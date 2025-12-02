ભારતીય રેલ્વેએ પ્રતિકા રાવલ, સ્નેહ રાણા અને રેણુકા સિંહ ઠાકુરને OSD પદ પર બઢતી આપી
આ ત્રણ મહિલા ક્રિકેટરોને માત્ર નાણાકીય સુરક્ષા જ નહીં પરંતુ વહીવટી જવાબદારીઓ સંભાળવાનું સન્માન પણ મળ્યું છે.
Published : December 2, 2025 at 3:34 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 4:06 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલ્વેએ ભારતના 2025 ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ અભિયાનમાં તેમના અસાધારણ પ્રદર્શનને માન્યતા આપીને, ત્રણ પ્રતિષ્ઠિત મહિલા ક્રિકેટરો, પ્રતિકા રાવલ, સ્નેહ રાણા અને રેણુકા સિંહ ઠાકુરને આઉટ-ઓફ-ટર્ન પ્રમોશન દ્વારા ગ્રુપ 'B' ઓફિસર-ગ્રેડ ઓફિસર ઓન સ્પેશિયલ ડ્યુટી (રમતગમત) પદ પર બઢતી આપી છે. આ ત્રણેય ખેલાડીઓ સાતમા પગાર પંચ મુજબ પે મેટ્રિક્સના લેવલ 8 હેઠળ ગ્રુપ 'B' ગેઝેટેડ ઓફિસરના પગાર અને લાભો માટે હકદાર રહેશે. રેલ્વે સ્પોર્ટ્સ પ્રમોશન બોર્ડ (RSPB) દ્વારા આ પહેલ ત્રણ મહિલા ક્રિકેટરોને માત્ર નાણાકીય સુરક્ષા જ નહીં પરંતુ વહીવટી જવાબદારીઓ પણ સોંપશે.
નવેમ્બરની શરૂઆતમાં, કેન્દ્રીય રેલવે, માહિતી અને પ્રસારણ, અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે રેલ ભવનમાં આ ત્રણેય ખેલાડીઓનું સન્માન કર્યું હતું.
ઉત્તર રેલવેમાં સિનિયર ક્લાર્ક પ્રતિકા રાવલને ગ્રુપ 'બી' ગેઝેટેડ પોસ્ટ પર OSD (રમતગમત) તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. દિલ્હીની ઓપનર પ્રતિકા રાવલે ભારતની વર્લ્ડ કપ જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
ઉત્તર રેલવેમાં જુનિયર ક્લાર્ક રેણુકા સિંહ ઠાકુરને ગ્રુપ 'બી' ગેઝેટેડ પોસ્ટ પર OSD (રમતગમત) તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. જમણા હાથના મધ્યમ-ફાસ્ટ બોલર રેણુકા સિંહ ઠાકુરે મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં સતત નિર્ણાયક પ્રદર્શન કર્યું છે.
ઉત્તર રેલવેમાં કોમર્શિયલ-કમ-ટિકિટ ક્લાર્ક (CCTC) તરીકે સ્નેહ રાણાને ગ્રુપ 'બી' ગેઝેટેડ પોસ્ટ પર OSD (રમતગમત) તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડના આ ઓલરાઉન્ડરે બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે.
ભારતીય રેલવેમાં રમતગમત પ્રતિભાને ટેકો અને પ્રોત્સાહન આપવાની લાંબી પરંપરા છે. રેલવેના ઘણા ખેલાડીઓએ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતનું સતત પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.
