મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયા રવાના, 14 જૂને પાકિસ્તાન સામે ટક્કર

ભારતીય મહિલા ટીમ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ અને 2026 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે મુંબઈથી રવાના થઈ ગઈ છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 5:04 PM IST

Indian Womens Cricket Team: ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 આવતા મહિને શરૂ થવાનો છે. પરિણામે, ટીમ ઇન્ડિયાએ સત્તાવાર રીતે તેના મુખ્ય અભિયાનની શરૂઆત કરી દીધી છે. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં, ભારતીય મહિલા ટીમ મુંબઈથી ઇંગ્લેન્ડ માટે રવાના થઈ ગઈ છે, જ્યાં તેઓ ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેતા પહેલા ઇંગ્લેન્ડ સામે T20I શ્રેણી રમશે. ભારતીય ટીમ મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર જોવા મળી હતી, જ્યાં ખેલાડીઓ તેમના વર્લ્ડ કપ મિશન માટે ઉત્સાહિત દેખાતી હતી. આ વર્ષે, મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 12 જૂનથી શરૂ થવાનો છે, જેનું આયોજન ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) દ્વારા કરવામાં આવશે.

ટીમ ઈન્ડિયાની ઈંગ્લેન્ડમાં થશે પરિક્ષા

BCCIએ 2 મેના રોજ ટીમની જાહેરાત કરી. વર્લ્ડ કપ પહેલા, ભારતીય ટીમ 28 મે થી 2 જૂન દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ T20I મેચની શ્રેણી રમશે. મેગા-ટુર્નામેન્ટની તૈયારીઓની દ્રષ્ટિએ આ શ્રેણી બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, બધી ટીમો 6 જૂનથી શરૂ થનારી વોર્મ-અપ મેચોમાં ભાગ લેશે. ભારતને વર્લ્ડ કપ માટે અત્યંત મુશ્કેલ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયા ગ્રુપ B માં ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સ સાથે સ્થાન ધરાવે છે. તેમના વોર્મ-અપ ફિક્સરમાં, ટીમ ઈન્ડિયા પહેલા કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સામનો કરશે, જ્યારે તેમના બીજા પ્રેક્ટિસ મેચમાં, તેઓ યજમાન ઈંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે.

પહેલી મેચમાં પાકિસ્તાન સાથે ટકરાશે

ભારતીય ટીમ 14 જૂને કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ, ભારત 17 જૂને નેધરલેન્ડ્સ, 21 જૂને દક્ષિણ આફ્રિકા અને 25 જૂને બાંગ્લાદેશ સામે ટકરાશે. ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચ 28 જૂને ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાશે.

WT20 WC 2026 માટે સંપૂર્ણ ભારતીય ટીમ: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, ભારતી ફુલમાલી, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ, શ્રી ચરાણી, યાસ્તિકા ભાટિયા (વિકેટકીપર), નંદિની શર્મા, અરુંધતિ રેડ્ડી, રેણુકા સિંહ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રેયંકા પાટીલ, રાધા યાદવ.

