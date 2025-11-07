શીતલ દેવીએ રચ્યો ઇતિહાસ, આમ કરનારી પ્રથમ ભારતીય તીરંદાજ બની
વિશ્વ ચેમ્પિયન પેરા તીરંદાજ શીતલ દેવીએ ભારતની સક્ષમ જુનિયર તીરંદાજી ટીમમાં પસંદગી પામીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : November 7, 2025 at 2:59 PM IST
હૈદરાબાદ: હાથ વગર જન્મેલી વિશ્વ ચેમ્પિયન પેરા-તીરંદાજ શીતલ દેવીએ પોતાના શાનદાર કરિયરમાં વધુ એક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. રાષ્ટ્રીય ટ્રાયલ્સમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ, શીતલને જેદ્દાહમાં એશિયા કપ સ્ટેજ 3 માટે ભારતીય એબલ-બોડી જુનિયર ટીમ માટે પસંદ કરવામાં આવી છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે કોઈ પેરા-એથ્લીટને સક્ષમ-શરીર સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવી છે.
શીતલ માટે આ એક ખાસ જાહેરાત હતી, કારણ કે તેણીએ પહેલી વાર ધનુષ્ય સંભાળ્યું ત્યારથી જ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. જાહેરાત પછી સોશિયલ મીડિયા પર વાત કરતા, શીતલએ લખ્યું કે તેણીએ દરેક હારમાંથી શીખ્યા છે.
History in the making! 🏹🇮🇳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 7, 2025
Para archery star Sheetal Devi becomes the first-ever para athlete selected for India’s able-bodied junior team, set to compete at the Asia Cup Stage 3 in Jeddah.
From Jammu & Kashmir to the world stage — her journey continues to inspire.… pic.twitter.com/rwASYdzOpO
તેણીએ લખ્યું, "જ્યારે મેં સ્પર્ધા શરૂ કરી, ત્યારે મારું એક નાનું સ્વપ્ન હતું: એક દિવસ સક્ષમ-શરીરવાળા ખેલાડીઓ સાથે સ્પર્ધા કરવાનું. હું શરૂઆતમાં સફળ ન થઈ, પરંતુ મેં ક્યારેય હાર માની નહીં; મેં દરેક હારમાંથી શીખ્યા. આજે, તે સ્વપ્ન એક ડગલું નજીક છે."
18 વર્ષની શીતલ જમ્મુ અને કાશ્મીરની રહેવાસી છે. તે કટરા સ્થિત શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી શ્રાઇન બોર્ડ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં તાલીમ લે છે અને તેણે એક એવી શૈલી વિકસાવી છે જે વારંવાર વિશ્વભરના તીરંદાજી ચાહકોને મોહિત કરે છે. 2024 માં, તેણીએ પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં મિશ્ર ટીમ કમ્પાઉન્ડ ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, શીતલએ એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી: તે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ જીતનારી પ્રથમ હેન્ડલ્સ મહિલા તીરંદાજ બની.
શીતલ ભારતીય સક્ષમ-શરીર ટીમમાં કેવી રીતે પહોંચી?
સોનીપતમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં, તેણીએ 60 થી વધુ સક્ષમ-શરીર તીરંદાજો સામે સ્પર્ધા કરી. તેણી સ્પર્ધામાં એકંદરે ત્રીજા સ્થાને રહી. તેણીએ ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં 703 પોઈન્ટ મેળવ્યા, જેમાં પ્રથમ રાઉન્ડમાં 352 પોઈન્ટ અને બીજા રાઉન્ડમાં 351 પોઈન્ટ હતા. આ સ્કોર ક્વોલિફિકેશન લીડર તેજસ સાલ્વેના સૌથી વધુ સ્કોરની બરાબરી કરે છે.
અંતિમ પરિણામોમાં, તેજલ 15.75 પોઈન્ટ સાથે ઇવેન્ટમાં ટોચ પર રહી, જ્યારે વૈદેહી જાધવ બીજા સ્થાને રહી. શીતલ 11.75 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહી, જ્ઞાનેશ્વરી ગાધે (11.50) થી થોડી આગળ. શીતલ ઘણીવાર પેરિસ પેરાલિમ્પિક ચેમ્પિયન તુર્કીના ઓઝનુર ક્યોર ગિરડી પાસેથી પ્રેરણા લે છે, જે સક્ષમ શારીરિક સ્પર્ધાઓમાં પણ ભાગ લે છે.
🚨 THIS IS THE BIGGEST NEWS FOLKS! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) November 6, 2025
Para World Champion Sheetal Devi has been selected for the Asia Cup Stage 3 in Jeddah 🏹
Sheetal Devi becomes First Indian Para Archer to be selected in Able Bodies Intl Tournament!
INSPIRATIONAL, SENSATION & HISTORICAL 🇮🇳💙 pic.twitter.com/TqMZ5qsiF3
શું પેરા તીરંદાજ સક્ષમ સ્પર્ધકો સાથે સ્પર્ધા કરી શકે છે?
પેરા તીરંદાજી એ શારીરિક અથવા દૃષ્ટિની ક્ષતિ ધરાવતા ખેલાડીઓ માટે એક વિદ્યાશાખા છે. રિકર્વ અને કમ્પાઉન્ડ શ્રેણીઓ ઉપરાંત, પેરા તીરંદાજીમાં ગંભીર ક્ષતિ ધરાવતા અથવા દૃષ્ટિહીન ખેલાડીઓ માટે W1 શ્રેણી પણ છે.
પેરા તીરંદાજો ઘણીવાર રમતના મેદાનને સમાન બનાવવા માટે કસ્ટમ ડ્રો અથવા રિલીઝ એઇડ્સ, માઉથ ટેબ્સ અથવા વ્હીલચેર જેવા સહાયક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરે છે. વર્લ્ડ તીરંદાજી દ્વારા તેની વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, વર્ગીકૃત રમતવીરો તેમના સહાયક ઉપકરણોની મદદથી લક્ષ્ય તીરંદાજી ઇવેન્ટ્સમાં સક્ષમ રમતવીરો સાથે પણ સ્પર્ધા કરી શકે છે.
ટીમો
રિકર્વ
પુરૂષો: રામપાલ ચૌધરી (AAI), રોહિત કુમાર (ઉત્તર પ્રદેશ), મયંક કુમાર (હરિયાણા)
મહિલાઃ કોંડાપાવુલુરી યુક્તા શ્રી (આંધ્રપ્રદેશ), વૈષ્ણવી કુલકર્ણી (મહારાષ્ટ્ર), કૃતિકા બિચપુરિયા (મધ્યપ્રદેશ).
કંપાઉન્ડ
પુરુષો: પ્રદ્યુમ્ન યાદવ, વાસુ યાદવ, દેવાંશ સિંહ (તમામ રાજસ્થાન);
મહિલાઃ તેજલ સાલ્વે, વૈદેહી જાધવ (બંને મહારાષ્ટ્ર), શીતલ દેવી (જમ્મુ અને કાશ્મીર)
આ પણ વાંચો: