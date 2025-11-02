ETV Bharat / sports

ભારતની શાન હરમનપ્રીત કૌર ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચવા તૈયાર, ગામલોકોએ તેનો ઉત્સાહ વધાર્યો

હરમનપ્રીત કૌરના ગામના રહેવાસીઓ અને તેના બાળપણના કોચે તેને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ફાઇનલ પહેલા પ્રોત્સાહિત કરી છે.

હરમનપ્રીત કૌર
હરમનપ્રીત કૌર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 2:59 PM IST

મોગા: પંજાબની ધરતીએ હંમેશા દેશ માટે મહાન ખેલાડીઓ ઉત્પન્ન કર્યા છે, અને હવે મોગાની પુત્રી હરમનપ્રીત કૌરે ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ગુરુવારે મુંબઈમાં એક રોમાંચક સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. હરમનપ્રીતે કેપ્ટનશીપની ઇનિંગ રમી, 88 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

હરમન છોકરાઓ કરતાં વધુ મહેનતુ છે

હરમનપ્રીતના બાળપણના કોચ પ્રદીપ શર્માએ ETV ભારતને કહ્યું, "આખા દેશ અને મોગા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે નાના શહેરમાંથી આવતી હરમનપ્રીત કૌરે અત્યાર સુધી પ્રગતિ કરી છે. મને યાદ છે કે મેં તેને બાળપણમાં તાલીમ આપી હતી. મારો દીકરો અને હરમન એકેડેમીમાં સાથે ક્રિકેટ રમતા હતા. તેઓ સાથે શાળાએ પણ જતા હતા. હરમન છોકરાઓ કરતાં વધુ મહેનત કરતી હતી. તે હંમેશા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી હતી અને ક્યારેય હાર માનતી નહોતી. આજે, તે સ્ટાર બની ગઈ છે અને ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને દેશનું ગૌરવ લાવ્યું છે." હવે અમને આશા છે કે ભારત ફાઇનલ મેચ પણ જીતશે.

હરમન તેના પિતા સાથે રમતી હતી

હરમનપ્રીત કૌરના ગામના રહેવાસી શમશેર સિંહે કહ્યું, "હરમન બાળપણમાં ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. તે એક ગરીબ પરિવારમાંથી આવતી હતી અને છ વર્ષની ઉંમરે તેના પિતા સાથે ખેતરોમાં રમવા લાગી હતી. શરૂઆતમાં, તે ફૂટબોલ, પછી હોકી અને પછી ક્રિકેટ રમતી હતી. હરમન મેદાનમાં છોકરાઓ સાથે રમતી એકમાત્ર છોકરી હતી. જો તે તે સમયે છોકરાઓ સાથે રમતી હોત, તો હવે તે મોટા છગ્ગા ફટકારી રહી છે તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. આપણી ભારતીય ટીમ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના 338 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવો મુશ્કેલ હતો, પરંતુ હરમન અને તેની ટીમ ખૂબ સારી રીતે રમી અને જીતી ગઈ. અમને વિશ્વાસ છે કે ભારતીય ટીમ ફાઇનલ પણ જીતશે."

હરમન 30-35 છોકરાઓ વચ્ચે એકલી રમતી હતી

ગામના રહેવાસી ગવર્ધન પોપલીએ કહ્યું, "જ્યારે હરમનના પિતા રમતના મેદાનમાં રમવા આવતા હતા, ત્યારે તે તેમની સાથે આવતી હતી. તે અમને રમતા જોતી હતી અને ધીમે ધીમે અમારી સાથે રમવા લાગી હતી." તે સમયે છોકરીઓને ઘણા પ્રતિબંધોનો સામનો કરવો પડતો હતો. લોકો તેમને ઘરની બહાર રમવા દેતા નહોતા. હરમનના પિતા શરૂઆતમાં ખચકાટ અનુભવતા હતા કારણ કે તે 30 થી 35 છોકરાઓમાં એકમાત્ર છોકરી હતી. પરંતુ હરમન રમતી રહી. તેણીએ ક્યારેય ટીકાને પોતાને રોકવા દીધી નહીં. આજે, તે જ સમર્પણે તેણીને સફળ બનાવી છે.

મોગાથી વિશ્વ મંચ સુધીની સફર

8 માર્ચ, 1989ના રોજ મોગામાં જન્મેલી હરમનપ્રીત કૌરની વાર્તા સંઘર્ષ, સમર્પણ અને સફળતાની છે. તેના પિતા હરમિંદર સિંહ ભુલ્લર વોલીબોલ અને બાસ્કેટબોલ રમતા હતા અને માતા સતવિંદર કૌર. તેની નાની બહેન હેમજીત અંગ્રેજીમાં અનુસ્નાતક છે અને મોગાની ગુરુ નાનક કોલેજમાં સહાયક પ્રોફેસર તરીકે કામ કરે છે.

હરમનપ્રીત જ્ઞાન જ્યોતિ સ્કૂલ એકેડેમી દ્વારા ક્રિકેટમાં જોડાઈ, જ્યાં તેણીએ કોચ કમલદીપ સિંહ સોઢી હેઠળ તાલીમ લીધી. 2014માં, તે ભારતીય રેલ્વેમાં કામ કરવા માટે મુંબઈ ગઈ. હરમન હંમેશા કહેતી રહી છે કે તે વીરેન્દ્ર સેહવાગની ચાહક હતી. બાળપણથી જ, તે ઘણીવાર તેના પિતા સાથે રમતના મેદાનમાં જતી હતી, અને ત્યાં જ તેને ક્રિકેટ સાથે પ્રેમ થઈ ગયો.

સરકારી શાળામાં શિક્ષણ

હરમનપ્રીત કૌરે પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ મોગાની સરકારી કન્યા શાળામાં પૂર્ણ કર્યું. જ્યારે તેણીએ ગંભીરતાથી ક્રિકેટ રમવાનું નક્કી કર્યું, ત્યારે તેણીએ જ્ઞાન જ્યોતિ ક્રિકેટ એકેડેમીમાં તાલીમ લીધી. તેનો પરિવાર હંમેશા તેનો સૌથી મોટો ટેકો રહ્યો છે. તેની એક બહેન હવે કેનેડામાં રહે છે અને તેનો ભાઈ ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે, જ્યારે તેના માતાપિતા હાલમાં મુંબઈમાં છે, જે સ્ટેડિયમમાં તેણીને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે.

હરમનપ્રીત કૌરની મુખ્ય સિદ્ધિઓ

  • આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યું: 2009
  • રમેલા મેચ: 130 ODI, 161 T20I અને 5 ટેસ્ટ
  • રન: ODIમાં 3410, T20Iમાં 3204 અને ટેસ્ટમાં 131
  • યાદગાર ઇનિંગ: 2017 મહિલા વર્લ્ડ કપ સેમિ-ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 171

કેપ્ટનશીપમાં રેકોર્ડ

  • ભારતને 2020 T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં લઈ ગયું
  • 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો
  • પુરસ્કારો: અર્જુન એવોર્ડ (2017)

