલ ઓઢાડીને બહુમાન કરતાં મહિલા વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટમાં ભારતીય મહિલા ટીમના શાનદાર પ્રદર્શન માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

રાધા યાદવે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી
રાધા યાદવે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી (information department)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 1:27 PM IST

ગાંધીનગર: મહિલા વર્લ્ડ કપમાં તાજેતરમાં વિશ્વ વિજેતા થયેલી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી વડોદરાના રાધા યાદવે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે ગાંધીનગરમાં શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી. રાધા યાદવનો આ મહિલા ટીમમાં ઓલ રાઉન્ડર તરીકે સમાવેશ થયેલો હતો. તેમણે 2018માં દક્ષિણ આફ્રિકા મહિલા ટીમ સામેની ભારતીય મહિલા ટીમમાં પહેલીવાર સ્થાન મેળવીને 20-20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ક્ષેત્રે પદાર્પણ કર્યું છે.

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાધા યાદવનું સાલ ઓઢાડીને બહુમાન કરતાં મહિલા વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટમાં ભારતીય મહિલા ટીમના શાનદાર પ્રદર્શન માટે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને વધુ ઉજ્જવળ કારકિર્દીની શુભકામનાઓ આપી હતી. આ અવસરે મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રી ડો. મનિષા વકીલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

રાધા યાદવે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી
રાધા યાદવે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી (information department)
રાધા યાદવે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી
રાધા યાદવે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી (information department)

વડોદરામાં રોડ શો યોજાયો હતો:

મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવનાર અને વડોદરાની શાન ગણાતી ક્રિકેટર રાધા યાદવનું 8 નવેમ્બરે વડોદરાવાસીઓએ અદ્વિતીય સ્વાગત કર્યું હતું. સળંગ ત્રણ કલાક સુધી ચાલેલા રોડ શોમાં ઉમટી પડેલો જનસમુદાય, રસ્તાઓ પર માઇલોથી ઉભેલી જનતા અને યુવતીઓમાં ઉભરાતો ગર્વ – બધું જ રાધાના ઇતિહાસ સર્જન સમાન હતું. રસ્તાઓ પર ક્યાંક ફૂલ, ક્યાંક ઢોલ-નગારા અને ક્યાંક "ભારત માતા કી જય" ના નારા ગુંજી ઉઠ્યા. વધવાવની આ અનોખી ઉજવણી વડોદરા શહેરના રમકડિયો, સ્ટેડિયમ જેવી ધમધમતી થઈ ગઈ હતી.

વડોદરામાં રોડ શો યોજાયો હતો
વડોદરામાં રોડ શો યોજાયો હતો (Etv Bharat Gujarat)

પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત – "જીવનનું સંભારણું"

રાધા યાદવએ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં હાથેથી અભિનંદન મેળવવાની પળને ખાસ ગણાવી. પીએમ મોદીએ તેમની વ્યસ્તતા વચ્ચે અમને મળવા સમય ફાળવ્યો, એ પોતે જ મોટી વાત છે. એ પળ મારા જીવનનું અમૂલ્ય સંભારણું બની રહેશે.

રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 જીતનાર ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના સભ્યોએ ​​ગુરુવાર, 6 નવેમ્બર, 2025) રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી.

દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો: ભારતીય ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે 299 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકા 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આ સાથે, ભારતની દીકરીઓએ ઇતિહાસ રચ્યો.

