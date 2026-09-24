શૂટિંગમાં ભારતને વધુ એક મેડલ મળ્યો, મિશ્ર સ્કીટ ટીમે બ્રોન્ઝ જીત્યો
અનંતજીત સિંહ નારુકા અને પરિનાઝ ધાલીવાલે ગુરુવારે એશિયન ગેમ્સમાં મિશ્ર સ્કીટ ટીમ ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
Published : September 24, 2026 at 3:28 PM IST
ASIAN GAMES 2026: જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ગુરુવારે (24 સપ્ટેમ્બર) અનંત જીત સિંહ નારુકા અને પરિનાઝ ધાલીવાલે શૂટિંગમાં ભારત માટે વધુ એક મેડલ જીત્યો. ભારતે મિક્સ્ડ સ્કીટ ટીમ ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. નારુકા અને ધાલીવાલની ભારતીય જોડી ફાઇનલમાં 44 ના સ્કોર સાથે ત્રીજા સ્થાને રહી. આ મેડલથી વર્તમાન એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનો મેડલ 15 થયો છે, જેમાં આઠ શૂટિંગમાંથી આવ્યા છે. અગાઉ, ભારતની પુરુષો અને મહિલા સ્કીટ ટીમોએ પણ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા.
ભારતીય મિક્સ્ડ સ્કીટ ટીમે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
મિક્સ્ડ સ્કીટ ફાઇનલમાં, ભારતીય ટીમે છ શ્રેણીમાં સતત 7, 14, 21, 29, 36 અને 44 હિટ નોંધાવ્યા હતા. ભારત અને દક્ષિણ કોરિયા 44 હિટના સ્કોર સાથે બરાબરી પર હોવા છતાં, દક્ષિણ કોરિયા ક્વોલિફાઇંગ રેન્કિંગના આધારે આગળ વધ્યું, જેના કારણે ભારતને બ્રોન્ઝ મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો. ભારતીય ટીમ બ્રોન્ઝ મેડલ સાથે સમાપ્ત થઈ. દરમિયાન, ચીને ૫૨ હિટ્સ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયા ૫૧ હિટ્સ સાથે બીજા સ્થાને રહ્યું અને સિલ્વર મેડલ જીત્યો.
અગાઉ, અનંતજીત સિંહ નારુકા અને પરિનાઝ ધાલીવાલની ભારતીય જોડીએ ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં 150 માંથી 138 સ્કોર કરીને ચોથું સ્થાન મેળવ્યું અને મેડલ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. કતાર 145 હિટ સાથે ક્વોલિફાઇંગમાં ટોચ પર રહ્યું. દક્ષિણ કોરિયા 143 હિટ સાથે બીજા સ્થાને રહ્યું, અને ચીન 140 હિટ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યું.
INDIAN MIXED TEAM WINS BRONZE! 🥉 pic.twitter.com/75xVpu1HJT— The Khel India (@TheKhelIndia) September 24, 2026
ભારતે સ્કીટ ઇવેન્ટમાં 3 મેડલ જીત્યા
અનંત જીત સિંહ નારુકા અને પરિનાઝ ધાલીવાલ 2026 એશિયન ગેમ્સમાંથી બે-બે મેડલ જીતી રહ્યા છે. અગાઉ, નારુકા, અનુભવી મૈરાજ અહેમદ ખાન અને ભવતેઘ સિંહ ગિલ સાથે, પુરુષોની સ્કીટ ટીમને બ્રોન્ઝ મેડલ અપાવવામાં સફળ રહ્યા હતા. તેઓ વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં પણ ચોથા સ્થાને રહ્યા હતા. ધાલીવાલે, રાયઝા ધિલ્લોન અને મહેશ્વરી ચૌહાણ સાથે મળીને મહિલા સ્કીટ ટીમને બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવામાં મદદ કરી હતી. ભારતીય ટીમે 331 પોઈન્ટ બનાવ્યા હતા, જેનાથી મહિલા સ્કીટ ટીમ ઇવેન્ટમાં ભારતનો પહેલો મેડલ સુરક્ષિત થયો હતો.
આ વર્ષે, મિશ્ર ટીમ મેડલ સાથે, ભારતે સ્કીટ ઇવેન્ટમાંથી ત્રણ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા હતા. અગાઉ, ભારતે 2022 એશિયન ગેમ્સમાં બે મેડલ જીત્યા હતા. અનંત જીત સિંહ નારુકાએ વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો અને બ્રોન્ઝ વિજેતા પુરુષ ટીમનો ભાગ હતો.
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