ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમનો ધમાકો, વેલિંગ્ટનમાં 720 રન બનાવી ઘણા જૂના રેકોર્ડ તોડ્યા
ભારતીય ટીમે વેલિંગ્ટન ટેસ્ટ મેચની પહેલી ઇનિંગમાં રેકોર્ડ 720 રન બનાવ્યા હતા, જેના આધારે ટીમ ઇન્ડિયાએ ઘણા જૂના રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યા હતા.
Published : November 22, 2026 at 3:20 PM IST
IND VS NZ 1ST TEST: જ્યારે ભારતીય ટીમે ન્યુઝીલેન્ડ સામે વેલિંગ્ટન ટેસ્ટના ચોથા દિવસે 9 વિકેટે 720 રન પર પોતાનો પહેલો દાવ જાહેર કર્યો, ત્યારે તેણે ઘણા જૂના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રથમ દાવમાં શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું, જેના કારણે તેઓ માત્ર ઘરઆંગણે બહાર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાનો સૌથી વધુ દાવનો સ્કોર નોંધાવવામાં સફળ રહ્યા, પરંતુ 700 રનથી વધુના દાવમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવવાની યાદીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડને પાછળ છોડીને બીજા સ્થાને પહોંચી ગયા.
ભારતીય ટીમ હવે ન્યુઝીલેન્ડમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે, જે કિવી ટીમનો તેમના જ ઘરઆંગણે રેકોર્ડ તોડી નાખે છે. આ મેચ પહેલા, કિવી ટીમે 2019 માં હેમિલ્ટન સ્ટેડિયમમાં બાંગ્લાદેશ સામે 715 રન પર પોતાની ઇનિંગ જાહેર કરીને ન્યૂઝીલેન્ડમાં ટેસ્ટ ઇનિંગમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ભારતે હવે 720 રન બનાવીને આ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. આ ન્યૂઝીલેન્ડમાં કોઈ મુલાકાતી ટીમનો સૌથી વધુ ઇનિંગ સ્કોર પણ છે, જે 1995 માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના 660 રનને વટાવી ગયો હતો. વધુમાં, આ ટીમ ઈન્ડિયાનો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ત્રીજો સૌથી વધુ ઇનિંગ સ્કોર પણ છે.
A new summit scaled overseas ✅ Drop a 👏 to celebrate #TeamIndia’s monumental feat 👇 #NZvIND https://t.co/tPUVtrnQhD— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
ભારતનો ટેસ્ટ ઇનિંગ્સનો સૌથી વધુ સ્કોર:
- ઇંગ્લેન્ડ સામે - 759 રન (2016, ચેન્નાઈ)
- શ્રીલંકા સામે - 726 રન (2009, બ્રેબોર્ન)
- ન્યુઝીલેન્ડ સામે - 720 રન (2026, વેલિંગ્ટન)
- શ્રીલંકા સામે - 707 રન (2010, કોલંબો)
- ઓસ્ટ્રેલિયા સામે - 705 રન (2004, સિડની)
ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચમી વખત ટેસ્ટ મેચમાં 700 થી વધુ રન બનાવ્યા છે
ભારતીય ટીમ હવે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક જ ઇનિંગમાં 700 કે તેથી વધુ રન બનાવવાના બીજા ક્રમે પહોંચી ગઈ છે, જે પાંચમી વખત આ સિદ્ધિ હાંસલ કરે છે. શ્રીલંકા એક જ ઇનિંગમાં સતત સાત વખત 700 કે તેથી વધુ રન બનાવીને આ યાદીમાં ટોચ પર છે. ઈંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સતત ચાર વખત સ્કોર કરીને ત્રીજા ક્રમે છે.
એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ 700 કે તેથી વધુ રન બનાવનારી ટીમો:
- શ્રીલંકા - 7 વખત
- ભારત - 5 વખત
- ઈંગ્લેન્ડ - 4 વખત
- ઓસ્ટ્રેલિયા - 4 વખત
- વેસ્ટ ઈન્ડિઝ - 4 વખત
- પાકિસ્તાન - 2 વખત
- ન્યુઝીલેન્ડ - 1 વખત
આ પણ વાંચોઃ