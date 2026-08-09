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અશ્મિતા ચલિહાએ BWF વર્લ્ડ ટૂર ટાઇટલ જીત્યો, કોરિયા માસ્ટર્સ 2026 ની ફાઇનલમાં ચીની ખેલાડીને હરાવી

ભારતની 26 વર્ષીય મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડી અશ્મિતા ચલિહાએ કોરિયા માસ્ટર્સ 2026 ની ફાઇનલમાં ચીની ખેલાડીને હરાવીને પોતાનો પહેલો BWF વર્લ્ડ ટૂર ટાઇટલ જીતવામાં સફળતા મેળવી.

અશ્મિતા ચલિહા
અશ્મિતા ચલિહા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 5:43 PM IST

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ASHMITA CHALIHA: ભારતીય મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડીઓએ 2026 માં વિવિધ ઇવેન્ટ્સમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે અને 26 વર્ષીય અશ્મિતા ચલિહાએ હવે કોરિયા માસ્ટર્સ સુપર 300 ટાઇટલ જીતીને આ યાદીમાં પોતાનું નામ ઉમેર્યું છે. આ અશ્મિતાનું પહેલું BWF વર્લ્ડ ટૂર ટાઇટલ છે; તેણીએ મહિલા સિંગલ્સની ફાઇનલમાં ચીનની ચોથી ક્રમાંકિત હાન કિઆન ક્ઝીને હરાવીને વિજય મેળવ્યો. જોકે અશ્મિતા ત્રણ સેટની મેચમાં સારી શરૂઆત કરી ન હતી - શરૂઆતનો સેટ 14-21 થી હારી ગઈ હતી - તેણીએ આગામી બે સેટ જીતીને શાનદાર વાપસી કરી અને 53 મિનિટમાં સ્પર્ધા પૂર્ણ કરી.

કોરિયા માસ્ટર્સ 2026 ના મહિલા સિંગલ્સ ફાઇનલમાં, અશ્મિતા ચલિહાએ પહેલા સેટમાં જે આશા રાખી હતી તે રીતે શરૂઆત કરી ન હતી; જોકે તેણીએ સારી શરૂઆત કરી હતી, ચીની ખેલાડી હાને શાનદાર વાપસી કરીને સેટ 21-14 થી જીતી લીધો. બીજા સેટની શરૂઆતમાં, અશ્મિતાએ રિકવરી કરી અને આક્રમક રમત રમી, હાન પર દબાણ લાવવા માટે તેના સ્મેશનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કર્યો. સેટમાં એક સમયે સ્કોર 6-6 થી બરાબર હતો, ત્યારબાદ અશ્મિતાએ 21-14 થી આગળ વધીને મેચ 1-1 થી બરાબર કરી. ત્રીજા સેટમાં પણ પોતાની આક્રમક રમત ચાલુ રાખતા, અશ્મિતાએ હાનને વાપસી કરવાની કોઈ તક આપી નહીં; તેણીએ સેટ 21-14 થી જીતી લીધો, જેનાથી ટાઇટલ સુરક્ષિત રહ્યું.

કોરિયા માસ્ટર્સ 2026નો ખિતાબ જીત્યા પછી, અશ્મિતા ચલિહાએ પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "તે અદ્ભુત લાગે છે. તે અવિશ્વસનીય છે, પરંતુ હું તેને અંદર ડૂબી જવા દેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું. આનાથી ભવિષ્યમાં વધુ હાંસલ કરવાની મારી ભૂખમાં વધારો થયો છે." તેણીએ સમજાવ્યું કે ડ્રિફ્ટે પહેલી ગેમ મુશ્કેલ બનાવી દીધી હતી, જેના કારણે તેણી નિયંત્રણ મેળવી શકી ન હતી, પરંતુ બીજી ગેમમાં ઓછી ડ્રિફ્ટ સાથે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થયો હતો, જેના કારણે તેણી વાપસી કરી શકી હતી. ત્રીજી ગેમમાં, તેણીએ 11-પોઇન્ટના માર્ક પછી પોતાની રણનીતિમાં ફેરફાર કર્યો અને મેચ જીતવામાં સફળ રહી. નોંધનીય છે કે, તન્વી શર્માએ થોડા દિવસ પહેલા જ તાઈપેઈ ઓપનનો ખિતાબ જીત્યો હતો, જ્યારે પીવી સિંધુએ અગાઉ જાપાન ઓપન અને દેવિકા સિહાગે થાઈલેન્ડ માસ્ટર્સ જીત્યા હતા.

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