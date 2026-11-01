કોમનવેલ્થ કબડ્ડી ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતનો દબદબો, પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોએ ટાઇટલ જીત્યું
કોમનવેલ્થ કબડ્ડી ચેમ્પિયનશિપ 2026 માં મહિલા સ્પર્ધા બાદ ભારતે પુરુષોની સ્પર્ધા જીતી. મહિલા ટીમે યુગાન્ડાને હરાવ્યું અને પુરુષોની ટીમે ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને હરાવ્યું.
Published : November 1, 2026 at 3:29 PM IST
અમદાવાદ: ભારતીય પુરુષ ટીમે કોમનવેલ્થ કબડ્ડી ચેમ્પિયનશિપ 2026 ની ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને 54-20 થી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. અગાઉ, ભારતીય મહિલા ટીમે ફાઇનલમાં યુગાન્ડાને 35-15 થી હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો ડબલ ટાઇટલ વિજય પૂર્ણ કર્યો. આદિત્ય શિંદેએ ભારત માટે સૌથી વધુ પોઈન્ટ બનાવ્યા, 14 રેડમાં 10 રેડ પોઈન્ટ બનાવ્યા, જેમાં ચાર બોનસ પોઈન્ટનો સમાવેશ થાય છે. ભરત હુડ્ડાએ આઠ રેડ પોઈન્ટ ઉમેર્યા, જે બધા બીજા હાફમાં આવ્યા. તેણે સાત રેડ કર્યા અને એક પણ ટેકલ થયો નહીં.
ભારતે શ્રીલંકાને કોઈ તક આપી ન હતી
પંકજ મોહિતેએ છ પોઈન્ટનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે ઉપ-કપ્તાન નવીન કુમારે પાંચ પોઈન્ટ ઉમેર્યા. યોગેશ દહિયાએ ડિફેન્સનું નેતૃત્વ કર્યું અને હાઇ ફાઇવ મેળવ્યો. તેણે ફક્ત પહેલા હાફમાં જ પાંચ સફળ ટેકલ કર્યા. શ્રીલંકાના રેડર્સે સમગ્ર મેચ દરમિયાન સંઘર્ષ કર્યો. પહેલા હાફમાં 10 મિનિટ બાકી હતી ત્યારે, ભારત 15-8 થી આગળ હતું અને એક વખત શ્રીલંકાને ઓલઆઉટ કરી ચૂક્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓએ શ્રીલંકા સામે ૧૫-૨નો સ્કોર કર્યો, હાફ ટાઇમ સુધી ૩૦-૧૦ની લીડ મેળવી. હાફની છેલ્લી પાંચ મિનિટમાં તેઓએ શ્રીલંકાને બીજી વખત ઓલઆઉટ કર્યું.
DOUBLE GLORY FOR INDIA!🔥 Team India dominates the #CommonwealthKabaddiChampionship2026 as both the Men's and Women's teams are crowned champions! Two teams, two titles, one incredible achievement! #Kabaddi https://t.co/T75e5DHvxG— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 1, 2026
ભારતીય પુરુષ ટીમે તમામ આઠ મેચ જીતીને ટાઇટલ જીત્યું. તેમણે ગ્રુપ A માં છ જીત મેળવી, જેમાં ઇંગ્લેન્ડને 46-26, યુગાન્ડાને 44-30, મલેશિયાને 37-23, નાઇજીરીયાને 50-23, તાંઝાનિયાને 48-20 અને શ્રીલંકાને 45-24થી હરાવ્યું. ત્યારબાદ તેઓએ સેમિફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશને 56-27 અને ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને 54-20થી હરાવ્યું.
સાક્ષીએ સૌથી વધુ રેડ પોઇન્ટ મેળવ્યા
મહિલા સ્પર્ધામાં, ભારતીય મહિલા કબડ્ડી ટીમે યુગાન્ડા પર 35-15 થી વિજય મેળવીને ટાઇટલ જીત્યું. ભારતીય મહિલા ટીમ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અજેય રહી. સાક્ષી ફાઇનલમાં ભારતની સૌથી સફળ રેઇડર હતી. તેણીએ 10 રેઇડમાં કુલ 9 પોઇન્ટ મેળવ્યા, જેમાં 2 બોનસ પોઇન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
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