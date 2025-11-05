ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી
ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ટીમ આજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. દિલ્હીમાં ખેલાડીઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે લોક કલ્યાણ માર્ગ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું સ્વાગત કર્યું, જેણે પોતાનો પહેલો ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ભારતે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને પોતાનો પહેલો ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો. પ્રધાનમંત્રીએ ટીમને તેમની જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા અને સતત ત્રણ હાર અને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગનો સામનો કર્યા પછી ટુર્નામેન્ટમાં તેમના પ્રભાવશાળી પુનરાગમનની પ્રશંસા કરી.
પંજાબના મોગાની રહેવાસી કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 2017 માં પ્રધાનમંત્રી સાથેની તેમની મુલાકાતને યાદ કરી, જ્યારે તેઓ ટ્રોફી વિના મળ્યા હતા, અને હવે જ્યારે તેઓ તેમને ટ્રોફી સાથે મળ્યા છે, ત્યારે તેઓ તેમને વધુ વખત મળવા માંગે છે.
મહારાષ્ટ્રના સાંગલીની રહેવાસી ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રીએ તેમને પ્રેરણા આપી છે અને તે દરેક માટે પ્રેરણા છે. તેમણે એ પણ સમજાવ્યું કે છોકરીઓ આજે બધા ક્ષેત્રોમાં કેવી રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે, અને આ પ્રધાનમંત્રીને કારણે છે.
પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ જીતનાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ કહ્યું કે તે પ્રધાનમંત્રીને મળવા માટે આતુર છે. તેણીએ 2017 માં થયેલી તેમની મુલાકાતને યાદ કરી જ્યારે પ્રધાનમંત્રીએ તેણીને સખત મહેનત કરવાનું કહ્યું હતું અને ત્યારે જ તે તેના સપનાઓ પૂર્ણ કરી શકશે.
પ્રધાનમંત્રીએ દીપ્તિ શર્મા દ્વારા તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર જય શ્રી રામ લખવા અને તેના હાથ પર ભગવાન હનુમાનના ટેટૂ વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે તે તેણીને શક્તિ આપે છે.
હરમનપ્રીત, જે પોતે એક સ્ટાર બેટ્સમેન છે, તેમણે પ્રધાનમંત્રીને પૂછ્યું કે તેઓ હંમેશા વર્તમાનમાં કેવી રીતે રહે છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ તેમના જીવનનો એક ભાગ અને આદત બની ગઈ છે.
પ્રધાનમંત્રીએ 2021 માં ઇંગ્લેન્ડ સામે હરલીન દેઓલના પ્રખ્યાત કેચને પણ યાદ કર્યો, જે તેણીએ તે સમયે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ એ પણ યાદ કર્યું કે હરમનપ્રીતે ફાઇનલ મેચ પછી બોલ કેવી રીતે ખિસ્સામાં લીધો હતો. તેમણે કહ્યું કે તે ભાગ્યશાળી છે કે બોલ તેની પાસે આવ્યો અને તેને પકડી રાખ્યો.
પ્રધાનમંત્રીએ અમનજોત કૌરના હવે પ્રખ્યાત કેચ વિશે પણ વાત કરી, જે તેણીએ ઘણી વખત ફફલ કર્યા પછી લીધો હતો. તેમણે કહ્યું કે તે એક ફફલ હતો જે તેને જોવાનું ખૂબ ગમતું હતું. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "કેચ કરતી વખતે, તમે બોલ જુઓ છો, પરંતુ કેચ પછી, તમે ટ્રોફી જુઓ છો."
ક્રાંતિ ગૌરે શેર કર્યું કે તેનો ભાઈ પ્રધાનમંત્રીનો મોટો ચાહક છે, અને પ્રધાનમંત્રીએ તરત જ તેમને મળવા માટે ખુલ્લું આમંત્રણ આપ્યું. પ્રધાનમંત્રીએ તેમને 'ફિટ ઇન્ડિયા' ના સંદેશને આગળ વધારવા માટે વિનંતી કરી, ખાસ કરીને દેશભરની છોકરીઓ માટે.
તેમણે સ્થૂળતાની વધતી જતી સમસ્યા પર ચર્ચા કરી અને ફિટ રહેવાના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે તેમને તેમની શાળાઓની મુલાકાત લેવા અને યુવાનોને પ્રેરણા આપવા પણ વિનંતી કરી.
સ્થાનિક ક્રિકેટમાં મુંબઈના મુખ્ય કોચ અમોલ મુઝુમદાર અને ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ (BCCI) ના પ્રમુખ મિથુન મનહાસ પણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.
