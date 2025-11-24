સુલતાન અઝલાન શાહ કપમાં ભારતની ધમાકેદાર શરૂઆત, કોરિયાને 1-0 થી હરાવ્યું
ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમે સુલતાન અઝલાન શાહ કપ 2025 ની શરૂઆત કોરિયાને 1-0 થી હરાવીને જીત સાથે કરી.
Published : November 24, 2025 at 1:15 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમે રવિવારે મલેશિયાના ઇપોહ સ્થિત સુલતાન અઝલાન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે કોરિયા સામે 1-0થી જીત મેળવીને સુલતાન અઝલાન શાહ કપ 2025 ના અભિયાનની શરૂઆત કરી. મોહમ્મદ રાહીલ (15 મિનિટ) એ રમતનો એકમાત્ર ગોલ કર્યો, જેનાથી ભારતીય ટીમને વિજય મળ્યો.
મોહમ્મદ રાહીલ ચમક્યો
ભારતે રમતની શરૂઆત તેજસ્વી રીતે કરી, સારી પાસિંગ અને શરૂઆતના એક્સચેન્જમાં કબજો જાળવી રાખ્યો. શરૂઆતના દબાણ પછી, સુખજીત સિંહ નજીકથી પોસ્ટ પર હુમલો કરીને ગોલ કરવાની નજીક આવ્યો. ટીમ ઇન્ડિયાએ આખરે પોતાની સારી શરૂઆતનો લાભ ઉઠાવ્યો જ્યારે મોહમ્મદ રાહીલ (15 મિનિટ) એ સારી રીતે રચાયેલી ટીમ મૂવ પૂર્ણ કરી, જેનાથી પ્રથમ ક્વાર્ટરના અંતે તેની ટીમને 1-0ની લીડ મળી.
India starts the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025 on a winning note.— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 23, 2025
A solid effort seals a 1–0 win against Korea.#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/EHzzdUQhqL
કોરિયાએ બીજા ક્વાર્ટરમાં બરાબરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કાઉન્ટર-એટેકમાં ઘણી તકો બનાવી. જોકે, મોહિત એચએસે તેમને બરાબરીનો પ્રયાસ ન કરવા માટે એક શાનદાર બચાવ કર્યો, જેનાથી ભારતે શાનદાર પ્રથમ હાફ પછી પોતાની લીડ જાળવી રાખી.
ભારતે બીજા હાફની મજબૂત શરૂઆત કરી, બીજા ગોલની શોધમાં. તેઓએ પેનલ્ટી કોર્નરની અનેક તકો સાથે કોરિયાને બેકફૂટ પર ધકેલવાનું ચાલુ રાખ્યું, પરંતુ તેમનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નહીં. ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં સમય પૂરો થતાં, ભારતે રક્ષણાત્મક રીતે સખત મહેનત કરવી પડી, અને પવનને અંતિમ પંદર મિનિટ સુધી પોતાની લીડ જાળવી રાખવા માટે ઘણી વખત એક્શનમાં બોલાવવામાં આવ્યો.
ભારતે ચોથા ક્વાર્ટરમાં પોતાની ગતિ વધારી, પરિણામ નિશ્ચિત કરવા માટે કટિબદ્ધ. તેમણે અભિષેકના નજીકના શોટને અવરોધિત કર્યો, જેનાથી સાત મિનિટથી ઓછા સમય બાકી રહેતા કોરિયાને સારી તક મળી. કોરિયન ટીમે બરાબરી કરવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો, પરંતુ ભારતીય બચાવ તેમને કોઈપણ તક નકારવા માટે કટિબદ્ધ હતો.
આગામી મેચમાં ભારત કોનો સામનો કરશે?
રમતમાં એક મિનિટથી પણ ઓછો સમય બાકી હોવાથી, કોરિયા પાસે પેનલ્ટી કોર્નરથી પોઈન્ટ મેળવવાની તક હતી, પરંતુ તેઓ આમ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, આખરે 1-0 થી હારી ગયા. ભારતનો આગામી મેચ 24 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 3:30 વાગ્યે IST ખાતે રમાશે, જ્યાં ભારત બેલ્જિયમનો સામનો કરશે. સુલતાન અઝલાન શાહ કપ 2025 ની બધી મેચ ફેન કોડ પર લાઇવ બતાવવામાં આવી રહી છે.
