મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો, ફાઇનલમાં નેપાળને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો
ભારતીય મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે પ્રથમ બ્લાઇન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે.
Published : November 23, 2025 at 5:56 PM IST
Blind T20 Women World Cup: હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં ભારતીય મહિલા ટીમે 2 નવેમ્બરના રોજ પોતાનો પહેલો વર્લ્ડ કપ જીતીને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું. હવે, મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમે 23 નવેમ્બરના રોજ બ્લાઇન્ડ માટેનો પહેલો T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ બે ઐતિહાસિક જીત દેશમાં મહિલા ક્રિકેટની વધતી જતી સ્થિતિ દર્શાવે છે.
કોલંબોમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કર્યા પછી, નેપાળને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 114 રન પર રોકી દીધું અને પછી 47 બોલ બાકી રહેતા માત્ર 12.1 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.
CHAMPIONS! 🏆💙— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
A journey of hard work, heart, and sheer determination — and they did it!
Every player, every moment, every effort… it all led to this.
So proud of this incredible team! 🇮🇳🔥#Champions #TeamIndia #Victory #Finals #ProudMoment #CricketFamily pic.twitter.com/CjVUFWYwlC
ફૌલા સરીને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું, 27 બોલમાં ચાર ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 44 રન બનાવ્યા. ભારત સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અણનમ રહ્યું, એક પણ મેચ હાર્યું નહીં.
સેમિફાઇનલમાં, ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા પર નવ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો, જ્યારે નેપાળે બીજા ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
The moment the final FOUR was hit… the entire team ran in with joy!— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
Scenes we will remember forever! 🥳💙
India are the champions! 🏆🇮🇳
Victory earned. Joy shared. Moments captured. 💙#Champions #WinningMoments #TeamIndia #Proud #Finals #CricketLove pic.twitter.com/yAeA7N1q0N
T20 બ્લાઇન્ડ વર્લ્ડ કપ 2025 ટીમો
ભારત, નેપાળ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે T20 બ્લાઇન્ડ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો હતો. ટુર્નામેન્ટની લીગ મેચો નવી દિલ્હી અને બેંગલુરુમાં રમાઈ હતી, જ્યારે નોકઆઉટ મેચો શ્રીલંકાના કોલંબોમાં યોજાઈ હતી.
INDIA ARE CHAMPIONS! 🇮🇳🏆🔥— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
India win the final by 7 wickets!
A classy FOUR by Phula Saren (B3) to fine leg seals the victory in style.
Chase wrapped up in 12.1 overs — absolute dominance! 💙🇮🇳
Nepal: 114/5 (20 overs)
India: 117/3 (12.1 overs)#INDvsNEP #Final #BlindCricket pic.twitter.com/R14XFYY2Ec
ભારતનો વર્લ્ડ કપ પ્રવાસ
- શ્રીલંકાને 10 વિકેટથી હરાવ્યું
- ઓસ્ટ્રેલિયાને 209 રનથી હરાવ્યું
- નેપાળને 85 રનથી હરાવ્યું
- યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને 10 વિકેટથી હરાવ્યું
- પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું
- સેમિફાઇનલ: ઓસ્ટ્રેલિયાને 9 વિકેટથી હરાવ્યું
- ફાઇનલ: નેપાળને 7 વિકેટથી હરાવ્યું
ભારતીય મહિલા ટીમનો આ શાનદાર વિજય દેશમાં બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ માટે પણ એક મોટો સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે આગામી વર્ષોમાં આ રમતને વધુ માન્યતા અને વિકાસનો માર્ગ મોકળો કરશે.
