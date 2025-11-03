ટીમ ઈન્ડિયાની જીત સુધીની સફર કોઈ રોમાંચક ફિલ્મની કહાનીથી ઓછી નથી, આ સફરના ઉતાર-ચઢાવ પર એક નજર નાખો
ભારતીય ટીમે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને તેની ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી સફરનો સુખદ અંત લાવ્યો છે.
હૈદરાબાદ: મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. બંને ટીમો પોતાનો પહેલો ખિતાબ જીતવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરી હતી. જોકે, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ફાઇનલ જીતી હતી. નવી મુંબઈમાં રમાયેલી આ મેચમાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરંતુ મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માં ભારતીય ટીમની સફર ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી રહી છે. આજે, અમે તમને ફરી એકવાર તે વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.
ભારતીય ટીમની વર્લ્ડ કપ સફર
ભારતે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્રીલંકા સામે વર્લ્ડ કપ 2025 ની પહેલી મેચ રમી હતી. વરસાદને કારણે, ભારતે 47 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 269 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં શ્રીલંકા 45.4 ઓવરમાં 211 રન જ બનાવી શક્યું હતું. આમ, DLS પદ્ધતિ મુજબ, ભારતને 59 રનથી વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
ટુર્નામેન્ટની બીજી મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાન સામે યાદગાર વિજય મેળવ્યો. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતે 50 ઓવરમાં 10 વિકેટે 247 રન બનાવ્યા, અને જવાબમાં પાકિસ્તાન 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આનાથી ભારતે પાકિસ્તાન સામે 88 રનથી યાદગાર વિજય મેળવ્યો.
ભારત સતત ત્રણ મેચ હારી ગયું
પહેલા બે મેચ જીત્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા સતત ત્રણ મેચ હારી ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકા ભારત સામે ત્રણ વિકેટથી જીત્યું. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને ત્રણ વિકેટથી હરાવ્યું. ઈંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમે પણ ટીમ ઈન્ડિયા સામે જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું, ચાર વિકેટથી જીત મેળવી.
જોકે, ત્યારબાદ ભારતે જોરદાર વાપસી કરી અને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા, તેઓએ 49 ઓવરમાં 340/3 બનાવ્યા, જ્યારે લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડ 44 ઓવરમાં 271/8 જ બનાવી શક્યું. વરસાદને કારણે, ભારતે 53 રનથી મેચ જીતી લીધી. આ જીત સાથે, ભારતે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. દરમિયાન, ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે લીગ તબક્કાની છેલ્લી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.
સેમિફાઇનલમાં ભારતનો ઐતિહાસિક વિજય
ભારતે બીજા સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ભારતે વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ હાંસલ કરીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ 49.5 ઓવરમાં 338 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, જેમીમા રોડ્રિગ્સની યાદગાર સદીની મદદથી ભારતે 48.3 ઓવરમાં 5 વિકેટે વિજય મેળવ્યો. જેમીમાએ 134 બોલમાં 127 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. અંતે, ભારતે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને પ્રથમ વખત ટ્રોફી જીતી. હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇતિહાસ રચ્યો.
