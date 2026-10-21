વડોદરા પહોંચી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ, 23 ઓક્ટોબરે ઝિમ્બાબ્વે સામે કોટંબી સ્ટેડિયમમાં મુકાબલો
વડોદરામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો રોમાંચ જોવા મળશે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે 23 ઓક્ટોબરે પ્રથમ વન-ડે મેચ રમાશે.
Published : October 21, 2026 at 3:00 PM IST
વડોદરા: શહેરમાં ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો રોમાંચ જોવા મળવાનો છે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે 23 ઓક્ટોબરના રોજ કોટંબી ખાતે આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મુકાબલો રમાશે. આ મેચને લઈને શહેરના ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મુકાબલા પહેલાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વડોદરા એરપોર્ટ પર આવી પહોંચી હતી.
એરપોર્ટ પર સુરક્ષા માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના આગમનને ધ્યાનમાં રાખીને એરપોર્ટ પર ખેલાડીઓની સુરક્ષા માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે ટીમ એરપોર્ટ પરથી રવાના થઈ હતી. ખેલાડીઓના આગમન સાથે જ આગામી મેચને લઈને ક્રિકેટપ્રેમીઓની ઉત્સુકતા વધી છે. 23 ઓક્ટોબરે કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે. આ મુકાબલો એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ હોવાથી સ્થાનિક ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે મહિલા ક્રિકેટને નજીકથી માણવાની તક રહેશે. વડોદરામાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની મેચ યોજાવાને કારણે શહેરમાં ક્રિકેટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
કોટંબી ખાતે આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી આ મેચ માટે હવે ક્રિકેટપ્રેમીઓની નજર બંને ટીમોના મુકાબલા પર છે. ભારતીય મહિલા ટીમના વડોદરા આગમન બાદ મેચની તૈયારીઓ અને ખેલાડીઓની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું છે. એરપોર્ટ પર ચુસ્ત સુરક્ષા વચ્ચે ટીમને રવાના કરવામાં આવી હતી.
A statement win, a T20I series sweep for India over Zimbabwe 💥 📝: https://t.co/eDxW5ZyvEC https://t.co/r0hUGXJX4P— ICC (@ICC) October 20, 2026
23 ઓક્ટોબરે કોટંબી સ્ટેડિયમમાં ટક્કર
વડોદરા શહેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચો યોજાવાથી સ્થાનિક ચાહકોને મોટા સ્તરની ક્રિકેટ સ્પર્ધાઓ જોવાની તક મળે છે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેનો આગામી મહિલા વનડે મુકાબલો પણ ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. હવે 23 ઓક્ટોબરે કોટંબી સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો વચ્ચેની ટક્કર નિહાળવા ચાહકો આતુર છે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વડોદરા પહોંચી ગઈ છે અને હવે 23 ઓક્ટોબરે કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે ઝિમ્બાબ્વે સામે મુકાબલો રમાશે. ખેલાડીઓના આગમન સમયે એરપોર્ટ પર ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. ભારત-ઝિમ્બાબ્વે મહિલા વન-ડેને લઈને વડોદરાના ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia on clinching the T20I Series with a 3️⃣-0️⃣ margin 🥳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/62ghSE0NMx— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
ત્રીજી અને અંતિમ T20I મેચમાં 92 રનથી ભવ્ય જીત
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રીજી અને અંતિમ T20I મેચમાં 92 રનથી ભવ્ય જીત મેળવી. રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 216 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, લક્ષ્યનો પીછો કરતી ઝિમ્બાબ્વે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 124 રન જ બનાવી શકી. આ પ્રભાવશાળી વિજય સાથે, ભારતીય ટીમે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીમાં ઐતિહાસિક 3-0 થી ક્લીન સ્વીપ પૂર્ણ કર્યો.
Scenes to savour! ✨ 🎥 Smriti Mandhana receives the @mflone_ T20I series winners' trophy from BCCI Hon. Joint Secretary Mr Prabhtej Bhatia @prabhtejb in her first series as full-time captain 🏆 #TeamIndia | #INDvZIM | @mandhana_smriti https://t.co/Uu3j1MxbEh— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
ભારતની T20 શ્રેણીમાં એકતરફી જીત
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ટીમો વચ્ચે ઇતિહાસમાં આ પહેલી દ્વિપક્ષીય T20 શ્રેણી હતી. કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાના નેતૃત્વમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. બેટિંગ હોય કે બોલિંગ, ભારતીય ખેલાડીઓએ ત્રણેય મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને ટકી રહેવાની કોઈ તક આપી ન હતી. T20 શ્રેણી 3-0થી કબજે કર્યા પછી, ભારતીય ટીમનું મનોબળ ઊંચું છે. આ મોટી જીત બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા હવે 23 ઓક્ટોબરથી વડોદરામાં શરૂ થનારી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ફરી એકવાર ઝિમ્બાબ્વે સામે ટકરાવવા માટે તૈયાર છે.
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