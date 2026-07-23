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IND vs ZIM: શ્રેયસ ઐયરે હરારેની ધરતી પર રચ્યો ઇતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો

ઝિમ્બાબ્વે સામે ટોસ જીતીને શ્રેયસ ઐયરે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ સાથે, T20I કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.

શ્રેયસ ઐયરે હરારેની ધરતી પર રચ્યો ઇતિહાસ
શ્રેયસ ઐયરે હરારેની ધરતી પર રચ્યો ઇતિહાસ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 8:44 PM IST

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SHREYAS IYER: હરારેમાં ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઝડપી બોલર અશોક શર્માએ 'મેન ઇન બ્લુ' માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો. ટોસ જીત્યા પછી, શ્રેયસ ઐયરે પ્રેક્ટિસ વિકેટના આધારે પીચમાં થોડો ઉછાળો આવવાની અપેક્ષા રાખીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ સાથે, T20I કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું; તે કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી આઠ T20I મેચોમાં દરેકમાં ટોસ જીતનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો.

મુંબઈનો 31 વર્ષીય ક્રિકેટર, જેણે 6 જૂન, 2026 ના રોજ સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી ભારતના T20I કેપ્ટન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો, તે આ ગુરુવારે હરારેમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે આઠમી વખત આ ફોર્મેટમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. ટોસ જીત્યા પછી, તેણે પહેલા ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. ઐયરે ભારતના કેપ્ટન તરીકે તેની અગાઉની તમામ સાત T20I મેચમાં પણ ટોસ જીત્યો હતો.

ભારતના T20I કેપ્ટન તરીકે શ્રેયસ ઐયરનો ટોસ રેકોર્ડ

26 જૂન 2026 – આયર્લેન્ડ સામે (બેલફાસ્ટ)

  • ટોસ: ભારત જીત્યું
  • નિર્ણય: પહેલા બોલિંગ
  • વિરોધી કેપ્ટન: લોર્કન ટકર

28 જૂન 2026 – આયર્લેન્ડ સામે (બેલફાસ્ટ)

  • ટોસ: ભારત જીત્યું
  • નિર્ણય: પહેલા બોલિંગ
  • વિરોધી કેપ્ટન: લોર્કન ટકર

1 જુલાઈ 2026 – ઇંગ્લેન્ડ સામે (ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ)

  • ટોસ: ભારત જીત્યું
  • નિર્ણય: પહેલા બેટિંગ
  • વિરોધી કેપ્ટન: હેરી બ્રુક

4 જુલાઈ 2026 – ઇંગ્લેન્ડ સામે (માન્ચેસ્ટર)

  • ટોસ: ભારત જીત્યું
  • નિર્ણય: પહેલા બેટિંગ
  • વિરોધી કેપ્ટન: હેરી બ્રુક

7 જુલાઈ 2026 – ઇંગ્લેન્ડ સામે (નોટિંગહામ)

  • ટોસ: ભારત જીત્યું
  • નિર્ણય: પહેલા બોલિંગ
  • વિરોધી કેપ્ટન: હેરી બ્રુક

9 જુલાઈ 2026 – ઇંગ્લેન્ડ સામે (બ્રિસ્ટોલ)

  • ટોસ: ભારત જીત્યું
  • નિર્ણય: પહેલા બેટિંગ
  • વિરોધી કેપ્ટન: હેરી બ્રુક

11 જુલાઈ 2026– ઇંગ્લેન્ડ સામે (સાઉથમ્પ્ટન)

  • ટોસ: ભારત જીત્યું
  • નિર્ણય: પહેલા બોલિંગ
  • વિરોધી કેપ્ટન: હેરી બ્રુક

23 જુલાઈ 2026– ઝિમ્બાબ્વે સામે (હરારે)

  • ટોસ: ભારત જીત્યું
  • નિર્ણય: પહેલા બોલિંગ
  • વિરોધી કેપ્ટન: સિકંદર રઝા

શ્રેયસ ઐયર માટે મુખ્ય આંકડા

  • કુલ મેચ: 8
  • ટોસ જીત્યો: 8/8
  • પહેલા બેટિંગ પસંદ કરી: 3 વખત
  • પહેલા બોલિંગ પસંદ કરી: 5 વખત
  • આયર્લેન્ડ સામે: પહેલા બેટિંગ કરી
  • ઇંગ્લેન્ડ સામે: પહેલા 3 વખત બેટિંગ કરી, પહેલા બેટિંગ કરી
  • ઝિમ્બાબ્વે સામે: પહેલા એક વાર બોલિંગ કરી

આ રેકોર્ડ સાથે, ઐયરે બહામાસના ગ્રેગરી ટેલરના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે, જેમણે કેપ્ટન તરીકે પોતાની પ્રથમ સાત T20I મેચોમાં ટોસ જીત્યો હતો. પોતાની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી સૌથી વધુ T20I ટોસ જીતનારા કેપ્ટન

  • શ્રેયસ ઐયર (ભારત) – 8*
  • ગ્રેગરી ટેલર (બહામાસ) – 7
  • શાદાબ ખાન (પાકિસ્તાન) – 5

ભારતના કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી આઠ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં દરેકમાં ટોસ જીતીને, ઐયરે 88 વર્ષ જૂના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે. તે પુરુષ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં - ઇંગ્લેન્ડના વોલી હેમન્ડ પછી - બીજા કેપ્ટન છે જેમણે પોતાની પહેલી આઠ મેચોમાં દરેકમાં ટોસ જીત્યો છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ પછી સૌથી વધુ ટોસ જીતનારા કેપ્ટનો

  • વોલી હેમન્ડ (ઇંગ્લેન્ડ) - 8
  • શ્રેયસ ઐયર (ભારત) - 8
  • ગ્રેગરી ટેલર (બહામાસ) - 7
  • એમએસ ધોની - 7

ઐયર T20i માં સતત આઠ ટોસ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય કેપ્ટન પણ છે. અગાઉ, ભારતીય ટી20આઈ કેપ્ટન દ્વારા સૌથી વધુ સતત ટોસ જીતવાનો રેકોર્ડ એમએસ ધોનીના નામે હતો. ધોનીએ મે 2010 અને ફેબ્રુઆરી 2012 વચ્ચે ભારતના ટી20આઈ કેપ્ટન તરીકે સતત સાત ટોસ જીત્યા હતા. 'ફુલ મેમ્બર' ટીમોમાં ટી20આઈમાં સૌથી વધુ સતત ટોસ જીતવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર ડેરેન સેમીના નામે છે, જેમણે સતત 10 ટોસ જીત્યા હતા.

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TAGGED:

SHREYAS IYER
SHREYAS IYER WORLD RECORD
IND VS ZIM
CONSECUTIVE TOSSES T20
SHREYAS IYER WORLD RECORD

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