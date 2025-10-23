કેપ્ટન શુભમન ગિલે હાર માટે કોને જવાબદાર ઠેરવ્યા, જાણો રોહિત શર્મા વિશે શું કહ્યું?
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે એડિલેડમાં બીજી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટીમ ઈન્ડિયાની હારની પ્રશંસા કરી.
Published : October 23, 2025 at 8:24 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી હારી ગયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલાથી જ બે મેચ બાકી છે ત્યારે શ્રેણી 2-0 થી જીતી ચૂક્યું છે. શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ટીમે પહેલા પર્થમાં 7 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને હવે એડિલેડમાં 2 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
આ હાર સાથે, શુભમન ગિલે ભારતીય કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી ODI શ્રેણી હારી છે. એડિલેડની હાર બાદ, શુભમન ગિલે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. ચાલો જાણીએ કે તેમણે ટીમની હાર માટે કોને દોષિત ઠેરવ્યા.
ભારતીય કેપ્ટને હાર માટે કોને દોષી ઠેરવ્યા?
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે મેચ પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન કહ્યું, "અમારી પાસે પૂરતા રન હતા. જ્યારે તમે આટલા સ્કોરનો બચાવ કરવાની થોડી તકો ગુમાવો છો ત્યારે તે ક્યારેય સરળ નથી હોતું. વરસાદને કારણે પહેલી મેચમાં ટોસ વધુ મહત્વપૂર્ણ હતો. પરંતુ હું આ મેચ વિશે વધુ કહીશ નહીં કારણ કે બંને ટીમોએ લગભગ 50 ઓવર રમી હતી." વિકેટ શરૂઆતમાં સારી રમતી ન હતી, પરંતુ મને લાગે છે કે 15-20 ઓવર પછી તે સારી રીતે સ્થિર થઈ ગઈ.
Shubman Gill on Rohit Sharma:— Johns. (@CricCrazyJohns) October 23, 2025
" it's never easy coming after a long break, he showed lots of patience while playing a competative cricket after long time - very pleased to see the way he fought out in the initial phase". pic.twitter.com/UukwCwOv9l
એ નોંધનીય છે કે એડિલેડમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં ભારતીય ટીમની ફિલ્ડિંગ સારી નહોતી. ટીમે કેટલાક કેચ છોડ્યા, જેનો શુભમન ગિલે નિર્દેશ કર્યો. તેમણે ચૂકી ગયેલી તકો વિશે વાત કરી, જેને છોડાયેલા કેચ સાથે જોડી દેવામાં આવી રહી છે.
રોહિત શર્મા પર શુભમન ગિલનું મોટું નિવેદન
રોહિત શર્મા વિશે વાત કરતા શુભમન ગિલે કહ્યું, "લાંબા સમય પછી પાછા ફરવું અને સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટ રમવું ક્યારેય સરળ નથી. પરંતુ શરૂઆતનો તબક્કો ખૂબ પડકારજનક હતો. રોહિત શર્માએ જે રીતે બેટિંગ કરી તેનાથી હું ખૂબ ખુશ છું. તેણે શરૂઆતના તબક્કામાં બહાદુરીથી લડત આપી. હું કહીશ કે તે મોટી ઇનિંગ ચૂકી ગયો."
The Aussies assert their dominance to secure an unassailable 2-0 lead over India in the ODI series 👊#AUSvIND 📝: https://t.co/hmSRGQc6Xz pic.twitter.com/AIO8bfGj04— ICC (@ICC) October 23, 2025
આ મેચમાં, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા, 50 ઓવરમાં 9 વિકેટે 264 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 46.2 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 265 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, મેથ્યુ શોર્ટે 78 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે 74 રન બનાવ્યા. કૂપર કોનોલીએ ૫૩ બોલમાં ૫ ચોગ્ગા અને ૬ છગ્ગાની મદદથી અણનમ ૬૧ રન બનાવીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. ભારત તરફથી હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ અને વોશિંગ્ટન સુંદરે બે-બે વિકેટ લીધી.
આ પહેલા રોહિતે 97 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 73 રન બનાવ્યા હતા. તેના સિવાય શ્રેયસ ઐયરે 61 રન બનાવ્યા હતા. ઐયરે ફક્ત 7 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. અક્ષરે 44 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એડમ ઝમ્પાએ 4 વિકેટ લીધી હતી જ્યારે ઝેવિયર બાર્ટલેટે પણ 3 વિકેટ લીધી હતી.
આ પણ વાંચો: