9 વર્ષ પછી ટીમ ઈન્ડીયા કરશે આ દેશનો પ્રવાસ, બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમશે
ટીમ ઈન્ડીયા ઓગસ્ટમાં શ્રીલંકા પ્રવાસ દરમિયાન બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમશે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, શ્રેણીની પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાશે.
Published : June 10, 2026 at 7:00 PM IST
TEAM INDIA TOUR SRI LANKA:ટીમ ઈન્ડીયાના શ્રીલંકા પ્રવાસ અંગે મહત્વપૂર્ણ વિગતો બહાર આવી છે. આ શ્રેણીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે: ઈન્ડીયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે ઓગસ્ટમાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમાશે. આ શ્રેણી ચાલુ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)નો ભાગ હોવાથી, તે બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC) એ 15 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણી યોજવાની યોજના બનાવી છે. જોકે, બંને બોર્ડ દ્વારા હજુ સુધી સત્તાવાર શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
પહેલી ટેસ્ટ ગેલમાં રમાય તેવી શક્યતા
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, પહેલી ટેસ્ટ મેચ 15 થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગેલ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ગેલ સ્થળ સ્પિન બોલરો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે, અને ત્યાં રમાતી મેચો હંમેશા રોમાંચક હોય છે. દરમિયાન, બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ શકે છે; કોલંબોમાં સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ (SSC) ગ્રાઉન્ડને તેના માટે સંભવિત સ્થળ તરીકે ગણવામાં આવી રહ્યું છે, જોકે સત્તાવાર પુષ્ટિ હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે.
India's upcoming tour of Sri Lanka is taking shape... pic.twitter.com/uaR1leOF5s— Cricbuzz (@cricbuzz) June 10, 2026
નવ વર્ષ પછી શ્રીલંકાનો ટેસ્ટ પ્રવાસ
નોંધનીય છે કે, ટીમ ઈન્ડીયા છેલ્લે 2017 માં ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકાની મુલાકાત લીધી હતી. તે સમયે, વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ,ટીમ ઈન્ડીયા એ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને શ્રીલંકા સામે ક્લીન સ્વીપ હાંસલ કર્યો હતો. હવે, લગભગ નવ વર્ષ પછી, ભારતીય ટીમ ફરીથી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કરવા માટે તૈયાર છે. આ વખતે, ટીમનું નેતૃત્વ શુભમન ગિલ કરી શકે છે, અને ચાહકો ફરી એકવાર બંને દેશો વચ્ચે ઉગ્ર સ્પર્ધા જોઈ શકે છે.
T20 શ્રેણી માટે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે
ટેસ્ટ શ્રેણી ઉપરાંત, ઈન્ડીયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી પણ રમાય તેવી શક્યતા છે. બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ સંકેત આપ્યો છે કે ત્રણ ટી20 મેચો અંગે વાતચીત ચાલી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, લંકા પ્રીમિયર લીગ (LPL) ની ફાઇનલ 9 ઓગસ્ટના રોજ યોજાવાની છે; પરિણામે, ટેસ્ટ શ્રેણી પછી ટી20 મેચોનું આયોજન કરવું વધુ શક્ય માનવામાં આવે છે.
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