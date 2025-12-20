ETV Bharat / sports

T20 World cup માટે ટીમ ઇન્ડિયાનું થયું એલાન; શુભમન ગિલ બહાર, બાપુ બન્યા વાઇસ કેપ્ટન

ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, આ ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે.

ફાઇલ ફોટો: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 2:33 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 3:02 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ 20 ડિસેમ્બર, શનિવારના રોજ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી. પસંદગીકારોએ સૂર્યકુમાર યાદવને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા. એક આશ્ચર્યજનક નિર્ણયમાં, પસંદગી સમિતિએ શુભમન ગિલને ટીમમાંથી બહાર કરી દીધો. તેમણે 21 થી 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન રમાનારી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણી માટે પણ ટીમની જાહેરાત કરી.

ભારતીય ટીમે તાજેતરમાં પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 3-1થી હરાવ્યું હતું. તિલક વર્મા શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતા, તેમણે ચાર મેચમાં 62 ની સરેરાશથી 186 રન બનાવ્યા હતા.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમ

અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ (ઉપ-કેપ્ટન), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંહ.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમો

આગામી વર્ષનો T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ, 2026 દરમિયાન રમાશે. પહેલી વાર, આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે, જેને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે. ગ્રુપ A માં ભારત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નામિબિયા, નેધરલેન્ડ અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ગ્રુપ B માં ઓસ્ટ્રેલિયા, શ્રીલંકા, ઝિમ્બાબ્વે, આયર્લેન્ડ અને ઓમાનનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ C માં ઇંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, બાંગ્લાદેશ, ઇટાલી અને નેપાળનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ D માં દક્ષિણ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, અફઘાનિસ્તાન, કેનેડા અને UAEનો સમાવેશ થાય છે.

આ ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયનથી કેટલી અલગ છે?

2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે પસંદ કરાયેલી ટીમ 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમથી નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે, કારણ કે વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમના ત્રણ મુખ્ય ખેલાડીઓ આ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે, જેમાં કેપ્ટન રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને રવિન્દ્ર જાડેજાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત મોહમ્મદ સિરાજ, યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત અને યુઝવેન્દ્ર ચહલ ટીમમાં રહેશે નહીં.

Last Updated : December 20, 2025 at 3:02 PM IST

