અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, આ ખેલાડીને સોંપાઇ ટીમની કમાન

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ 27 ડિસેમ્બર, શનિવારે સાંજે આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમની જાહેરાત કરી.

આયુષ મ્હાત્રે અને વૈભવ સૂર્યવંશી
આયુષ મ્હાત્રે અને વૈભવ સૂર્યવંશી (IANS)
Published : December 28, 2025 at 1:32 PM IST

હૈદરાબાદ: આવતા વર્ષે ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટીમમાં 15 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ઓપનર આયુષ મ્હાત્રે ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, જ્યારે વિહાન મલ્હોત્રાને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે. વૈભવ સૂર્યવંશી પણ ટીમનો ભાગ રહેશે.

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ 27 ડિસેમ્બર, શનિવારે સાંજે આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમની જાહેરાત કરી. BCCI એ એક મીડિયા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "જુનિયર ક્રિકેટ સમિતિએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આગામી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી અને ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતની અંડર-19 ટીમની પસંદગી કરી છે, જે 15 જાન્યુઆરીથી 6 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર છે."

બીસીસીઆઈએ પોતાના નિવેદનમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપના આગામી સંસ્કરણમાં 16 ટીમો ભાગ લેશે જે ચાર ગ્રુપમાં વહેંચાયેલી હશે, ત્યારબાદ સુપર સિક્સ સ્ટેજ, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ હરારેમાં રમાશે. પાંચ વખતના ચેમ્પિયન ભારત (2000, 2008, 2012, 2018 અને 2022) ને ન્યુઝીલેન્ડ, યુએસએ અને બાંગ્લાદેશ સાથે ગ્રુપ બીમાં મૂકવામાં આવ્યું છે."

ભારત ટુર્નામેન્ટમાં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત 15 જાન્યુઆરીએ ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, બુલાવાયોમાં યુએસએ સામે કરશે, ત્યારબાદ 17 જાન્યુઆરીએ બાંગ્લાદેશ સામે તે જ સ્થળે મેચ રમશે અને 24 જાન્યુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમશે.

યુવા બેટ્સમેન આયુષ મ્હાત્રે ઘરેલુ સર્કિટમાં મુંબઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. CSK એ તેને ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીના સ્થાને IPL 2025 માં સામેલ કર્યો હતો અને 2026 માટે તેને જાળવી રાખ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે તે આગામી સિઝનમાં તે જ ટીમ સાથે રમશે.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમ

આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વિહાન મલ્હોત્રા (ઉપ-કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, એરોન જ્યોર્જ, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), હરવંશ સિંહ (વિકેટકીપર), આર.એસ. એમ્બ્રીસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલન એ. પટેલ, મોહમ્મદ અનન, હેનિલ પટેલ, ડી. દીપેશ, કિશન કુમાર સિંહ, ઉદ્ધવ મોહન.

વૈભવ સૂર્યવંશી પણ કેપ્ટન બન્યો

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ પહેલા, ભારતીય અંડર-19 ટીમ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ કરશે. ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ આક્રમક બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી કરશે, જે ઘરેલુ સર્કિટમાં બિહાર માટે રમે છે.

BCCI એ જણાવ્યું હતું કે, આયુષ મ્હાત્રે અને વિહાન મલ્હોત્રાને કાંડામાં ઈજા થઈ છે અને તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસમાંથી બહાર થઈ જશે. બંને તેમની ઈજાઓની વધુ સારવાર માટે BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સને રિપોર્ટ કરશે અને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાં જોડાશે.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે 16 ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે.

  • ગ્રુપ A: ભારત, બાંગ્લાદેશ, યુએસએ અને ન્યુઝીલેન્ડ
  • ગ્રુપ B: ઝિમ્બાબ્વે, પાકિસ્તાન, ઈંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડ
  • ગ્રુપ C: ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ, જાપાન અને શ્રીલંકા
  • ગ્રુપ D: તાંઝાનિયા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, અફઘાનિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા

