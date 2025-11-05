ETV Bharat / sports

પીએમ મોદી આજે વિશ્વ ચેમ્પિયન ખેલાડીઓને મળશે, દિલ્હીમાં ભારતીય ખેલાડીઓનું ભવ્ય સ્વાગત થયું

ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ટીમ આજે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળશે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં દિલ્હીમાં ખેલાડીઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

ચેમ્પિયન ભારતીય મહિલા ટીમ
ચેમ્પિયન ભારતીય મહિલા ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: પીએમ મોદી આજે વિશ્વ ચેમ્પિયન ભારતીય મહિલા ટીમની ખેલાડીઓને મળવાના છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયા આજે બપોરે 3 વાગ્યે દિલ્હીમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને મળવાની અપેક્ષા છે. પીએમ મહિલા ટીમ સાથે મુલાકાત કરીને તેમની ઐતિહાસિક સિદ્ધિની ઉજવણી કરશે અને ભવિષ્ય માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરશે.

ટીમ ઈન્ડિયા પીએમ મોદીને મળવા દિલ્હી પહોંચી

2 નવેમ્બરના રોજ, નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવ્યું અને ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 જીત્યો. નવી દિલ્હીની તાજ પેલેસ હોટેલમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આમંત્રણ પર ભારતીય ટીમ દિલ્હી પહોંચી.

ટીમ આજે પીએમ મોદીને મળશે

સૂત્રો મુજબ ટીમ બુધવારે પીએમ મોદીને મળશે અને મંગળવારે સાંજે દિલ્હી પહોંચી. પહોંચ્યા બાદ, ટીમનું હોટલમાં ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, સાથે જ ઢોલ વગાડવામાં આવ્યા. ખેલાડીઓનું કપાળ પર તિલક લગાવીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, અને હોટેલમાં મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. ખેલાડીઓએ ઢોલના તાલ પર કેટલાક લોકો સાથે નાચ પણ કર્યો.

ટીમ સાંજે મુંબઈથી ઉડાન ભરી અને દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઉતરી અને સીધી હોટેલ લઈ જવામાં આવી. બીસીસીઆઈએ, હોટલ સ્ટાફ અને ચાહકો સાથે, ખેલાડીઓનું હોટેલમાં સ્વાગત કર્યું, ત્રિરંગો લહેરાવ્યો અને લોકપ્રિય ગીતો વગાડ્યા.

BCCI એ ICC ટાઇટલ જીતવા બદલ મહિલા ટીમ માટે ₹51 કરોડના રોકડ ઇનામની જાહેરાત કરી છે. આ રકમ ખેલાડીઓ, સપોર્ટ સ્ટાફ અને પાંચ સભ્યોની રાષ્ટ્રીય પસંદગી સમિતિમાં વહેંચવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારોએ પણ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ રહેલી પોતપોતાની મહિલા ખેલાડીઓ માટે પોતાના ખજાના ખોલી નાખ્યા છે.

ફાઈનલમાં 52 રનથી દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું

2 નવેમ્બરના રોજ ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 જીત્યો. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પહેલી વાર વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી. ફાઇનલ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 298 રન બનાવ્યા હતા. 299 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા દક્ષિણ આફ્રિકા 45.3 ઓવરમાં 246 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. IND-W vs SA-W WC Final: ભારત બન્યું વિશ્વ ચેમ્પિયન, દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને વિશ્વ કપ ટ્રોફી ઉપાડી
  2. ટીમ ઈન્ડિયા પર ઉપહારોનો વરસાદ, સુરતના હીરા વેપારી અને સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયા આપશે આ ભેટ

TAGGED:

INDIAN WOMEN TEAM MEET PM
INDIAN WOMEN TEAM
PM NARENDRA MODI
ODI WORLD CUP WINNER TEAM INDIA
INDIAN WOMEN TEAM MEET PM MODI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.