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કુલદીપ યાદવનો મોટો નિર્ણય, હવે ઇંગ્લેન્ડમાં આ ટીમ માટે રમશે

કુલદીપ યાદવને ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી રમવાની ઘણી તકો મળી રહી નથી. હવે, કુલદીપે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે.

Indian player Kuldeep yadav signs for English county side Yorkshire
Indian player Kuldeep yadav signs for English county side Yorkshire (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 7:19 PM IST

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KULDEEP YADAV: કુલદીપ યાદવ હાલમાં વિશ્વના સૌથી સફળ સ્પિન બોલરોમાંનો એક છે. જોકે, તેને ટીમ ઈન્ડિયામાં પૂરતી તકો મળી રહી નથી. તેને ટેસ્ટ ટીમમાં સરળતાથી સ્થાન મળ્યું નથી અને તેને T20I ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. કુલદીપ યાદવને તાજેતરમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને રમવાની તક મળી ન હતી. હવે તે ઈંગ્લેન્ડમાં કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ અને વન ડે કપમાં રમતા જોવા મળશે.

કુલદીપ યાદવ યોર્કશાયર તરફથી રમશે

ટીમ ઈન્ડિયામાં કુલદીપ યાદવને પૂરતી તકો મળી રહી નથી, જેના કારણે ચાહકો ચોંકી ગયા છે. જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહને ત્રીજી વનડે માટે ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે બધાને કુલદીપને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવાની અપેક્ષા હતી. જોકે, મેનેજમેન્ટે ફરી એકવાર તેની અવગણના કરી. આ કારણોસર ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓએ ટીમ મેનેજમેન્ટની આકરી ટીકા કરી છે. કુલદીપ હાલમાં ફ્રી છે, કારણ કે તે ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20I શ્રેણીનો ભાગ નથી.

કુલદીપ યાદવે આ કારણોસર એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. યોર્કશાયરએ જાહેરાત કરી છે કે ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્પિન બોલર હવે તેમના ક્લબ તરફથી રમશે. કુલદીપ સપ્ટેમ્બરમાં વન ડે કપમાં યોર્કશાયર માટે પાંચ મેચ રમશે. તે બાકીની ચાર કાઉન્ટી મેચોમાંથી ત્રણ પણ રમશે. તે આ અંગ્રેજી ક્રિકેટ ક્લબ માટે કુલ આઠ મેચ રમશે.

કુલદીપ યાદવનો ટેસ્ટ અને વનડે ક્રિકેટમાં રેકોર્ડ શું છે?

કુલદીપ યાદવે 2017 માં ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણે અત્યાર સુધીમાં 18 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 22.53 ની સરેરાશ સાથે કુલ 79 વિકેટ લીધી છે. તેણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે 121 વનડે રમી છે, જેમાં 27.04 ની સરેરાશથી 194 વિકેટ લીધી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો રેકોર્ડ પ્રભાવશાળી છે, પરંતુ તેમ છતાં, તે તકો શોધી શક્યો નથી. હવે, કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કરીને, કુલદીપ ટીમ મેનેજમેન્ટને સંદેશ આપી શકે છે કે તેને અવગણવું એ એક મોટી ભૂલ હશે.

હેમ્પશાયર માટે ડેબ્યૂ મેચમાં આશુતોષ શર્મા ચમક્યો

અનકેપ્ડ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર આશુતોષ શર્માએ હેમ્પશાયર માટે ડેબ્યૂ મેચમાં ત્રણ વિકેટ ઝડપીને પ્રભાવિત કર્યો. હેમ્પશાયરએ ODI મેચમાં યોર્કશાયરને 50 રનથી હરાવ્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા, હેમ્પશાયરએ ટોમ પ્રેસ્ટના 109 રનની મદદથી આઠ વિકેટે 320 રન બનાવ્યા. તેણે બેટિંગમાં સારું પ્રદર્શન ન કર્યું, 10 રન બનાવ્યા. જોકે, આશુતોષે બોલિંગમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી, 48 રનમાં ત્રણ વિકેટ લીધી, જેના કારણે યોર્કશાયર 270 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

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