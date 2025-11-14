ભારતીય તીરંદાજી ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો, 18 વર્ષમાં પહેલી વાર ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
ભારતની તીરંદાજી ટીમે એશિયન તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : November 14, 2025 at 6:09 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય પુરુષોની રિકર્વ તીરંદાજી ટીમે ચાલી રહેલી એશિયન તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપમાં ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેમણે દક્ષિણ કોરિયાને રોમાંચક શૂટ-ઓફમાં હરાવીને 18 વર્ષમાં પોતાનો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. યશદીપ ભોગે, અતનુ દાસ અને રાહુલની ભારતીય ટીમે 2-4થી પાછળ રહીને વાપસી કરી અને કોરિયન ટીમ સીઓ મિંગી, કિમ યેચાન અને જંગ જિહોને 5-4થી હરાવી, 2009 થી આ ઇવેન્ટમાં કોરિયાના વર્ચસ્વનો અંત લાવ્યો.
નિર્ણાયક શૂટ-ઓફમાં, બંને ટીમોએ 29 પોઈન્ટ બનાવ્યા, પરંતુ અતનુ દાસનો શોટ સેન્ટરની નજીક હતો, જેના કારણે ભારતીય ટીમને ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ જીતવામાં મદદ મળી. આ જીત 2007 પછી ભારતનો પ્રથમ એશિયન ચેમ્પિયનશિપ પુરુષોની ટીમ ગોલ્ડ મેડલ પણ હતો. આ સાથે, સ્પર્ધામાં દેશની કુલ મેડલ ટેલી બે ગોલ્ડ અને ચાર સિલ્વર મેડલ પર પહોંચી ગઈ છે.
ભારતીય ટીમના મેડલ ટેલમાં વધારો
ભારતની કમ્પાઉન્ડ ટીમે પણ આગલા દિવસે ત્રણ ગોલ્ડ અને બે સિલ્વર મેડલ જીત્યા હતા. કમ્પાઉન્ડ આર્ચર્સનો વિજય જ્યોતિ સુરેખા વેન્નમના નેતૃત્વમાં થયો હતો, જેમણે ટીમ અને વ્યક્તિગત બંને ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા. મહિલા કમ્પાઉન્ડ ફાઇનલ એક સંપૂર્ણ ભારતીય મેચ હતી, જેમાં જ્યોતિ સુરેખા વેન્નમે વિનીપેગ 2025 સિલ્વર મેડલ વિજેતા, 17 વર્ષીય દેશબંધુ પ્રીતિકા પ્રદીપને હરાવીને બે પોઇન્ટના નાના માર્જિનથી ફાઇનલ જીતી હતી.
🏹 INDIA SHOCK SOUTH KOREA! 🇮🇳🔥— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) November 14, 2025
India beat archery giants South Korea 5–4 to win Men’s Recurve Team Gold at the Asian Archery Championships 2025!
Sets: 56–56, 51–56, 57–57, 57–53
Shoot-off: India take it with a closest-to-centre 10!
🇰🇷 Korea hadn’t lost this title since 2013.… https://t.co/QXtuYVF02z pic.twitter.com/2IvN4v9rL6
મહિલા કમ્પાઉન્ડ ઇવેન્ટમાં, ભારતીય ચેલેન્જર્સ વેન્નમ અને પ્રીતિકાએ દીપશિખા સાથે મળીને ઓહ યુહ્યુન, પાર્ક યેરિન અને પાર્ક જંગ્યુનની ટીમને હરાવીને ટીમ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. સાહિલ રાજેશ જાધવ અને પ્રથમેશ ભાલચંદ્ર ફુગેની પુરુષોની કમ્પાઉન્ડ ટીમ 229-230 ના સ્કોર સાથે એક પોઈન્ટથી હારી ગઈ અને સિલ્વર મેડલ જીત્યો.
