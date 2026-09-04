ચાર વર્ષની ઉંમરે બેટ ઉપાડ્યું, યુવરાજના માર્ગદર્શનથી જીવન બદલાઈ ગયું, જાણો સ્ટાર ખેલાડીના સંઘર્ષની કહાની
આજે ભારતીય ટીમના ઓપનર અભિષેક શર્માનો જન્મદિવસ છે. ચાલો જાણીએ કે યુવરાજ સિંહના માર્ગદર્શન હેઠળ અભિષેક શર્માએ કેવી રીતે પ્રગતિ કરી અને ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું.
Published : September 4, 2026 at 2:13 PM IST
આજના સમયમાં ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન અભિષેક શર્માને કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. તેની ગણતરી વિશ્વના સૌથી વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેનોમાં થાય છે. માત્ર 25 વર્ષની ઉંમરે, અભિષેકે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. તેનો જન્મ 4 સપ્ટેમ્બર, 2000 ના રોજ પંજાબના અમૃતસરમાં થયો હતો. તેના પિતા રાજકુમાર શર્મા પોતે પણ ક્રિકેટર બનવાની ઇચ્છા રાખતા હતા; આ જ કારણ છે કે શરૂઆતથી જ ઘરે ક્રિકેટના સાધનો ઉપલબ્ધ હતા.
પિતાથી પ્રેરિત થઈને, ક્રિકેટ પ્રત્યેનો જુસ્સો વધતો ગયો
પિતાને જોઈને, અભિષેકે ધીમે ધીમે ક્રિકેટ પ્રત્યેનો જુસ્સો વધતો ગયો. ચાર વર્ષની ઉંમરે, તે તેના પિતાનું બેટ ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરતો, જેના કારણે તેના પિતા તેને પ્લાસ્ટિકનું બેટ લઈ આવતા. અભિષેકે બાળપણમાં ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરી, ઘણીવાર તેની માતા અને બહેનોને બોલિંગ કરવાનું કહ્યું. તેણે ટૂંક સમયમાં જ રમતમાં કારકિર્દી બનાવવાનું નક્કી કર્યું. અભિષેકના પિતા ક્યારેય ભારત માટે રમ્યા ન હોવા છતાં, તે તેના પુત્રને ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પહેરતો જોવાની ખૂબ ઇચ્છા રાખતો હતો; અભિષેકે તેના પિતાના આ સ્વપ્નને પોતાના જીવનનું મિશન બનાવ્યું.
𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐢𝐠 𝐡𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐢𝐠 𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 3, 2026
Here's wishing #TeamIndia's six-hitting sensation Abhishek Sharma a very #HappyBirthday! 🎂 pic.twitter.com/KFJsoGgETk
2017 માં ફર્સ્ટ ક્લાસમાં ડેબ્યૂ કર્યું
માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે, અંડર-16 સ્તરે પંજાબ માટે રમતી વખતે, અભિષેકે એક જ સિઝનમાં 1,200 રન બનાવ્યા અને 57 વિકેટ લીધી. આ એક એવી સિદ્ધિ હતી જેના કારણે તેને બીસીસીઆઈનો નમન એવોર્ડ મળ્યો. તે પછી અભિષેકે પાછળ વળીને જોયું નહીં. તેણે 2017માં પંજાબ માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું અને 2018માં અંડર-19 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતનાર ટીમનો પણ ભાગ હતો.
Here's wishing #TeamIndia batter and ICC Men's T20 World Cup 2026 winner Abhishek Sharma a very Happy Birthday! 🎂👏 pic.twitter.com/2RO101DIy4— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
યુવરાજના માર્ગદર્શન હેઠળ રમતમાં સુધારો
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહના માર્ગદર્શન હેઠળ અભિષેકની કારકિર્દી અને જીવનમાં સુધારો થયો. યુવરાજના માર્ગદર્શન હેઠળ, અભિષેકની રમતમાં સતત સુધારો થયો. તેણે 2024 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં તેની વિસ્ફોટક બેટિંગથી હેડલાઇન્સ મેળવી, 204 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 484 રન બનાવ્યા. તે જ વર્ષે, તેને ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમમાં તેનો પ્રથમ કોલ મળ્યો; ઝિમ્બાબ્વે સામેની તેની બીજી મેચમાં જ તેણે ધમાકેદાર સદી ફટકારી, તેની બેટિંગ કુશળતાથી બધાને ખૂબ પ્રભાવિત કર્યા.
અભિષેક શર્માની ક્રિકેટ કારકિર્દી
અભિષેકે ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં 56 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 1,629 રન બનાવ્યા છે, જે 187 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રમ્યા છે. તેણે આ ફોર્મેટમાં બે સદી અને 11 અડધી સદી ફટકારી છે. અભિષેકે ભારત માટે બીજી સૌથી ઝડપી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અડધી સદીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે; તેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 14 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 100 છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ પણ તેના નામે છે.
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