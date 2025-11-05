ETV Bharat / sports

ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી

ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ટીમ આજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. દિલ્હીમાં ખેલાડીઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી
ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 8:40 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે લોક કલ્યાણ માર્ગ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું સ્વાગત કર્યું, જેણે પોતાનો પહેલો ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.

હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ભારતે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને પોતાનો પહેલો ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો. પ્રધાનમંત્રીએ ટીમને તેમની જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા અને સતત ત્રણ હાર અને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગનો સામનો કર્યા પછી ટુર્નામેન્ટમાં તેમના પ્રભાવશાળી પુનરાગમનની પ્રશંસા કરી.

પંજાબના મોગાની રહેવાસી કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 2017 માં પ્રધાનમંત્રી સાથેની તેમની મુલાકાતને યાદ કરી, જ્યારે તેઓ ટ્રોફી વિના મળ્યા હતા, અને હવે જ્યારે તેઓ તેમને ટ્રોફી સાથે મળ્યા છે, ત્યારે તેઓ તેમને વધુ વખત મળવા માંગે છે.

ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી
ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી (PTI)

મહારાષ્ટ્રના સાંગલીની રહેવાસી ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રીએ તેમને પ્રેરણા આપી છે અને તે દરેક માટે પ્રેરણા છે. તેમણે એ પણ સમજાવ્યું કે છોકરીઓ આજે બધા ક્ષેત્રોમાં કેવી રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે, અને આ પ્રધાનમંત્રીને કારણે છે.

પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ જીતનાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ કહ્યું કે તે પ્રધાનમંત્રીને મળવા માટે આતુર છે. તેણીએ 2017 માં થયેલી તેમની મુલાકાતને યાદ કરી જ્યારે પ્રધાનમંત્રીએ તેણીને સખત મહેનત કરવાનું કહ્યું હતું અને ત્યારે જ તે તેના સપનાઓ પૂર્ણ કરી શકશે.

પ્રધાનમંત્રીએ દીપ્તિ શર્મા દ્વારા તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર જય શ્રી રામ લખવા અને તેના હાથ પર ભગવાન હનુમાનના ટેટૂ વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે તે તેણીને શક્તિ આપે છે.

હરમનપ્રીત, જે પોતે એક સ્ટાર બેટ્સમેન છે, તેમણે પ્રધાનમંત્રીને પૂછ્યું કે તેઓ હંમેશા વર્તમાનમાં કેવી રીતે રહે છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ તેમના જીવનનો એક ભાગ અને આદત બની ગઈ છે.

પ્રધાનમંત્રીએ 2021 માં ઇંગ્લેન્ડ સામે હરલીન દેઓલના પ્રખ્યાત કેચને પણ યાદ કર્યો, જે તેણીએ તે સમયે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ એ પણ યાદ કર્યું કે હરમનપ્રીતે ફાઇનલ મેચ પછી બોલ કેવી રીતે ખિસ્સામાં લીધો હતો. તેમણે કહ્યું કે તે ભાગ્યશાળી છે કે બોલ તેની પાસે આવ્યો અને તેને પકડી રાખ્યો.

પ્રધાનમંત્રીએ અમનજોત કૌરના હવે પ્રખ્યાત કેચ વિશે પણ વાત કરી, જે તેણીએ ઘણી વખત ફફલ કર્યા પછી લીધો હતો. તેમણે કહ્યું કે તે એક ફફલ હતો જે તેને જોવાનું ખૂબ ગમતું હતું. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "કેચ કરતી વખતે, તમે બોલ જુઓ છો, પરંતુ કેચ પછી, તમે ટ્રોફી જુઓ છો."

ક્રાંતિ ગૌરે શેર કર્યું કે તેનો ભાઈ પ્રધાનમંત્રીનો મોટો ચાહક છે, અને પ્રધાનમંત્રીએ તરત જ તેમને મળવા માટે ખુલ્લું આમંત્રણ આપ્યું. પ્રધાનમંત્રીએ તેમને 'ફિટ ઇન્ડિયા' ના સંદેશને આગળ વધારવા માટે વિનંતી કરી, ખાસ કરીને દેશભરની છોકરીઓ માટે.

તેમણે સ્થૂળતાની વધતી જતી સમસ્યા પર ચર્ચા કરી અને ફિટ રહેવાના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે તેમને તેમની શાળાઓની મુલાકાત લેવા અને યુવાનોને પ્રેરણા આપવા પણ વિનંતી કરી.

સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મુંબઈના મુખ્ય કોચ અમોલ મુઝુમદાર અને ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ (BCCI) ના પ્રમુખ મિથુન મનહાસ પણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારતને વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવનાર તમામ મહિલા ક્રિકેટરોની પ્રેરણાદાયી કહાની જાણો
Last Updated : November 5, 2025 at 8:54 PM IST

TAGGED:

INDIAN WOMEN TEAM MEET PM MODI
INDIAN WOMEN TEAM MEET PM MODI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.