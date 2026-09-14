IND VS AFG: ભારતીય ટીમે પ્રથમ T20 મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી, જેમાં ભારતીય ટીમે 7 વિકેટથી એકતરફી જીત મેળવી હતી.
IND VS AFG (IANS)
Published : September 14, 2026 at 12:00 AM IST
IND VS AFG:
ભારતની પ્લેઈંગ-11: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.
અફઘાનિસ્તાનની પ્લેઈંગ-11: ઈબ્રાહિમ ઝદરાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, દરવીશ રસુલી, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, ગુલબદ્દીન નાયબ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, મુજીબ ઉર રહેમાન, નૂર અહમદ, ફઝલહક ફારૂકી.
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