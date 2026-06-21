ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, ODIમાંથી આ ત્રણ ખેલાડી થયા બહાર
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ આવતા મહિને 14 જુલાઇએ રમાનારી ત્રણ મેચની વન ડે સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : June 21, 2026 at 3:31 PM IST
Team India ODI Squad: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ આવતા મહિને 14 જુલાઇએ રમાનારી ત્રણ મેચની વન ડે સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. 15 સભ્યોની ટીમમાં અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધ રમાયેલી વન ડે સિરીઝ માટે પસંદ થયેલા ત્રણ ખેલાડીઓને બહાર કરી દીધા છે.
જેમાં સૌથી વધુ ચોંકાવનારૂ નામ યશસ્વી જયસ્વાલનું છે, અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધ સિરીઝની અંતિમ વન ડે મેચમાં સદી ફટકારી હતી. ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવ અને સ્પિનર હર્ષ દુબેને પણ ટીમમાંથી ડ્રોપ કરવામાં આવ્યા છે. વિરાટ કોહલી, જસપ્રીત બુમરાહ અને અક્ષર પટેલની ટીમમાં વાપસી થઇ છે. જોકે, કોહલીએ ટીમમાં સામેલ થયા પહેલા પોતાની ફિટનેસ સાબિત કરવી પડશે.
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ભારતની વન ડે ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર (વાઇસ કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટ કીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટ કીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, ગુરનૂર બ્રાર
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 21, 2026
India’s ODI squad for the England tour announced.
𝗡𝗢𝗧𝗘: Varun Chakaravarthy has been ruled out of the Ireland T20I Series as he continues his rehab at the BCCI COE.
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અક્ષર પટેલ-બુમરાહની ટીમમાં રી-એન્ટ્રી
ટીમ મેનેજમેન્ટે અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધ વન ડે સિરીઝમાં અક્ષર પટેલ અને જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપ્યો હતો. T20 વર્લ્ડકપ 2026 અને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં રમ્યા બાદ વર્કલોડને મેનેજ કરવા તેમને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હવે આ બન્ને ખેલાડીની ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે.
જયસ્વાલ સહિત આ ત્રણ ખેલાડી થયા બહાર
પ્રિન્સ યાદવ અને હર્ષ દુબેને અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધ સિરીઝમાં પ્રથમ વખત તક આપવામાં આવી હતી પરંતુ સિલેક્શન પ્રોસેસમાં વધુ અનુભવી ખેલાડીઓ માટે તેમણે જગ્યા છોડવી પડી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધ શાનદાર પ્રદર્શન કરવા છતા યશસ્વી જયસ્વાલને ટીમની બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. સિરીઝની ત્રીજી વન ડેમાં જયસ્વાલે 110 રન બનાવ્યા હતા.
વિરાટ કોહલી પણ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટીમમાં સામેલ
વિરાટ કોહલી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026ની ફાઇનલ બાદથી ઇજા સામે ઝઝુમી રહ્યો છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ (RCB) માટે રમતા તેણે કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને હેમસ્ટ્રિંગની ઇજાને કારણે અફઘાનિસ્તાન વિરૂદ્ધ વન ડે સિરીઝમાંથી બહાર થવું પડ્યું હતું. કોહલીનું રમવું ભારત માટે એટલા માટે મહત્ત્વનું હશે કારણ કે 2027 વન ડે વર્લ્ડકપની તૈયારીમાં તે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
INDVsENG: વન ડે સિરીઝનો કાર્યક્રમ
- પ્રથમ વન ડે- 14 જુલાઇ, બપોરે 3:30 વાગ્યે- એજબેસ્ટન
- બીજી વન ડે- 16 જુલાઇ, સાંજે 5:30 વાગ્યે- સોફિયા ગાર્ડન
- ત્રીજી વન ડે- 19 જુલાઇ- બપોરે 3:30 વાગ્યે-લોર્ડ્સ
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