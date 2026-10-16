સ્મૃતિ મંધાના યુગની શરૂઆત! આજે ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે પ્રથમ T20 મેચ રમાશે
ભારતીય મહિલા ટીમ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પહેલીવાર ઝિમ્બાબ્વે સામે રમશે, જેમાં તેઓ 16 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં તેમનો સામનો કરશે.
Published : October 16, 2026 at 1:23 PM IST
IND W VS ZIM W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે એક નવો અધ્યાય શરૂ થવાનો છે. ભારત ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ક્રિકેટ ટીમ સામે ઘરઆંગણે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે પહેલી T20 મેચ આજે, શુક્રવાર, 16 ઓક્ટોબરના રોજ રમાશે. આ મેચમાં સ્મૃતિ મંધાના પ્રથમ વખત નિયમિત કેપ્ટન તરીકે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. તો ચાલો જાણીએ કે મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કયા સમયે શરૂ થશે. તમે આ મેચ ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો...
કેટલા વાગ્યે મેચ શરુ થશે?
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે આજે સાંજે પહેલી T20 મેચ રમાશે. આ મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો સાંજે આ મેચનો આનંદ માણી શકશે, જ્યાં તેમને શેફાલી અને રિચા ઘોષ તેમજ ઘણા યુવા બેટ્સમેનોને રમતમાં જોવાની તક મળશે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ આ મેચ છત્તીસગઢમાં રમશે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ટીમો છત્તીસગઢમાં ટકરાશે. આ મેચ છત્તીસગઢના રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી યુવા બેટ્સમેન અનુષ્કા શર્મા અને નિક્કી પ્રસાદ મેદાનમાં ઉતરશે.
Take Guard 👉 Ready 👉 Smash 👊 🎥 #TeamIndia batters put in the work in Raipur ☀️ #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/bRV2zgYeBw— BCCI Women (@BCCIWomen) October 15, 2026
મેચ મફતમાં ક્યાં જોઈ શકાશે?
INDW vs ZIMW વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર જોઈ શકાશે. આ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1, સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 2 અને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 3 પર કરવામાં આવશે. વધુમાં, આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ પર ઉપલબ્ધ રહેશે. તમે JioHotstar વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ જોઈ શકો છો. આ મેચ DD સ્પોર્ટ્સ પર પણ મફતમાં પ્રસારિત કરવામાં આવશે, જ્યાં તમે ફ્રી ડિશ પર મેચનો આનંદ માણી શકો છો. તેથી, તમે આ ચેનલો અને એપ્સ પર આ મેચનો આનંદ માણી શકો છો.
For the first time ever, India Women and Zimbabwe Women will face off in a T20I, with the series opener set to light up Raipur! 🗓️ Friday, 16 October ⏰ 7 PM IST 📍 Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur LIVE on DD Sports (DD Free Dish). #INDvsZIM #TeamIndia https://t.co/9zXdcRjlto— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 15, 2026
ભારતની મહિલા ટીમઃ શફાલી વર્મા, સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), હરમનપ્રીત કૌર, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), ગુણલન કમલિની, દીપ્તિ શર્મા, અરુંધતી રેડ્ડી, મિનુ મણિ, શ્રી ચરણાની, નંદની શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ, અનુષ્કા શર્મા, જીન્તિમણી કલિતા, નિકી પ્રસાદ, પ્રેમા રાવત.
New responsibility, same fearless approach 🫡 🎥 @mandhana_smriti addresses the media in her first press conference as #TeamIndia's full-time captain 🗣️ #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/u3s5zRnIOr— BCCI Women (@BCCIWomen) October 14, 2026
ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ટીમઃ કેલીસ એનધલોવુ, બિલાવડ બિઝા, ચિપો મુગેરી-તિરિપાનો, ચીડઝા ધુરુરુ (વિકેટકીપર), ન્યાશા ગ્વાંઝુરા, જોસેફાઈન ન્કોમો (કેપ્ટન), મોડેસ્ટર મુપાચિકવા, શાર્ને મેયર્સ, લોરીન ફીરી, ફ્રાન્સિસ્કા ચિપારે કુદજઈ ચિગોરા, નોમવેલો સિંબાંડા, ઓલિન્દર ચારે, મિશેલ માવુંગા, તેડાઈ મકુશા.
આ પણ વાંચોઃ