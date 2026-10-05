ભારતીય ટીમ 6 ઓક્ટોબરે એક જ દિવસે ODI અને T20 મેચ રમશે, ચાહકોને ડબલ એક્શન જોવા મળશે
6 ઓક્ટોબરનો દિવસ ક્રિકેટ ચાહકો માટે ખૂબ જ ખાસ બનવાનો છે. આ દિવસે ભારતની ODI અને T20 ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે.
Published : October 5, 2026 at 8:43 PM IST
તાજેતરમાં, ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ હતી. ભારતે શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી, પરંતુ ભારત ત્રીજી ODI હારી ગયું હતું. આ દરમિયાન, ભારતની T20 ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં પણ ધમાલ મચાવી હતી, ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ક્રિકેટનો ઉત્સાહ ઓછો થવાનો નથી. ટીમ ઈન્ડિયા આખું વર્ષ એક્શનમાં રહેશે. ચાહકો 6 ઓક્ટોબરે ODI અને T20 મેચનો આનંદ માણવા માટે તૈયાર છે, જેમાં ભારતીય ટીમ બે મેચ રમશે.
6 ઓક્ટોબરે રોમાંચક મુકાબલા
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થવાની છે. આ પછી ટીમ ઈન્ડિયાનો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ થશે, જ્યાં ભારત પાંચ T20, પાંચ ODI અને બે ટેસ્ટ મેચ રમશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પ્રથમ T20I મેચ 6 ઓક્ટોબરે રમાશે. ભારત A અને ઓસ્ટ્રેલિયા A વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પણ તે જ દિવસે શરૂ થશે. પ્રથમ મેચ પુડુચેરીમાં રમાશે. આ મેચ બપોરે 2:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જ્યારે ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ T20 મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચ લખનૌમાં રમાશે.
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20I मुकाबला क्रिकेट के इस रोमांच को देखना न भूलें! 🔥 6 अक्टूबर | 7 PM IST मैच का LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। #INDvsWI #TeamIndia https://t.co/J8z2UzoZwZ— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 5, 2026
હાર્દિક પંડ્યા બહાર
રુતુરાજ ગાયકવાડના નેતૃત્વ હેઠળની ભારત A ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે રમવા માટે તૈયાર છે. હાર્દિક પંડ્યા પણ ભારત A સામે રમવાનો હતો, પરંતુ તેને બહાર કરવામાં આવ્યો. ચાહકો તેના માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા, કારણ કે તે લાંબા સમય પછી ક્રિકેટમાં પાછો ફરવાનો હતો. BCCI મેડિકલ ટીમે તેને ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની શ્રેણી માટે ફિટ જાહેર કર્યો હતો, અને તેની વાપસીની પુષ્ટિ કરી હતી. તાજેતરમાં, તેને ફરીથી ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેને શ્રેણીમાંથી ખસી જવાની ફરજ પડી હતી. હાર્દિકના સ્થાને સૂર્યાંશ શેડગેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની T20 ટીમ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, તિલક વર્મા, નમન ધીર, અભિષેક શર્મા, શિવમ દુબે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, ઇશાન કિશન, સંજુ સેમસન, કુલદીપ યાદવ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ અને મયંક યાદવ.
ઇન્ડિયા A વન-ડે ટીમ:
ઋતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), પ્રિયાંશ આર્ય, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર, નમન ધીર, નિશાંત સિંધુ, અર્શિન કુલકર્ણી, વિપરાજ નિગમ, અરશદ ખાન, કુમાર કુશાગરા, પ્રભસિમરન સિંહ, યશ ઠાકુર, સૂર્યાંશ શેડગે, અને ગુરજાનિત સિંહ.
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