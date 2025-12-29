ભારતીય મહિલા ટીમે ચોથી ટી20 મેચ 30 રનથી જીતી, શ્રીલંકા સામે 4-0ની લીડ મેળવી
આ શ્રેણીમાં પ્રથમ વખત પ્રથમ બેટિંગ કરતી ભારતીય મહિલા ટીમે શાનદાર બેટિંગ કરી. ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને 221 રન બનાવ્યા હતા.
Published : December 29, 2025 at 1:04 PM IST
INDW vs SLW 4th T20I: તિરુવનંતપુરમમાં ભારત અને શ્રીલંકા મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ રહેલી પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની ચોથી મેચમાં ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 30 રનથી જીત મેળવી. ટોસ હાર્યા બાદ પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા, ભારતીય મહિલા ટીમે શેફાલી અને મંધાનાની ઉત્તમ બેટિંગને કારણે 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 221 રન બનાવ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાના કુલ સ્કોરની તુલનામાં, શ્રીલંકાની મહિલા ટીમે બેટિંગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 191 રન જ બનાવી શકી.
શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચમાં ખરાબ બેટિંગ કરનાર શ્રીલંકાની મહિલા ટીમે આ મેચમાં થોડું સારું પ્રદર્શન કર્યું. શ્રીલંકાની મહિલા ટીમે કેપ્ટન ચમારી અટાપટ્ટુ અને હસિની પરેરા વચ્ચે 59 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી સાથે પોતાની ઇનિંગની શરૂઆત કરી. અરુંધતી રેડ્ડીએ હસિની પરેરાને 33 રન પર આઉટ કરીને ભાગીદારી તોડી. ત્યારબાદ ઇમેશા દુલાની બેટિંગ કરવા આવી અને કેપ્ટન અટાપટ્ટુને ઉત્તમ ટેકો આપ્યો, બીજી વિકેટ માટે 57 રનની ભાગીદારી નોંધાવી.
શ્રીલંકાની મહિલા ટીમે 116 રનના સ્કોર પર પોતાની બીજી વિકેટ ગુમાવી દીધી જ્યારે કેપ્ટન ચમારી અટાપટ્ટુને વૈષ્ણવી શર્માએ 52 રન બનાવીને આઉટ કરી. ત્યાંથી, ટીમ ઇન્ડિયાના બોલરોએ શ્રીલંકાના બેટ્સમેન પર દબાણ બનાવ્યું અને તેમનો રન રેટ ધીમો કર્યો. શ્રીલંકાની મહિલા ટીમ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 191 રન જ બનાવી શકી. ટીમ ઇન્ડિયા માટે અરુંધતી રેડ્ડી અને વૈષ્ણવી શર્માએ બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે શ્રીચરણીએ પણ એક વિકેટ લેવામાં સફળ રહી.
આ શ્રેણીમાં પ્રથમ વખત પ્રથમ બેટિંગ કરતી ભારતીય મહિલા ટીમે શાનદાર બેટિંગ કરી. ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને 221 રન બનાવ્યા, જે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાના સર્વોચ્ચ સ્કોરનો નવો રેકોર્ડ બનાવે છે. ભારત તરફથી સ્મૃતિ મંધાનાએ 80 અને શેફાલી વર્માએ 79 રન બનાવ્યા, જ્યારે રિચા ઘોષે પણ અણનમ 40 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી.
