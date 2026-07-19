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ટીમ ઈન્ડિયા T20 શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વે રવાના, VVS લક્ષ્મણ મુખ્ય કોચ તરીકે જવાબદારી સંભાળશે

ભારતીય ટીમના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસના સમાપન પછી, તેઓ ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમશે, જેના માટે BCCI એ પહેલાથી જ ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Indian team departs for the Zimbabwe tour
Indian team departs for the Zimbabwe tour (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 7:41 PM IST

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IND VS ZIM: ભારતીય ટીમ આગામી વર્ષ માટે વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય શેડ્યૂલ ધરાવે છે. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ સમાપ્ત થયા પછી, ટીમ ઇન્ડિયા ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વેનો પ્રવાસ કરશે. આ પ્રવાસ 23 જુલાઈથી શરૂ થશે, અંતિમ મેચ 26 જુલાઈએ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે, જેમાં બધી મેચો હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. BCCI એ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે, પરંતુ કેટલાક મુખ્ય ખેલાડીઓને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. VVS લક્ષ્મણ આ ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં ટીમ ઇન્ડિયાના મુખ્ય કોચ તરીકે પણ સેવા આપતા જોવા મળશે.

લક્ષ્મણ અગાઉ મુખ્ય કોચ તરીકેનું પદ સંભાળી ચૂક્યા છે

ભારતીય ટીમનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ 19 જુલાઈના રોજ સમાપ્ત થશે, જેમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 23 જુલાઈએ રમાશે. પરિણામે, BCCI એ આ ટૂંકી શ્રેણી માટે સપોર્ટ સ્ટાફનું સંચાલન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેમાં VVS લક્ષ્મણ કાર્યકારી મુખ્ય કોચની ભૂમિકા સંભાળશે. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે લક્ષ્મણે આ જવાબદારી સંભાળી હોય; તેમણે રાહુલ દ્રવિડના ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન ઘણી શ્રેણીઓમાં સેવા આપી હતી. ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે રવાના થતા પહેલા, BCCI એ સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક ફોટા પોસ્ટ કર્યા, જેમાં યુવા ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશી અને VVS લક્ષ્મણનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતીય ટીમનો ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ

  • પ્રથમ T20I - 23 જુલાઈ (4:30 PM, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ)
  • બીજો T20I - 25 જુલાઈ (4:30 PM, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ)
  • ત્રીજો T20I - 26 જુલાઈ (4:30 PM, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ)

ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ

શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંહ, હર્ષ દુબે, રવિ બિશ્નોઈ, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ .

બધાની નજર વૈભવ પર રહેશે

ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પર ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી દરમિયાન જો કોઈ ખેલાડી ચર્ચામાં રહેશે, તો તે 15 વર્ષનો વૈભવ સૂર્યવંશી છે, જે ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં પોતાની તકોનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો. દરમિયાન, શ્રેયસ ઐયર પણ કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી જીત શોધી રહ્યો છે, જેણે અત્યાર સુધી સાત મેચ રમી છે, જેમાં એક ત્યજી દેવાઈ છે અને છ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

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