ETV Bharat / sports

મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો, ફાઇનલમાં નેપાળને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો

ભારતીય મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે પ્રથમ બ્લાઇન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે.

મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો
મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો (CABI X handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 5:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Blind T20 Women World Cup: હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ભારતીય મહિલા ટીમે 2 નવેમ્બરના રોજ પોતાનો પહેલો વર્લ્ડ કપ જીતીને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું. હવે, મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે 23 નવેમ્બરના રોજ બ્લાઇન્ડ માટેનો પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ બે ઐતિહાસિક જીત દેશમાં મહિલા ક્રિકેટની વધતી જતી સ્થિતિ દર્શાવે છે.

કોલંબોમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કર્યા પછી, નેપાળને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 114 રન પર રોકી દીધું અને પછી 47 બોલ બાકી રહેતા માત્ર 12.1 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.

ફૌલા સરીને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું, 27 બોલમાં ચાર ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 44 રન બનાવ્યા. ભારત સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અણનમ રહ્યું, એક પણ મેચ હાર્યું નહીં.

સેમિફાઇનલમાં, ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા પર નવ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો, જ્યારે નેપાળે બીજા ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.

T20 બ્લાઇન્ડ વર્લ્ડ કપ 2025 ટીમો

ભારત, નેપાળ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે T20 બ્લાઇન્ડ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો હતો. ટુર્નામેન્ટની લીગ મેચો નવી દિલ્હી અને બેંગલુરુમાં રમાઈ હતી, જ્યારે નોકઆઉટ મેચો શ્રીલંકાના કોલંબોમાં યોજાઈ હતી.

ભારતનો વર્લ્ડ કપ પ્રવાસ

  • શ્રીલંકાને 10 વિકેટથી હરાવ્યું
  • ઓસ્ટ્રેલિયાને 209 રનથી હરાવ્યું
  • નેપાળને 85 રનથી હરાવ્યું
  • યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને 10 વિકેટથી હરાવ્યું
  • પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું
  • સેમિફાઇનલ: ઓસ્ટ્રેલિયાને 9 વિકેટથી હરાવ્યું
  • ફાઇનલ: નેપાળને 7 વિકેટથી હરાવ્યું

ભારતીય મહિલા ટીમનો આ શાનદાર વિજય દેશમાં બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ માટે પણ એક મોટો સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે આગામી વર્ષોમાં આ રમતને વધુ માન્યતા અને વિકાસનો માર્ગ મોકળો કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નના શુભ મુહૂર્ત પહેલા તેના પિતાને હાર્ટ એટેક આવ્યો, હોસ્પિટલમાં દાખલ
  2. અમદાવાદમાં બુક ફેસ્ટિવલની મુલાકાત દરમિયાન, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ લઈને ગૃહ મંત્રી અમિત શાહનું મોટું નિવેદન
  3. થઈ જાઓ તૈયાર! આગામી સમયમાં ગીરનાર- જૂનાગઢ ખાતે 'ગીરનાર આરોહણ – અવરોહણ સ્પર્ધા' યોજાશે

TAGGED:

BLIND T20 WOMEN WORLD CUP
INDIAN WOMEN WIN WORLD CUP 2025
બ્લાઇન્ડ T20 મહિલા વર્લ્ડ કપ
BLIND T20 WOMEN WORLD CUP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.