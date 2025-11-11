ETV Bharat / sports

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને એક નવો કોચ મળશે; નામ જાણીને તમે ચોંકી જશો

વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને નવો વિદેશી કોચ મળે તેવી શક્યતા છે. આજે આપણે તેમનું નામ જાહેર કરીશું.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 10:31 AM IST

હૈદરાબાદ: ઐતિહાસિક મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ જીત બાદ, ભારતીય ટીમ પહેલીવાર તેના બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટાફમાં વિદેશી સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચનો સમાવેશ કરી શકે છે. આ વર્ષે એપ્રિલમાં, BCCI એ વિવિધ મેચો અને ટુર્નામેન્ટ માટે મહિલા ટીમ માટે હેડ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચ પદ માટે અરજીઓ મંગાવી હતી. ત્યારબાદ તરત જ બેંગલુરુમાં ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યા હતા.

આ બાબતથી વાકેફ સૂત્રોએ સોમવારે IANS ને જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) માં હાલમાં સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગના વડા નાથન કીલી ભારતીય મહિલા ટીમમાં તેના નવા સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચ તરીકે જોડાય તેવી શક્યતા છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)

બાંગ્લાદેશ સેટઅપમાં તેમની વર્તમાન ભૂમિકા ઉપરાંત, કીલી ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ (NSW) ક્રિકેટ ટીમ સાથે સહાયક સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચ તરીકે અને મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL) માં સિડની સિક્સર્સ માટે શારીરિક પ્રદર્શન કોચ તરીકે કામ કરી ચૂક્યા છે.

તેમણે પ્રોફેશનલ રગ્બી લીગ ફૂટબોલ ક્લબ સિડની રુસ્ટર્સ અને બ્રિસ્બેન બ્રોન્કોસ સાથે પણ કામ કર્યું છે. ભારતીય મહિલા ટીમ પાસે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી એઆઈ હર્ષા સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચ તરીકે છે અને વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ માટે ટીમને ફિટ રાખવામાં તેમણે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.

જોકે, એવું માનવામાં આવે છે કે હર્ષા, જે હાલમાં બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) માં કાર્યરત છે, તેમને પુરુષો અને મહિલા ક્રિકેટ બંનેમાં તમામ વય જૂથોના વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય કેલેન્ડરને ધ્યાનમાં રાખીને અન્ય કાર્યો સોંપવામાં આવશે. એડ્રિયન લે રોક્સ હાલમાં ભારતીય પુરુષ ટીમ માટે આ ભૂમિકા નિભાવે છે.

ટીમના સ્ટ્રેન્થ અને કન્ડીશનીંગ કોચ તરીકે આ તેમનો બીજો કાર્યકાળ છે. હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય મહિલા ટીમ ડિસેમ્બરમાં બાંગ્લાદેશ સામે ઘરેલુ વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે, ત્યારબાદ તેઓ મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) ની 2026 સીઝન માટે પોતપોતાની ફ્રેન્ચાઇઝીમાં જોડાશે.

