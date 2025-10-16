રોહિત-કોહલી સહિત ભારતીય ટીમ ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી, જુઓ વીડિયો
ભારતીય ટીમ 3 વનડે અને 5 ટી20 મેચ રમવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી ગઈ છે.
Published : October 16, 2025 at 1:17 PM IST
હૈદરાબાદ: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સહિત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી માટે 16 ઓક્ટોબર, ગુરુવારની સવારે પર્થ પહોંચી હતી. શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ 15 ઓક્ટોબરની સવારે દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી રવાના થઈ હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસમાં ત્રણ વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) અને ત્યારબાદ પાંચ મેચની T20 શ્રેણીનો સમાવેશ થશે, જે વિશ્વના બે અગ્રણી ક્રિકેટ રાષ્ટ્રો વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલા માટે મંચ તૈયાર કરશે.
યુવા કેપ્ટન શુભમન ગિલ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે અને શ્રેણી શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, તેથી ચાહકો આ શ્રેણીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
Perth, Australia: Indian Cricket team arrives in Perth for 1st ODI pic.twitter.com/hnIyYeRdWx— IANS (@ians_india) October 16, 2025
વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની વાપસી
ત્રણ વન-ડે સાથે, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા લાંબા વિરામ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછા ફરશે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી તેઓએ એક પણ ODI રમી નથી. ક્રિકેટ ચાહકો આ સિનિયર જોડીને મેદાનમાં પાછા ફરતા જોઈને રોમાંચિત છે. વધુમાં, આ ODI શ્રેણી શુભમન ગિલનો પહેલો ODI કેપ્ટન હશે, જેણે પહેલાં ક્યારેય 50 ઓવરની મેચમાં કેપ્ટનશીપ કરી નથી.
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️— BCCI (@BCCI) October 15, 2025
Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj
ભારતીય ટીમ ODI મેચો
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પહેલી ODI 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં રમાશે. બીજી ODI 23 ઓક્ટોબરે એડિલેડમાં અને ત્રીજી ODI 25 ઓક્ટોબરે સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ત્યારબાદ 29 ઓક્ટોબરથી પાંચ મેચની T20I શ્રેણી શરૂ થશે.
ભારતની ODI ટીમ:
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (ઉપ-કેપ્ટન), કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના , અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર) અને યશસ્વી જયસ્વાલ.
છેલ્લો પ્રવાસ કેવો રહ્યો?
ભારતીય ટીમે છેલ્લે 2020-21માં મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કર્યો હતો. તેઓ ODI શ્રેણી 2-1થી હારી ગયા હતા, પરંતુ T20I શ્રેણીમાં વાપસી કરી અને શ્રેણી 2-1થી જીતી.
આ પણ વાંચો: