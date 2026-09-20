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ભારતીય મહિલા ટીમ ગોલ્ડ મેડલથી એક ડગલું દૂર, બાંગ્લાદેશને હરાવી ફાઇનલમાં પહોંચી

ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની બીજી સેમીફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે ભારતીય મહિલા ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે.

ભારતીય મહિલા ટીમ ગોલ્ડ મેડલથી એક ડગલું દૂર
ભારતીય મહિલા ટીમ ગોલ્ડ મેડલથી એક ડગલું દૂર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 4:20 PM IST

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એશિયન ગેમ્સ 2026માં મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની બીજી સેમીફાઇનલમાં ભારતીય ટીમનો મુકાબલો બાંગ્લાદેશ સામે થયો હતો. બાંગ્લાદેશને 114 રનથી હરાવીને ભારતે સિલ્વર મેડલ નિશ્ચિત કર્યો અને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે ગોલ્ડ મેડલ માટેની ફાઇનલ મેચમાં ભારતીય ટીમ ફરી એકવાર બાંગ્લાદેશ સામે ટકરાશે. આ સેમીફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટના ભોગે 195 રન બનાવ્યા હતા. તેના જવાબમાં બાંગ્લાદેશની ટીમ 15.4 ઓવરમાં 81 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

શેફાલી વર્માની શાનદાર સદી

શેફાલી વર્માએ બાંગ્લાદેશ સામે તોફાની બેટિંગ કરતા શાનદાર સદી ફટકારી હતી. તેણે 49 બોલમાં 100 રનનો આંકડો પાર કર્યો, જેમાં તેણે છેલ્લા બોલ પર એક રન લીધો હતો - અને તેની આ ઇનિંગ્સમાં 3 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા સામેલ હતા. તે અંત સુધી અણનમ રહી હતી. વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટમાં આ તેની પ્રથમ સદી છે અને આ સિદ્ધિ સાથે તે એશિયન ગેમ્સમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બની છે. તેના સિવાય, ભારત માટે સ્મૃતિ મંધાનાએ 37 રન (19 બોલ) અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 40 રન (33 બોલ) બનાવ્યા હતા. બીજી તરફ, કામલિન (3 રન), રિચા ઘોષ (2 રન) અને ભારતી ફૂલમાલી (9 રન પર અણનમ) ખાસ સ્કોર કરી શક્યા ન હતા. બાંગ્લાદેશ માટે મારુફા અખ્તર, સંજીદા અખ્તર, રબેયા ખાન અને નાહિદા અખ્તરે એક-એક વિકેટ ઝડપી હતી.

નંદની શર્મા અને દીપ્તિ શર્માએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ ઝડપી

લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે બાંગ્લાદેશની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. બીજી ઓવરના પહેલા જ બોલ પર તેમને પહેલો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે જુવેરિયા ફિરદૌસ ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ 'ગોલ્ડન ડક' (પહેલા બોલ પર આઉટ) થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ સતત વિકેટો પડતી રહી. ઓપનર દિલારા અખ્તર, શર્મિન અખ્તર (10 રન) અને સુલતાના ખાતૂન (12 રન) સિવાય અન્ય કોઈ બેટર બે આંકડાના સ્કોર સુધી પહોંચી શકી ન હતી. દિલારા 23 બોલમાં 27 રન બનાવીને આઉટ થઈ હતી; તેની ઇનિંગ્સમાં 4 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગો સામેલ હતો. બાકીની બેટર્સ ક્રિઝ પર ટકી શકવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. ભારત માટે નંદની શર્મા અને દીપ્તિ શર્માએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી.

ફાઇનલ મેચ 22 સપ્ટેમ્બરે રમાશે

શ્રીલંકાએ પહેલા સેમિફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ભારત અને શ્રીલંકા હવે ગોલ્ડ મેડલ માટે ફાઇનલમાં ટકરાશે. આ મેચ 22 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. વિજેતા ટીમને ગોલ્ડ મેડલ મળશે, જ્યારે હારનારી ટીમને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડશે. પાકિસ્તાન બ્રોન્ઝ મેડલ માટે બાંગ્લાદેશ સામે ટકરાશે.

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